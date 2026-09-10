百年老街中的Koguma：懷舊時光裡，品悠悠歲月

在記憶的街角邂逅舊時光

古民宅咖啡館Koguma距離東京晴空塔步行約20分鐘。若從東武伊勢崎線「曳舟」站西口出發，步行7分鐘左右即可到達。悠閒漫步，不知不覺間便來到了「鴿之街商店街」入口。此行的目的地「Koguma」就藏在這不起眼的入口一角，靜靜走過了近20個年頭。

Koguma 咖啡館位於一棟約百年歷史的3戶聯排「長屋」（指相鄰住宅共用牆壁、各有獨立入口的狹長聯排集合住宅——譯註）中的左邊一戶。開業之初，我來造訪過一次，那曾經是藥局的空間令我深深著迷，建築物上還保留著「化妝品 藥品」的字樣。透過厚薄不一的老舊玻璃所看到的，是扭曲變形的圖像，猶如起伏盪漾的水面。望著掛鐘鐘擺的擺動靜候咖啡，時光彷彿變得溫柔綿長。



掛鐘錶盤上的數字已經斑駁，窗戶上方還留有「藥品」字樣

今年是我時隔15年再度造訪。咖啡館周邊變化不小，但一推開Koguma的大門，歲月彷彿在這裡靜止。我不禁心生疑惑：時間究竟改變了什麼？那麼，就讓我們一同去探尋這家咖啡店和商店街共同走過的路吧。

鴿之街上重疊的時代記憶

如今，「鴿之街」這個名字已經鮮為人知。在二戰後百廢待興的混亂時期，這裡曾是公認的紅燈區。自1946年在官方認可下開展情色生意起，至1958年實施《賣春防止法》為止，短短十餘年間繁榮一時。在這片轉瞬即逝的花花世界，交織著誘人的魅力、神秘的氛圍和淡淡的哀愁，營造出獨特的情調。或許正因如此，日本著名作家永井荷風、吉行淳之介等人，都曾將這條街設定為作品的舞台。



鴿之街商店街在1945年東京大轟炸中奇蹟般地逃過一劫，道路還如同二戰前一樣狹窄

由於毗鄰鴿之街，旁邊的商店街得名「鴿之街商店街」。上世紀50年代中期至70年代中期，在附近的風月場——向島料亭街的帶動下，這裡迎來了黃金期，呈現出空前的繁榮景象。而現在，在這條從二戰前保留至今的老街上，交錯並存著鐵門緊閉的老店、仍在營業的商家以及民居，在僅3公尺寬的狹窄街道上，堆疊著不同時代的歷史痕跡。