鎌倉 北橋：在日西合璧老宅中，品嚐自製蕎麥麵與優質咖啡

鎌倉 北橋：在日西合璧老宅中，品嚐自製蕎麥麵與優質咖啡飲食 觀光旅遊 文化 生活
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長谷的地標性宅邸
鎌倉市長谷地區的老城區保留著許多頗有歷史淵源的神社、佛寺和宅邸。2024年6月開業的「鎌倉 北橋」就位於這片靜謐街區的一隅，主營蕎麥麵與咖啡。
「鎌倉 北橋」所在建築原為加賀谷家族的宅邸，歷史已逾百年，是鎌倉市認定的「景觀重要建築物」。建築由洋樓與日式住宅兩部分組成，集明治至大正時期別墅建築之精華。踏入的瞬間，彷彿被往昔優雅生活的餘韻所包圍。2025年播出的愛情喜劇《續・續・倒數第二次戀愛》曾在此處取景，引發廣泛關注。
充滿歷史韻味的小路
「鎌倉 北橋」距離江之島電鐵「由比濱站」或「長谷站」步行均約6分鐘。從大路轉入寧靜的小道，盡頭是綠意掩映中的甘繩神明宮鳥居。據說這是鎌倉市最古老的神社，自古守護著長谷這片土地，深受當地人敬愛。
當日恰逢神社每年例行的盛大慶典，掛滿小路兩旁的各色燈籠，隨風搖擺。沿著這條充滿懷舊風情的小路前行，一座白牆上點綴著明亮綠色裝飾的洋樓便映入眼簾。
入口處立著寫有「蕎麥」「咖啡」字樣的指示牌。若想品嚐蕎麥麵，可沿左側石板路前往日式住宅；若想品味咖啡，則可走到右側，推開洋樓的大門。
咖啡館開店時間稍早於蕎麥麵館，因此，我決定先去咖啡館品嚐咖啡與甜點。
承載作家青春記憶的洋樓咖啡館
我在櫃檯點了一杯單品咖啡，醇香隨著蒸氣在鼻腔中充盈開來。這是一杯注重品質、咖啡豆原本風味以及與生產者連結的美式咖啡，使用了烘豆坊位於東京原宿的「NOZY COFFEE」出品的咖啡豆。
該店還提供用自製蕎麥粉做成的無麩質甜點，有甜菜糖、蔗糖、蜂蜜等多種口味，口感柔和，甜味自然。「蕎麥粉鮮奶油戚風蛋糕」質地細緻，入口便在舌尖融化。
甜點師鐵谷Sayako表示：「即便是對小麥粉過敏的人，也能享用這款點心。」此外，用豆乳義式奶酪、米粉與蕎麥粉製作的紅蘿蔔蛋糕同樣廣受好評。
這棟洋樓有著與眾不同的歷史。它一度是舞廳，還曾是日本作家山口瞳一家的居所。山口瞳20多歲時，就讀於倡導自由、進步的高等教育機構「鎌倉學園」，但這所學校在1946年成立後僅存續了短短4年半時間。當時在學園擔任教授的著名作家與學生時常出入這棟洋樓。據說他與住在附近的大文豪川端康成亦有密切往來，或許在這裡，山口瞳與川端康成還探討過文學吧。
仔細觀察便會發現，牆邊壁爐旁刻著塗鴉小字「山口」，或許是年輕時的山口留下的「惡作劇」。
在日式住宅中品嚐手工蕎麥麵
上午11點，日式住宅入口處掛上了白色的店家暖簾，營業正式開始。在門口脫鞋進入日式房間，與之相連的緣廊陽光充足，據說曾經是前主人加賀谷坐在沙發上小憩的地方。在房間裡，無論從哪個座位都能欣賞到庭園的四季美景。
午餐我點了日式套餐「櫻花」。前菜拼盤、蕎麥麵、甜點依次上桌，令人食指大動。
該店由蕎麥麵師傅、店主北橋悠人親自操刀。他直接從各地農家採購蕎麥籽，在店裡親手完成篩除沙土石子、搓洗、剝殼及石磨研磨製粉等所有步驟。這份對食材傾注的心血，激發了蕎麥最本真的香氣，造就了醇厚的滋味。
每天清晨，北橋悠人的第一項工作是熬製高湯。他會分別使用高級柴魚片、乾製鯖魚片與乾製圓舵鰹魚片，熬製出正宗江戶風味的清爽蕎麥麵醬汁。
北橋悠人說：「蕎麥麵醬汁美味的祕訣在於昆布鮮味、柴魚香氣與醬油三者的平衡。我會特別注意不讓其中任何一味過於突出。」
打造職人技藝與歷史織就的空間
北橋悠人曾在證券公司工作。20多歲時經歷了東日本大地震（2011年）後，他決定「趁現在去做想做的事」，開始環遊世界。在旅途中，他被美食吸引，回國後開始走上了蕎麥麵廚師之路。
他在位於東京下北澤的名店擔任了5年主廚，隨後在尋找適合開店的房子時，與這座宅邸相遇，並參觀了內部。當時，屋主加賀谷還住在裡面。
北橋悠人回憶說：「踏入房屋的那一刻，我便感受到了一股積極向上的能量。灑入洋樓的陽光，遠離喧囂的小路散發出的草木清香，冥冥中似被甘繩神社所庇佑的感覺等等，一切都讓人身心愉悅。」
為尊重加賀谷保護建築的心願，保護其歷史價值，北橋悠人對房屋進行改造時儘量有效利用了原本的格局。古老的柱子、天花板與日式壁龕均保留原狀，日式住宅的土牆重新粉刷成色調沉穩的「京壁(*1)」。
入口指示牌出自鑄鐵師田中潤之手。日式房間的梣木桌椅由飛驒地區的職人打造，貼合人體曲線。
「讓顧客儘可能地在每一件觸碰到的物品上都能感受到上乘質感與職人的精湛技藝」——北橋的這種願望在房屋中隨處可見。據說房子的原主人加賀谷一家也來過店裡，看到建築仍能保持其本真，感到十分欣喜。
(*1) ^ 原本是指用京都出產的黏土砌築的傳統土牆，現在泛指所有打造成表面為粗糙沙粒狀的土牆。它具有良好的調節濕氣與除臭性能，並可營造出沉穩的日式氛圍——譯註
置身於獨一無二的空間
從洋樓窗戶透入室內的光線，隨天氣與時間段而變化。透過古舊的玻璃向外看去，景色別有一番情趣，雨天會搖曳暈染出如夢似幻般的光影。
無論是在享用完蕎麥麵後再去咖啡館品一杯咖啡，還是僅在咖啡館中度過一段悠閒時光，都是不錯的選擇。甜點師鐵谷 sayako 笑著說：「隻點一杯咖啡也無妨，歡迎大家來這裡看看書坐一坐，放鬆一下身心。」
蕎麥麵館的午間比較嘈雜擁擠，但工作日下午1點後就能盡享閒適時光了。無論是與親朋好友共品佳餚美酒，還是想觀望高挑的天花板和窗外庭園景致，獨享寧靜時光，這座滿載歷史記憶的宅邸都能滿足來客的不同心境和各種需求。
甘繩神明宮與開創鎌倉幕府的源氏淵源頗深，受到歷代源氏將軍供奉。在「鎌倉 北橋」度過一段溫馨的時光後，沿甘繩神明宮的階梯拾階而上，讓思緒神馳千年之前，也別有一番情趣。在百年老宅中，享受現代人精心製作的美味佳餚，感受悠悠歲月的流轉——這般獨屬「鎌倉 北橋」的時光，正等待著你的到來。
鎌倉 北橋
- 地址：神奈川縣鎌倉市長谷 1-11-32
- 營業時間：蕎麥麵館 11:00-15:00，17:00-20:30（售完即止）；咖啡館 10:00-18:00（週末及國定假日 9:00 開業）
- 公休日：每週二
- 交通：江之島電鐵「長谷」站步行6分鐘
- 官方網站：https://kamakura-kitahashi.com/
攝影、撰文：川口葉子
標題圖片：從庭園拍攝的「鎌倉 北橋」