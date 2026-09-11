鎌倉 北橋：在日西合璧老宅中，品嚐自製蕎麥麵與優質咖啡

透過洋樓現代復古風的格窗眺望庭園，品嚐蕎麥粉甜點與咖啡；在寧靜的日式住宅中，享受手工蕎麥麵的美味…酷愛傳統咖啡館的作家川口葉子在本系列特輯中，透過文字與圖片，為讀者介紹東京周邊的古民宅咖啡館。本篇是位於神奈川縣的「鎌倉 北橋」。

長谷的地標性宅邸 鎌倉市長谷地區的老城區保留著許多頗有歷史淵源的神社、佛寺和宅邸。2024年6月開業的「鎌倉 北橋」就位於這片靜謐街區的一隅，主營蕎麥麵與咖啡。 「鎌倉 北橋」所在建築原為加賀谷家族的宅邸，歷史已逾百年，是鎌倉市認定的「景觀重要建築物」。建築由洋樓與日式住宅兩部分組成，集明治至大正時期別墅建築之精華。踏入的瞬間，彷彿被往昔優雅生活的餘韻所包圍。2025年播出的愛情喜劇《續・續・倒數第二次戀愛》曾在此處取景，引發廣泛關注。 充滿歷史韻味的小路 「鎌倉 北橋」距離江之島電鐵「由比濱站」或「長谷站」步行均約6分鐘。從大路轉入寧靜的小道，盡頭是綠意掩映中的甘繩神明宮鳥居。據說這是鎌倉市最古老的神社，自古守護著長谷這片土地，深受當地人敬愛。 當日恰逢神社每年例行的盛大慶典，掛滿小路兩旁的各色燈籠，隨風搖擺。沿著這條充滿懷舊風情的小路前行，一座白牆上點綴著明亮綠色裝飾的洋樓便映入眼簾。

沿著掛滿燈籠的小路前行，盡頭的鳥居右側有一座洋樓 入口處立著寫有「蕎麥」「咖啡」字樣的指示牌。若想品嚐蕎麥麵，可沿左側石板路前往日式住宅；若想品味咖啡，則可走到右側，推開洋樓的大門。

入口處「咖啡」指示牌下掛著「OPEN」的牌子，可知咖啡館正在營業 咖啡館開店時間稍早於蕎麥麵館，因此，我決定先去咖啡館品嚐咖啡與甜點。

承載作家青春記憶的洋樓咖啡館

通透明亮的洋樓室內 我在櫃檯點了一杯單品咖啡，醇香隨著蒸氣在鼻腔中充盈開來。這是一杯注重品質、咖啡豆原本風味以及與生產者連結的美式咖啡，使用了烘豆坊位於東京原宿的「NOZY COFFEE」出品的咖啡豆。 該店還提供用自製蕎麥粉做成的無麩質甜點，有甜菜糖、蔗糖、蜂蜜等多種口味，口感柔和，甜味自然。「蕎麥粉鮮奶油戚風蛋糕」質地細緻，入口便在舌尖融化。

蕎麥粉鮮奶油戚風蛋糕與美式咖啡。杯碟的卡片上註明了咖啡豆產地等相關資訊 甜點師鐵谷Sayako表示：「即便是對小麥粉過敏的人，也能享用這款點心。」此外，用豆乳義式奶酪、米粉與蕎麥粉製作的紅蘿蔔蛋糕同樣廣受好評。 這棟洋樓有著與眾不同的歷史。它一度是舞廳，還曾是日本作家山口瞳一家的居所。山口瞳20多歲時，就讀於倡導自由、進步的高等教育機構「鎌倉學園」，但這所學校在1946年成立後僅存續了短短4年半時間。當時在學園擔任教授的著名作家與學生時常出入這棟洋樓。據說他與住在附近的大文豪川端康成亦有密切往來，或許在這裡，山口瞳與川端康成還探討過文學吧。 仔細觀察便會發現，牆邊壁爐旁刻著塗鴉小字「山口」，或許是年輕時的山口留下的「惡作劇」。

房間裡的壁爐與高高的天花板上掛著的枝形吊燈

在日式住宅中品嚐手工蕎麥麵 上午11點，日式住宅入口處掛上了白色的店家暖簾，營業正式開始。在門口脫鞋進入日式房間，與之相連的緣廊陽光充足，據說曾經是前主人加賀谷坐在沙發上小憩的地方。在房間裡，無論從哪個座位都能欣賞到庭園的四季美景。

日式與西式的入口各具風情 午餐我點了日式套餐「櫻花」。前菜拼盤、蕎麥麵、甜點依次上桌，令人食指大動。

日式套餐「櫻花」 該店由蕎麥麵師傅、店主北橋悠人親自操刀。他直接從各地農家採購蕎麥籽，在店裡親手完成篩除沙土石子、搓洗、剝殼及石磨研磨製粉等所有步驟。這份對食材傾注的心血，激發了蕎麥最本真的香氣，造就了醇厚的滋味。

切得粗細均勻、根根分明的蕎麥麵，展現出廚藝精湛的刀工 每天清晨，北橋悠人的第一項工作是熬製高湯。他會分別使用高級柴魚片、乾製鯖魚片與乾製圓舵鰹魚片，熬製出正宗江戶風味的清爽蕎麥麵醬汁。 北橋悠人說：「蕎麥麵醬汁美味的祕訣在於昆布鮮味、柴魚香氣與醬油三者的平衡。我會特別注意不讓其中任何一味過於突出。」