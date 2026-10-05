「見世藏 久森」：開在江戶末期倉庫式建築中的甜點店

洋溢著江戶色彩的倉庫

推開「見世藏」那厚重拉門的瞬間，彷彿被170年的歲月擁入懷抱。粗大的房樑、高挑的天花板、土藏建築樣式的土牆…這家坐落於東京都秋留野市、距離 JR 東秋留站步行約10分鐘的甜點店「見世藏 久森」，改造自江戶末期1852年建成的倉庫，能讓你置身其中，忘卻日常煩憂，盡情放鬆身心。

夏天，人們在這裡排起長隊，隻為品嚐用天然冰製成的刨冰；而空氣中開始透出絲絲涼意的秋冬時節，才是最佳的造訪時節。你不僅可以享用刨冰等各種甜點，還能悠然感受悠久的历史時光。

刻印在「久森」屋號中的歷史

「見世藏 久森」坐落於當地曾經的村長、富農森田家的宅邸內。「見世藏」是指江戶時代發展起來的一種店舖建築樣式，為兼具商業用途與居住功能的堅固倉庫式建築；「久森」則是森田家的屋號。



室內空間經過翻新，拆除了天花板，可以看到建造當初的屋頂骨架結構



房樑上裝飾的是帶有長角狀把手的朱漆木桶，曾用於婚禮等喜事

森田家除了種植水稻，還在西多摩地區率先從事釀酒，從元祿年間到幕府末期一直經營著「森田釀造」。順便一提，幕末時期森田釀造停業後，租借其廠房開始釀酒的，便是如今代表東京的地酒之一「多滿自慢」的石川酒造（位於東京都福生市）。

此後，森田家便在這座見世藏中經營藥鋪。「據說我們還與新選組副組長土方歲三的家族有過生意往來」，第18代家主森田康大如是說。

經過翻新改造的見世藏內，至今仍處處留存著珍貴的文化遺產。抬頭仰望天花板，那裡保留著刻有「嘉永五年」字樣與木匠名字的木牌，彷彿能窺見當年職人們忙碌的身影。



藥鋪時代的招牌（左）與作為建築紀錄釘在天花板上的木牌



「五榜之揭示」之五條禁令的第一條

牆壁上，還展示著明治維新後新政府向民眾發布的「五榜之揭示」（明治新政府最初頒布的禁令）告示牌。這樣的木牌當年樹立在村口，向民眾宣傳遵守被稱為「五倫」的道德規範、禁止結黨聚眾等。

想必，當時的世間百態、人們的神情樣貌，這座見世藏都靜靜地凝視過。這家咖啡館的魅力，在於甜點，也在於一場讓人流連忘返的時光旅行。它讓人們將思緒投向從幕末走向明治的時代轉折瞬間，並與生活在動盪社會中的我們重疊比照。



庭園一角設有寵物友善的露臺座位



從擴建的咖啡館眺望庭園