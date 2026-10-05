「見世藏 久森」：開在江戶末期倉庫式建築中的甜點店

「見世藏 久森」：開在江戶末期倉庫式建築中的甜點店飲食 文化 生活 觀光旅遊
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洋溢著江戶色彩的倉庫
推開「見世藏」那厚重拉門的瞬間，彷彿被170年的歲月擁入懷抱。粗大的房樑、高挑的天花板、土藏建築樣式的土牆…這家坐落於東京都秋留野市、距離 JR 東秋留站步行約10分鐘的甜點店「見世藏 久森」，改造自江戶末期1852年建成的倉庫，能讓你置身其中，忘卻日常煩憂，盡情放鬆身心。
夏天，人們在這裡排起長隊，隻為品嚐用天然冰製成的刨冰；而空氣中開始透出絲絲涼意的秋冬時節，才是最佳的造訪時節。你不僅可以享用刨冰等各種甜點，還能悠然感受悠久的历史時光。
刻印在「久森」屋號中的歷史
「見世藏 久森」坐落於當地曾經的村長、富農森田家的宅邸內。「見世藏」是指江戶時代發展起來的一種店舖建築樣式，為兼具商業用途與居住功能的堅固倉庫式建築；「久森」則是森田家的屋號。
森田家除了種植水稻，還在西多摩地區率先從事釀酒，從元祿年間到幕府末期一直經營著「森田釀造」。順便一提，幕末時期森田釀造停業後，租借其廠房開始釀酒的，便是如今代表東京的地酒之一「多滿自慢」的石川酒造（位於東京都福生市）。
此後，森田家便在這座見世藏中經營藥鋪。「據說我們還與新選組副組長土方歲三的家族有過生意往來」，第18代家主森田康大如是說。
經過翻新改造的見世藏內，至今仍處處留存著珍貴的文化遺產。抬頭仰望天花板，那裡保留著刻有「嘉永五年」字樣與木匠名字的木牌，彷彿能窺見當年職人們忙碌的身影。
牆壁上，還展示著明治維新後新政府向民眾發布的「五榜之揭示」（明治新政府最初頒布的禁令）告示牌。這樣的木牌當年樹立在村口，向民眾宣傳遵守被稱為「五倫」的道德規範、禁止結黨聚眾等。
想必，當時的世間百態、人們的神情樣貌，這座見世藏都靜靜地凝視過。這家咖啡館的魅力，在於甜點，也在於一場讓人流連忘返的時光旅行。它讓人們將思緒投向從幕末走向明治的時代轉折瞬間，並與生活在動盪社會中的我們重疊比照。
天然冰製刨冰與自製糖漿
刨冰是這裡的招牌甜點，它使用的是產自南阿爾卑斯山八岳的天然冰，在舌尖上瞬間融化的細緻口感，是其最大的魅力。據說，天然冰製造商在整個日本也屈指可數。只要能採購到當年的天然冰，咖啡館在秋冬季節也會供應刨冰。
讓這款刨冰更顯獨特的，是森田康大精心為每一份刨冰調製的自製糖漿。森田本人也從事農業，他將「慢生活、慢飲食」作為咖啡館的基本理念，努力實踐在地生產在地消費。他的甜點儘量使用在地水果，例如秋留野市農家種植的草莓、自家田裡的金桔、院子裡的香橙樹上結的果實等。透過採購那些形狀不佳無法上市銷售的草莓，為減少食品浪費也貢獻了一份力量。
此外，甜點「蕨餅餡蜜」裡的霜淇淋使用了多摩地區產的「東京牛奶」，製作「五平餅」所用的大米，則是森田康大與父母一起種植的越光米。每一款甜點都飽含著對在地食材的熱愛。
主屋裡蘊藏的江戶職人手藝
在咖啡館小憩之後，不妨去周圍逛逛。森田家的住宅於2013年被指定為國家有形文化財（物質文化遺產）。在這片6000平方公尺的廣闊土地上，除了改造成咖啡館的見世藏外，還保留著米倉、味噌倉等歷史建築。
穿過見世藏旁的門，擁有200多年歷史的主屋出現在眼前。這裡至今仍是私人住宅，因此不能入內，但可以參觀一下它的建築外觀。
「房屋一旦無人居住，就會快速老化」，森田說道。無論是主屋還是倉庫，森田家人都一直透過對各處進行不斷的修補，精心使用至今。
主屋的玄關完全由櫸木建造，那令人誤以為是神社佛閣的唐破風屋頂，以及精美的雕刻，無不令人嘆為觀止，讓你能從中感受到江戶時代職人的技藝與自豪感。
咖啡館連接起未來
森田康大之所以透過咖啡館的形式將這處珍貴的文化遺產向公眾開放，是希望能夠保護這些歷史建築以及稻穗搖曳的水田景觀，並為在地社會做出貢獻。作為實現這個目標的一項具體舉措，他複刻了元祿時代森田釀造曾製造的清酒品牌「八重菊」。透過採用秋留野產的越光米和米麴，在石川酒造與在地農家的協助下，目標得以成功實現。
然而，傳承歷史傳統的道路並非一帆風順。森田坦言：「從小，我就很自然地認為自己會繼承並守護這個家。但如今時代變了，這方面我不會強求我的孩子。」
據說十年前剛開業時，這裡還只是人們去往秋留野市的秋川溪谷等景區時順道歇腳的咖啡館。但如今，這裡已蛻變為一個「值得特意在東秋留站下車專程打卡」的地方。承載著歷史的文化遺產的存在感、充分利用在地物產的甜點、主理人默默傳承文化的熱忱，都在這家咖啡館中結出碩果。
「能有回頭客光顧，令我十分欣慰。哪怕只是喝一杯咖啡也好，希望人們能在這座倉庫建築中忘卻日常生活的煩憂，養精蓄銳，迎接美好的明天。」
森田康大的一番話令人動容。從新宿站乘坐 JR 中央線並換乘五日市線，約一小時即可抵達東秋留站。建議你也去品味一番由這座古老倉庫所守護的豐饒時光。
甘味茶房 見世藏 久森
- 地址：東京都秋留野市小川633
- 營業時間：中午至下午5點 ※客流量大時將提早結束營業
- 公休日：星期二（若遇國定假日則次日休息）※另有不定期休息
- 交通：JR「東秋留」站步行10分鐘
- 官方網站：https://www.hisamori.biz/
採訪、撰文、攝影：川口葉子
標題圖片：「見世藏 久森」的外觀