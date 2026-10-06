VMG咖啡館：在河畔古老的商家建築中，品嚐在地特色甜點

VMG咖啡館：在河畔古老的商家建築中，品嚐在地特色甜點飲食 文化 生活 觀光旅遊
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品味時光的「特等席」
午後的小雨淅淅瀝瀝，打濕了石階，漫步於小野川畔，欣賞沿岸保留的美麗街景與岸邊枝椏搖曳的柳樹。這裡珍是千葉縣香取市佐原。江戶時代因水運而繁榮，作為盛產稻米之地，日本酒、醬油等釀造文化在此興盛，如今被稱為「土藏造」的傳統建築仍鱗次櫛比地林立於這座小城中。
在充滿江戶風情的「重要傳統建造物群保存地區」中心，「忠敬橋」旁，一棟風格獨特的二層建築格外引人注目。這座擁有170餘年歷史的縣指定有形文化財（物質文化遺產），如今是一家咖啡館。
江戶時代的商家店舖
建築的二樓欄杆上仍留有「中村屋商店」的字樣，走進店內，右手邊是安靜的咖啡區。這是由從事古民宅開發項目的Value Management公司（大阪市）營運的VMG咖啡館。由町屋改造的這片空間與左側的倉庫在內部相連通，一扇厚重的門後，中村屋至今仍經營著雜貨店。
咖啡館寬敞舒適的沙發是隔著玻璃門眺望橋與街道的絕佳座位。在輕鬆的氛圍中，彷彿能聽到積澱了170年的「時光」在靜靜訴說。
天花板與柱子保留著1855年建成時的樣子。五角形的櫸木角柱，是為了貼合房屋所處的異形街角地形而特別打造的。使用普通的方形柱也無不可，但職人卻特意將其做成五角形，其精湛技藝與別出心裁的想法令人讚歎。
牆邊擺放著中村屋商店使用至平成時期的厚重金庫（保險櫃）。這並非單純的裝飾，而是這座建築曾經作為商業據點的見證。
咖啡館內還保留著曾用於上下二樓的箱階梯（箱體式樓梯），因坡度過陡現已停用，取而代之的是旁邊新設的平緩樓梯。
佐原的食材與發酵文化
端上桌的是咖啡館的招牌甜點「自製紅薯蒙布朗」。店員會當面將奶油擠成細絲狀完成製作。光是觀賞這個過程，就足以將對其美味的期待值拉滿。
當紅薯奶油製成的無數細絲在口中化開，那份天然的甘甜便瀰漫開來。再加上順滑的鮮奶油、酥脆的派皮層層疊加，帶來截然不同的口感體驗，直至吃完都意猶未盡。
VMG 咖啡館的菜單以「只有在佐原才能品嚐到的味道」為核心精心設計。在地食材與佐原引以為傲的釀造文化，在每一道餐點中交融飄香。
夏季的原創甜點「甜酒 發酵莓果刨冰」，將從佐原酒藏採購的甘酒（甜米酒）與玫瑰花瓣一同發酵製成的莓果等三種醬料淋在刨冰上，風味清爽而獨特。
大地震與災後修復
二樓的和室空間擺放著訂製家具，仔細觀察會發現，這片區域的柱子與窗框都有些傾斜。佐原在2011年的東日本大地震中遭受了震度較強的5強地震，損失較為嚴重，當時咖啡館前流淌的小野川被泥沙阻塞，民宅的屋瓦也紛紛脫落。
這棟建築也發生了傾斜，但透過在一樓的拉門下方加墊木板等方式得以修復。翻修時進行了耐震加固，提升了安全性，不過，災後修復的痕跡仍隨處可見。
要讀懂這家咖啡館，就繞不開這座小鎮的歷史。作為商業繁榮的町鎮，佐原擁有互幫互助與自治精神——「自己的城鎮自己守護」。過去為應對火災，人們會在屋簷下預埋備用的屋頂瓦片，以備不時之需。正因有這樣的歷史背景，東日本大地震後，在地人發起了將歷史建築保存下來的建築保護活動。
將整個小鎮視為一家旅館
2015年，在地政府與民間合作，啟動了「佐原商家町旅館NIPPONIA」這一分散式旅館計畫。佐原人對加快災後重建工作的期盼，也契合了民間企業Value Management的願景。公司代表曾親歷阪神淡路大地震，目睹具歷史價值的建築遭毀，由此開始致力於歷史資源的再利用與文化傳承。
經過數年規劃，分散在城鎮裡的歷史建築被分階段改造為旅館櫃檯、客房、餐廳等。入住後的客人會在前往客房、餐廳的途中穿梭於小鎮街巷，路上還可以逛逛喜歡的小店。整個小鎮成為一座大旅館，為地區帶來了新的活力。
作為小鎮地標而深受人們喜愛的中村屋商店，2018年率先以「櫃檯」服務樓的形式煥然一新，之後又作為咖啡館迎接八方來客。這裡既是漫步佐原、品味佐原風情的起點，也是絕佳的途中歇腳場所。
中村屋商店的歷史
與咖啡館毗鄰的三層倉庫式建築，也是縣指定有形文化財（物質文化遺產）。如今在這裡經營雜貨店的是第五代店主並木先生的夫人佳世子。她說：「現在改成咖啡館的那棟房子，江戶時代曾是鹽鋪。1874年，第一代店主把它買下，開了中村屋商店。」
這裡曾是並木家的店舖兼住宅。「我丈夫也是在這裡長大的。我剛嫁過來的時候還年輕，不了解建築的歷史價值，甚至覺得老建築住得不舒服（笑）。現在我非常感激祖輩和這座建築。」
創業之初的中村屋商店是一家經營日用品的雜貨鋪，戰後至2001年一直從事榻榻米材料的批發業務。進入平成年代後，開始兼營日式雜貨。現今，裡面擺放著千葉縣的傳統工藝品、在地職人和佳世子製作的各種雜貨。
倉庫式建築的三樓被改造成一座對外開放的小型博物館，可免費參觀。館內展示了歷代店主珍藏的精美女兒節人偶、男孩節裝飾，以及從事批發業務時使用的大算盤等珍貴藏品，令人驚嘆。這裡非常值得一看。
出生於佐原的傑出人物伊能忠敬，其故居與紀念館離這家咖啡館很近。他曾徒步全國進行測量，首次完成日本地圖的繪製。作為曾經的水運樞紐，佐原因人員與物資往來頻繁而繁榮興盛，當時的景象甚至「超過江戶」。VMG咖啡館與佐原商家町旅館NIPPONIA，正是將這段歷史傳承下去的重要場所。
小雨初歇，淡藍色的黃昏悄然臨近。凝望著濕潤的石板道上倒映的燈火，點一杯咖啡。就為這樣一段時光，讓我們出發吧。
VMG 咖啡館
- 地址：千葉縣香取市佐原イ1720
- 營業時間：11:00-16:00（週六、週日及國定假日到16:30）
- 公休日：週二
- 交通：從 JR佐原站步行12分鐘，從東京站有高速巴士直達JR佐原站
- 官網：https://www.nipponia-sawara.jp/cafe
採訪、撰文、攝影：川口葉子
標題圖片：VMG咖啡館全景