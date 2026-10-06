VMG咖啡館：在河畔古老的商家建築中，品嚐在地特色甜點

品味時光的「特等席」

午後的小雨淅淅瀝瀝，打濕了石階，漫步於小野川畔，欣賞沿岸保留的美麗街景與岸邊枝椏搖曳的柳樹。這裡珍是千葉縣香取市佐原。江戶時代因水運而繁榮，作為盛產稻米之地，日本酒、醬油等釀造文化在此興盛，如今被稱為「土藏造」的傳統建築仍鱗次櫛比地林立於這座小城中。

在充滿江戶風情的「重要傳統建造物群保存地區」中心，「忠敬橋」旁，一棟風格獨特的二層建築格外引人注目。這座擁有170餘年歷史的縣指定有形文化財（物質文化遺產），如今是一家咖啡館。

江戶時代的商家店舖

建築的二樓欄杆上仍留有「中村屋商店」的字樣，走進店內，右手邊是安靜的咖啡區。這是由從事古民宅開發項目的Value Management公司（大阪市）營運的VMG咖啡館。由町屋改造的這片空間與左側的倉庫在內部相連通，一扇厚重的門後，中村屋至今仍經營著雜貨店。



一樓咖啡館天花板很高，給人以鬆弛開闊感

咖啡館寬敞舒適的沙發是隔著玻璃門眺望橋與街道的絕佳座位。在輕鬆的氛圍中，彷彿能聽到積澱了170年的「時光」在靜靜訴說。

天花板與柱子保留著1855年建成時的樣子。五角形的櫸木角柱，是為了貼合房屋所處的異形街角地形而特別打造的。使用普通的方形柱也無不可，但職人卻特意將其做成五角形，其精湛技藝與別出心裁的想法令人讚歎。



至今仍在支撐建築的五角形立柱

牆邊擺放著中村屋商店使用至平成時期的厚重金庫（保險櫃）。這並非單純的裝飾，而是這座建築曾經作為商業據點的見證。

咖啡館內還保留著曾用於上下二樓的箱階梯（箱體式樓梯），因坡度過陡現已停用，取而代之的是旁邊新設的平緩樓梯。



兼做收納箱的箱階梯與厚重的金庫