Sun Potter Café Nonbiriya：創意菜單與市井生活的溫馨，帶給你舒適體驗

Sun Potter Café Nonbiriya：創意菜單與市井生活的溫馨，帶給你舒適體驗飲食 生活 文化 觀光旅遊
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百年建築，懷舊空間
在古寺林立、吸引許多遊客造訪的谷中街巷裡，我邂逅了一棟令人印象深刻的房屋。它的門口立著一塊公車站牌樣式的招牌，放滿舊書的木箱後，參差地排列著酒瓶。好奇心驅使我拉開拉門，一股昭和年代的氣息瞬間撲面而來。
灑滿自然光的水泥地空間裡，擺放著幾張桌椅；高出一階的榻榻米空間裡，則擺放著日式矮腳飯桌和坐墊，老式音響與映像管電視靠牆而立，讓人不由得想起「起居室」、「闔家團圓」這些如今已鮮少使用的詞彙。
這裡的昭和氣息實在太過濃郁，幾乎讓人誤以為是一個收藏復古物件的博物館，但這個空間裡的一切都是真品。電視、矮腳飯桌等是曾居住於此的一家人留下的。我點了一份咖啡與焦糖布丁，在滿心期待甜點上桌的空隙，和店主「Mosha」聊了起來。
保留「下町」記憶的老文具店
「Sun Potter Café Nonbiriya」猶如一本珍藏了平民聚落「下町」百年生活文化的相簿。這棟木造二層小樓建於1919年，戰後曾是開在小學旁的一家深受在地居民喜愛的文具店。後來一度空置，曾被用作共享空間，由一些小店家輪流營業，直到2016年，Mosha夫婦將其改造成如今的咖啡館。
Mosha自己也是在這一帶土生土長的。他在精心維護這棟已有百年歷史建築的同時，向人們傳達著歷代居住於此的人們的生活氣息，以及根植於谷中的生活魅力。
為了保持往昔的建築風貌，他沒有大規模地翻新，而是逐步進行了必要的修繕，例如「更換了老房子特有的細小水管，最近為了防止濕氣積聚而進行了通風改善等」。
據說地下還保留著戰爭時期修建的防空洞。地面在接手時已鋪有混凝土，但他還是重新進行了澆置，消除了階梯的高低差，讓拄拐杖的人、孕婦等也能放心地在此休息。
翻看黑白相簿
Mosha還珍藏著遺留在這棟建築裡的黑白相片簿。
「以前這戶人家的父親，似乎是活躍於日本各地民謠大賽的主持人，足跡遍佈全國。在有些照片裡還可以看到他一身流浪藝人般裝扮的照片，或許這位父親還兼做過演員登台表演。在外出的時間裡，則由母親一人打理店舖，守護著一家人的日常。」
Mosha將每張照片裡的街景與今天的谷中一一對照，還留下了諸如「某某寺」之類的簡單標註。他與素未謀面的人們以及舊日的街景如此細致地進行「對話」，著實令人動容。
甜點與招牌菜的魅力
這家咖啡館的魅力，當然不只在於老宅空間。法式焦糖布丁是開業以來的招牌。Mosha年輕時被法國電影《艾蜜莉的異想世界》深深地吸引，那時就決定，如果自己將來經營咖啡館，一定要把女主角鍾愛的這款甜點加入菜單。敲開香脆的焦糖層，柔滑的奶油蛋羹便顯露出來，入口即化，甜潤綿密。
咖啡豆是從Mosha曾工作過的豐島區駒込自家烘焙咖啡店「百塔珈琲」等處採購的。在寒冷季節溫暖身子的印度香料奶茶則是獨家配方，加入了紅辣椒、八角、丁香提味，並以少許香橙作為秘方配料，大量的生薑香氣為其帶來了獨特的風味。
店裡的餐點也藏著許多小驚喜。「黑色蛋包飯」究竟是什麼？用湯匙輕輕撥開蛋皮的那一瞬間，烏黑的米飯便露了出來。原來是以海鮮為配料、鮮味十足的墨汁飯。強烈推薦在午餐時品嚐！
傍晚開始便是歡鬧的酒吧時段。人氣餐點「超級瑪利歐炸物」的內餡是大顆的蘑菇，所謂的「吃蘑菇，增能量！」，菜單上以這個有趣的名字，向電子遊戲中的英雄致敬，據說外國遊客也能立刻領會。搭配自製塔塔醬，風味絕佳，讓人不由得想多喝幾杯啤酒或葡萄酒。
為相簿增添嶄新的一頁
向路過的熟面孔打聲招呼的習慣，以串酒吧或巡遊咖啡館來享受小巷與小店的樂趣——這種根植於下町的無形文化，「Nonbiriya」自然而然地傳遞給顧客。這裡也扮演著谷中街區「導覽」的角色。
Mosha說：「希望能透過日常的交流，把我們自己覺得美好的飲食文化，以及在鄰里往來中體貼他人的日常習慣流傳下去。」
「Nonbiriya」的相簿，日複一日悄然增加著無形的厚度。每一位拉開拉門走進來的顧客，都是在相簿中留下體溫的參與者。這段延續了百年的故事，今天又增添了嶄新的一頁。
Sun Potter Café Nonbiriya
- 地址：東京都台東區谷中 5-2-29
- 營業時間：上午11:30～下午3:00、下午6:00～下午11:00（週末及國定假日為上午11:00～下午11:00）
- 公休日：週三、週四
- 交通：從JR「日暮里」站步行約8分鐘
- 官方網站：https://nonbiriya.jp/ ※僅接受現金支付
採訪、撰文、攝影：川口葉子
標題圖片：「Sun Potter Café Nonbiriya」的正面外觀