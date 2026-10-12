Sun Potter Café Nonbiriya：創意菜單與市井生活的溫馨，帶給你舒適體驗

在保留著昔日風貌的寺廟街區，坐落著一家建築古老的商家，它那寬闊的門面溫暖地迎接著遊客與在地居民。本系列報導中，對咖啡館情有獨鐘的撰稿人川口葉子，透過圖文帶您探訪東京近郊的「古民宅咖啡館」。本篇介紹的是位於東京谷中的「Sun Potter Café Nonbiriya」。

百年建築，懷舊空間 在古寺林立、吸引許多遊客造訪的谷中街巷裡，我邂逅了一棟令人印象深刻的房屋。它的門口立著一塊公車站牌樣式的招牌，放滿舊書的木箱後，參差地排列著酒瓶。好奇心驅使我拉開拉門，一股昭和年代的氣息瞬間撲面而來。 灑滿自然光的水泥地空間裡，擺放著幾張桌椅；高出一階的榻榻米空間裡，則擺放著日式矮腳飯桌和坐墊，老式音響與映像管電視靠牆而立，讓人不由得想起「起居室」、「闔家團圓」這些如今已鮮少使用的詞彙。

屋內擺滿了原本就一直在這棟房子裡使用的家具 這裡的昭和氣息實在太過濃郁，幾乎讓人誤以為是一個收藏復古物件的博物館，但這個空間裡的一切都是真品。電視、矮腳飯桌等是曾居住於此的一家人留下的。我點了一份咖啡與焦糖布丁，在滿心期待甜點上桌的空隙，和店主「Mosha」聊了起來。

保留「下町」記憶的老文具店 「Sun Potter Café Nonbiriya」猶如一本珍藏了平民聚落「下町」百年生活文化的相簿。這棟木造二層小樓建於1919年，戰後曾是開在小學旁的一家深受在地居民喜愛的文具店。後來一度空置，曾被用作共享空間，由一些小店家輪流營業，直到2016年，Mosha夫婦將其改造成如今的咖啡館。

屋內的嵌入式櫥櫃，也保持著文具店時期的樣子 Mosha自己也是在這一帶土生土長的。他在精心維護這棟已有百年歷史建築的同時，向人們傳達著歷代居住於此的人們的生活氣息，以及根植於谷中的生活魅力。 為了保持往昔的建築風貌，他沒有大規模地翻新，而是逐步進行了必要的修繕，例如「更換了老房子特有的細小水管，最近為了防止濕氣積聚而進行了通風改善等」。 據說地下還保留著戰爭時期修建的防空洞。地面在接手時已鋪有混凝土，但他還是重新進行了澆置，消除了階梯的高低差，讓拄拐杖的人、孕婦等也能放心地在此休息。

翻看黑白相簿 Mosha還珍藏著遺留在這棟建築裡的黑白相片簿。 「以前這戶人家的父親，似乎是活躍於日本各地民謠大賽的主持人，足跡遍佈全國。在有些照片裡還可以看到他一身流浪藝人般裝扮的照片，或許這位父親還兼做過演員登台表演。在外出的時間裡，則由母親一人打理店舖，守護著一家人的日常。」

牆上掛著的時鐘直到前幾年還在走。掛鐘下曾有過屋主與家人團聚而坐的時光

過去曾銷售過香煙的店頭，如今懸掛著咖啡館屋號的暖簾 Mosha將每張照片裡的街景與今天的谷中一一對照，還留下了諸如「某某寺」之類的簡單標註。他與素未謀面的人們以及舊日的街景如此細致地進行「對話」，著實令人動容。

甜點與招牌菜的魅力 這家咖啡館的魅力，當然不只在於老宅空間。法式焦糖布丁是開業以來的招牌。Mosha年輕時被法國電影《艾蜜莉的異想世界》深深地吸引，那時就決定，如果自己將來經營咖啡館，一定要把女主角鍾愛的這款甜點加入菜單。敲開香脆的焦糖層，柔滑的奶油蛋羹便顯露出來，入口即化，甜潤綿密。

招牌甜點法式焦糖布丁與咖啡 咖啡豆是從Mosha曾工作過的豐島區駒込自家烘焙咖啡店「百塔珈琲」等處採購的。在寒冷季節溫暖身子的印度香料奶茶則是獨家配方，加入了紅辣椒、八角、丁香提味，並以少許香橙作為秘方配料，大量的生薑香氣為其帶來了獨特的風味。

散發薑香的印度奶茶、自製芝麻糰子與農家直送的葡萄乾 店裡的餐點也藏著許多小驚喜。「黑色蛋包飯」究竟是什麼？用湯匙輕輕撥開蛋皮的那一瞬間，烏黑的米飯便露了出來。原來是以海鮮為配料、鮮味十足的墨汁飯。強烈推薦在午餐時品嚐！

招牌菜「黑色蛋包飯」與「超級瑪利歐炸物」 傍晚開始便是歡鬧的酒吧時段。人氣餐點「超級瑪利歐炸物」的內餡是大顆的蘑菇，所謂的「吃蘑菇，增能量！」，菜單上以這個有趣的名字，向電子遊戲中的英雄致敬，據說外國遊客也能立刻領會。搭配自製塔塔醬，風味絕佳，讓人不由得想多喝幾杯啤酒或葡萄酒。