板橋TOTOTO：執書品咖啡，赴一場時光之旅

板橋TOTOTO：執書品咖啡，赴一場時光之旅飲食 生活 文化 觀光旅遊
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從高樓林立的日本經濟核心地帶大手町站搭乘地鐵三田線，僅23分鐘，便彷彿穿越到了日本大正時代。從志村坂上站下車步行約5分鐘穿過住宅區，來到十字路口後視野豁然開朗，一堵長牆映入眼簾。綠樹環繞的牆內，坐落著自江戶時代傳承至今的名主（江戶時代村落的行政最高負責人——譯註）宅邸。帶有人字形屋頂的藥醫門(*1)掛著寫有商號的門簾，顏色取地名小豆澤之意，做成了紅豆色，隨風輕擺著。
這扇門曾緊閉近半個世紀，歷經大規模修繕改造後再度敞開，迎接著八方來客。2025年11月29日開業的「板橋TOTOTO」，是集書店與咖啡館於一體的唯美複合空間，帶領每一位訪客踏上一場時間旅行。
改造大正時期的倉庫
穿過厚重的藥醫門，右側坐落著一座塗抹灰泥的建築。拉開拉門，你看到的便是名為「東之藏」的大正時期的倉庫。咖啡館「apollon」與「時間旅行主題書店utouto」在此共享一方天地。
步入其中，視線會不自覺地向上望去。拆除天花板後挑空至二樓的開闊空間裡，陽光從高窗傾瀉而下，將歷經歲月打磨的櫸木主樑為核心的強韌骨架結構勾勒得格外清晰。
從眼前的震撼回過神來，垂下視線，可以看到曾在老宅裡使用過的舊式衣櫃等許許多多的古老家具，它們在房屋各處靜靜地迎候著每一位來客。
(*1) ^ 從鎌倉時代末期到室町時代出現的門樓建築樣式，其特點是在兩根主柱的後方立有兩根副柱，以此支撐人字形屋頂——譯註
改建公寓還是保留老宅？
老宅第20代家主的姊姊蓮沼由紀介紹說：「咖啡館後方的寫字檯，是我的祖父，第18代家主的。」在由紀和丈夫勝呂晃的帶領下，我參觀了這座倉庫。
第19代家主（由紀的伯父）離世後，親屬等相關人士間曾討論過一個在經濟上極為合理且現實的方案，也就是將無人居住的老宅和倉庫拆除，改建成公寓大樓。
但在整理積滿灰塵的倉庫的過程中，由紀逐漸開始直面自己的根脈——「延續了400年的家族，期間少了任何一位先祖，都不會有我的存在。」這份深切的感慨，讓她毅然選擇了保留這塊土地。
上一代家主身為語文教師，一生忙碌，50年來始終不曾開啟藥醫門，只使用側門通行。
「我想重新打開這扇門，就像歷代先祖為地區盡心貢獻那樣，將這個私人空間重新變回為公眾開放的場所，以此回報這片土地的養育之恩。」
正是這份熱忱，最終打動了包括家主在內的所有相關人士。
沉睡的古籍，揭開鮮為人知的歷史
倉庫中陸續發現了農具、生活用品、明治時期的衣物、大正時期的畢業照，還有當地的神轎，以及保存完好的「龍吐水」（江戶至明治年間使用的手動消防幫浦）等珍貴物品，其中古文書更是多達數千件。
蓮沼家的歷代家主作為小豆澤村名主，留下了大量土地管理與行政相關記錄。這些文獻現在都已捐贈給板橋區立鄉土資料館，館員評價稱這是「填補了過往歷史空白的重大發現」，據說目前正在推進解讀與研究工作。可以說，此舉堪稱找到了地域史拼圖中缺失的重要部分。
Apollon的咖啡與烘焙點心
這座寶藏倉庫的改造工程，由kiyotake建築工房負責設計施工，設計則由以打造永續空間著稱的乃村工藝社擔綱。原創家具選用埼玉縣飯能市的西川木材，就連刨花也用樹脂固化後，做成了台面。
因共鳴於這片空間的底蘊而入駐的兩家特色店舖，以令人心動的興奮體驗提升了非日常感。apollon咖啡館的吧台陳列著精品咖啡，還有能凸顯咖啡風味的自製烘焙點心。
主理人福原永斗，在咖啡文化成熟的澳洲墨爾本掌握了咖啡師技藝後，在東京都北區的王子開設了咖啡館的總店。在板橋TOTOTO店，他準備了三款果香風味的淺烘焙咖啡豆，可搭配低糖烘焙點心享用。
這裡的吧台也別具一格，嵌著明治時期風格的桐木衣櫃門板。在吧台點單後，不妨留意一下杯具——為聚攏香氣而仿照紅酒杯造型設計的有田燒馬克杯、承載著福原永斗初心的大洋洲風格拿鐵杯等，追求的都不只是單純的設計感，而是為提供「精品咖啡全新體驗」所不可或缺的元素。
福原坦言，初次到訪這座倉庫時，「震驚於東京竟有這樣的地方」。
「拆除容易，留存卻難。若能以咖啡為媒，為之盡一份力，想來很有意義，因此我決定加入進來。」
「時間旅行主題書店utouto」
入駐板橋TOTOTO的另一家店，是專注於時間旅行主題書籍選品的專業書店utouto。書籍與文具的陳列架是蓮沼家曾經使用過的舊家具，例如置物架、大正至昭和時期的桐木衣櫃、帶腳音響組合等。在這裡，書中的故事與這些古老家具承載的記憶相互共鳴。
店主藤岡南自己也是作家，她說：「穿過大門的瞬間，彷彿進入了另一個時代，充滿穿越感的氛圍獨一無二。在板橋TOTOTO，處處體現著房屋主人熱愛這片土地、希望將人們緊密連接在一起的願望。」
藤岡認為，時間旅行題材作品，其魅力在於它不僅讓你歡欣雀躍，還讓人感到這樣的故事似乎也會發生在自己身上。她推薦肯恩・格林伍德的《倒帶人生》（新潮文庫），這是一部時間循環題材作品，也是店裡最暢銷的書。
「我一直想讓時間旅行成為現實。在這片空間裡，希望大家能在承載著主人故事的建築與古老家具環繞中，慢慢挑選喜歡的書籍、文具與畫作。期待各位時間旅行者的到來。」
連結400年的記憶、未來與人
蓮沼由紀同時也是學校圖書館的管理員，她這樣解讀書籍與古建築的共通之處：
「二者都蘊藏著故事。書籍用文字書寫故事，而古老之物則承載著無法用語言表達的故事。」
解讀在老宅中發現的物品上所銘刻的時光痕跡，並將其傳承給下一代，這或許正在成為由紀自己的全新故事。
據說，宅邸院內的「西之藏」將於2026年春季被改造為租賃空間，未來還計畫活化包括主屋、土牆倉庫在內的整體建築。由紀與丈夫每天清晨都會花時間清掃庭園與墓地，在院內的小神社前祭拜稻荷神、武藏御嶽山等神明。他們以新的形式，悄然延續先祖作為名主支持地區祭祀活動與富士山信仰的傳統。
「我曾見過一對夫婦，品著咖啡，望著天井與庭園，靜靜地沉浸在這片空間裡。希望大家都能享受這樣愜意的時光。」
板橋TOTOTO，就像一台能讓時光在過去與未來間自由穿梭的裝置。執一杯咖啡，捧一本好書，來到這裡的我們，也都成了片刻的時間旅人。
板橋TOTOTO
- 地址：東京都板橋區小豆澤2-23-4
- 營業時間：上午10:00-下午5:00
- 公休日：週二、週三
- 交通方式：地鐵三田線「志村坂上」站步行5分鐘
- 官網：https://itabashitototo.com/
採訪、撰文、攝影：川口葉子
標題圖片：板橋TOTOTO正門