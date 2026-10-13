板橋TOTOTO：執書品咖啡，赴一場時光之旅

塵封半個世紀的大門重新敞開，沉睡的倉庫再次甦醒…在這裡，可以品著咖啡，沉浸在這段動人的故事之中。本系列報導中，對咖啡館情有獨鍾的撰稿人川口葉子，透過圖文帶您探訪東京近郊的「古民宅咖啡館」。本篇我們將跟隨她一起走進東京小豆澤的「板橋TOTOTO」。

Apollon的咖啡與烘焙點心 這座寶藏倉庫的改造工程，由kiyotake建築工房負責設計施工，設計則由以打造永續空間著稱的乃村工藝社擔綱。原創家具選用埼玉縣飯能市的西川木材，就連刨花也用樹脂固化後，做成了台面。 因共鳴於這片空間的底蘊而入駐的兩家特色店舖，以令人心動的興奮體驗提升了非日常感。apollon咖啡館的吧台陳列著精品咖啡，還有能凸顯咖啡風味的自製烘焙點心。 主理人福原永斗，在咖啡文化成熟的澳洲墨爾本掌握了咖啡師技藝後，在東京都北區的王子開設了咖啡館的總店。在板橋TOTOTO店，他準備了三款果香風味的淺烘焙咖啡豆，可搭配低糖烘焙點心享用。

在磅蛋糕、瑪芬等點心中，選了這款全麥司康 這裡的吧台也別具一格，嵌著明治時期風格的桐木衣櫃門板。在吧台點單後，不妨留意一下杯具——為聚攏香氣而仿照紅酒杯造型設計的有田燒馬克杯、承載著福原永斗初心的大洋洲風格拿鐵杯等，追求的都不只是單純的設計感，而是為提供「精品咖啡全新體驗」所不可或缺的元素。

利用桐木櫃門改造而成的吧台 福原坦言，初次到訪這座倉庫時，「震驚於東京竟有這樣的地方」。 「拆除容易，留存卻難。若能以咖啡為媒，為之盡一份力，想來很有意義，因此我決定加入進來。」 「時間旅行主題書店utouto」 入駐板橋TOTOTO的另一家店，是專注於時間旅行主題書籍選品的專業書店utouto。書籍與文具的陳列架是蓮沼家曾經使用過的舊家具，例如置物架、大正至昭和時期的桐木衣櫃、帶腳音響組合等。在這裡，書中的故事與這些古老家具承載的記憶相互共鳴。

化身書架的老家具 店主藤岡南自己也是作家，她說：「穿過大門的瞬間，彷彿進入了另一個時代，充滿穿越感的氛圍獨一無二。在板橋TOTOTO，處處體現著房屋主人熱愛這片土地、希望將人們緊密連接在一起的願望。」 藤岡認為，時間旅行題材作品，其魅力在於它不僅讓你歡欣雀躍，還讓人感到這樣的故事似乎也會發生在自己身上。她推薦肯恩・格林伍德的《倒帶人生》（新潮文庫），這是一部時間循環題材作品，也是店裡最暢銷的書。 「我一直想讓時間旅行成為現實。在這片空間裡，希望大家能在承載著主人故事的建築與古老家具環繞中，慢慢挑選喜歡的書籍、文具與畫作。期待各位時間旅行者的到來。」

貼合主題的書籍與手寫POP告示卡