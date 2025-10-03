孩子的力量可以改變未來──生活不易的少女，勇敢進行挑戰：売野機子著《愛麗絲，航向宇宙》漫畫 動漫 文化 社會 娛樂
目標是成為宇宙飛行士的「半語者」
多年來，開發宇宙的主角都是男性。2019年，以美國航太總署（NASA）為中心發表了「阿提米絲計畫」，此計畫的其中一個目標是讓首位女性踏上月球表面。本作正是援引此趨勢的全新正宗宇宙漫畫。
故事從被選為ISS（國際太空站）站長（指揮官）的首位日本女性朝日田愛麗絲現身記者會開始。她在記者會上，談起了改變她人生的「某位同學」。
愛麗絲小學時有些「少根筋」，是個任誰都會說她可愛的萬人迷。然而，她的雙親車禍雙亡，在祖母膝下成長，有著不為人知的憂愁。明明是日本人，日語卻說得七零八落。她無法清楚說出自己的感情。她一直不知箇中原由，甚至想不開，覺得要是能重生，讓一切重新來過就好了。
解開這道謎題的人，是犬星類這個既是秀才卻又乖僻的同學。他看穿愛麗絲是所謂的「半語者」狀態。愛麗絲的父母對她進行早期多語言教育。但因為突然中斷，導致所有語言都泛而不精。這位犬星就是愛麗絲口中的「某位同學」，為了實現夢想，他和愛麗絲開始兩人的讀書會。犬星很會教人，靠著他的本事，愛麗絲的世界逐漸拓展，最後實現曾經放棄的宇宙飛行士之路。
「挑戰」人氣作品的宇宙漫畫
77年前，日本的戰後漫畫史是從「宇宙」開始的。這話說得有點籠統，但也並沒有說錯。手塚治虫的《失落的世界》是在1948年發行的。雖然1947年的《新寶島》較為人所知，但手塚的科幻志向、創作原點都在這部作品當中。作品講述搭乘火箭，從地球前往異星的故事。可說是日本第一部正宗科幻漫畫。
後來，在《銀河鐵道999》的松本零士、《2001夜物語》的星野之宣、《眼鏡蛇COBRA》的寺澤武一等人活躍之下，宇宙故事成了科幻漫畫的一大類別。到了90年代，日本籍的太空人陸續出現後，宇宙一下子變成熟悉的舞臺。太空人搖身一變，成了現實的職業。後來宇宙漫畫也講求真實性，幸村誠的《惑星奇航》（1999年）等佳作孕育而生。到此，對宇宙漫畫而言，算是一個很大的分歧點。
此類別達到巔峰是2008年開始連載的小山宙哉的《宇宙兄弟》（講談社，已出版45集），這點想必是眾人的共識。這部作品是目前還在連載的大長篇故事，甚至給人一種往後若要創作宇宙飛行士的故事，門檻將會提高的感覺。
《愛麗絲，航向宇宙》於2024年開始連載。是寫實宇宙故事久違的新作品，正面挑戰《宇宙兄弟》的形式也耐人尋味。
憎惡名為「父母籤運」的放棄心態
話說回來，令人訝異的是本作一開始的構思並不是宇宙故事。作者在今年3月27日的「漫畫大獎」頒獎典禮上，直白地公開這件事。
「一開始，我想畫一個男女一起念書，建立情誼，然後戰勝困難的故事。但編輯部希望我『創造出某個大目標』，後來才創作出宇宙飛行士的。關於第1話（的原型），內容幾乎都相同，一開始並沒有宇宙這個要素。」
筆者當時也在現場，是內心驚訝的其中一人。同時，也鮮明地感覺到本作有多嶄新。
本作中，最令人印象深刻的臺詞是第1集犬星對愛麗絲說的話：「小孩子能夠憑自己的力量改變未來。」
犬星憎惡現在流行的「父母籤運（「父母轉蛋」，意指父母無法選擇）」這個詞。依據出生家庭的環境和經濟狀況，自己的未來將成定局。他說什麼都無法原諒孩子們的這種放棄心態。第4集將會揭開他是被領養的孩子，遭遇和因車禍失去雙親的愛麗絲類似。
「（不借助大人的力量）一切都靠小孩子的力量完成──犬星這樣的想法對愛麗絲而言，或許是一種惡魔的誘惑。但也有一部分算是鼓舞了孩提時期的她。這是從我出道開始，始終貫徹的要素。」
作者2009年的出道作《玫瑰也畫得出來》講述的是感受與別人稍有不同，因而無法有「理所當然」的日常生活的妻子，與扶持她的丈夫之間的故事。感覺與愛麗絲和犬星的關係不謀而合。売野很喜歡念書，但她表明自己在和愛麗絲差不多大的時候，經歷了中斷學業之路的難受苦衷。她透露：「我或許一直對此耿耿於懷吧。」就各種層面來說，讓人感受到本作是作者使出渾身解數的作品。
「能前往任何想去的遠方」
愛麗絲過去處於無論哪種語言都沒能到達母語程度的半語者狀態，或者應該說是同時性雙語侷限。據說常發生在歸國子女或外籍人士的小孩身上。隨著在日本工作的外國人急速增加，在學校內，無法跟上日語課程的孩子也開始變多，儼然成為社會問題。日本全國的公立學校中，需要進行日語指導的孩子包含日本人在內，已經多達七萬人。有愛麗絲那種煩惱的孩子並不稀奇。而這個問題只要透過適當的教育，可以跨越的可能性很高。
筆者這麼詢問作者：「您認為念書很重要的理由是什麼？」
「我認為念書能幫助我們前往任何想去的遠方。」
愛麗絲之所以把宇宙當成目標，是因為宇宙離此處最遠。而能幫助她達成目標的羽翼就是「學習」。在現代社會中，一直少不了剝奪孩童夢想的事由。但是，包含完全否定父母籤運在內，《愛麗絲，航向宇宙》可說是充滿帶給孩子勇氣的聲援。
很巧的是，前陣子《宇宙兄弟》發表將在明年發行的第46集完結。這應該只是巧合，但筆者腦中也確實浮現「世代交替」這個詞。或許日本的宇宙漫畫歷史將再度產生巨變。（省略敬稱）
標題圖片：獲得「漫畫大獎」的《愛麗絲，航向宇宙》第1～3集 ©︎売野機子／小學館