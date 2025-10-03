孩子的力量可以改變未來──生活不易的少女，勇敢進行挑戰：売野機子著《愛麗絲，航向宇宙》

現在必看這本漫畫！

「現在必看這本漫畫！」是剖析日本漫畫潮流的新系列專欄。第一回首先介紹今年3月獲得「漫畫大獎2025」，由売野機子創作的《愛麗絲，航向宇宙》（小學館，已出版4集）。

目標是成為宇宙飛行士的「半語者」 多年來，開發宇宙的主角都是男性。2019年，以美國航太總署（NASA）為中心發表了「阿提米絲計畫」，此計畫的其中一個目標是讓首位女性踏上月球表面。本作正是援引此趨勢的全新正宗宇宙漫畫。 故事從被選為ISS（國際太空站）站長（指揮官）的首位日本女性朝日田愛麗絲現身記者會開始。她在記者會上，談起了改變她人生的「某位同學」。 愛麗絲小學時有些「少根筋」，是個任誰都會說她可愛的萬人迷。然而，她的雙親車禍雙亡，在祖母膝下成長，有著不為人知的憂愁。明明是日本人，日語卻說得七零八落。她無法清楚說出自己的感情。她一直不知箇中原由，甚至想不開，覺得要是能重生，讓一切重新來過就好了。 解開這道謎題的人，是犬星類這個既是秀才卻又乖僻的同學。他看穿愛麗絲是所謂的「半語者」狀態。愛麗絲的父母對她進行早期多語言教育。但因為突然中斷，導致所有語言都泛而不精。這位犬星就是愛麗絲口中的「某位同學」，為了實現夢想，他和愛麗絲開始兩人的讀書會。犬星很會教人，靠著他的本事，愛麗絲的世界逐漸拓展，最後實現曾經放棄的宇宙飛行士之路。