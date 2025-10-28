現在必看這本漫畫！

芙莉蓮是擁有千年以上壽命的異種族精靈魔法使。《葬送的芙莉蓮》是一部從特殊角度關注人類的生命與文化的異色作品，現在已是全球單行本累計發行數超過3000萬冊的超熱門作品。既是在異世界旅行的奇幻故事，也是為我們的生存方式帶來啟發的作品。

於疫情期間開始連載，探問生命的意義 本作於2020年4月開始連載。正好與新冠疫情來勢洶洶，全國發布緊急事態宣言的時期重疊。在那個死亡威脅近在身邊、無法隨意與重要之人見面的時期，所有人都切身感受到人類的性命有多麼飄渺。全球讀者之所以會對本作主題產生共鳴，想必與這樣的時代背景下醞釀出的氣氛息息相關吧。 此外，或許也因為剛好是時代的轉捩點，疫情前就飄蕩著類似的寂寥感。從2016年左右開始，像《鬼滅之刃》這種有些灰暗、探尋生命意義的少年漫畫流行一時，或許也與時代氛圍相互接軌。《芙莉蓮》也是這種「灰暗」的延續，作中隱約可見些許陰影、悲傷，以及靜謐。 共通的世界觀 本作的原作是山田鐘人，作畫是阿部司。陸續被選為2021年的「漫畫大獎」與「手塚治虫文化獎」新生獎，2023年度的「小學館漫畫獎」，2024年的「講談社漫畫獎」，在國內榮獲許多獎項。動畫在國外也很受歡迎，單行本銷售量累計截至2025年7月，已經突破3000萬冊。

以動畫播出為契機，在全世界大受歡迎的《葬送的芙莉蓮》。©︎山田鐘人、阿部司／小學館／《葬送的芙莉蓮》製作委員會（GU提供） 受大眾青睞的理由之一，在於本作與以遊戲為主軸的《勇者鬥惡龍》等作脈脈相傳形成的「勇者小隊冒險故事」共享了同樣的世界觀。 在《芙莉蓮》作中，並未多加著墨於有龍和魔法使登場的奇幻世界觀，也沒有提及「勇者」、「僧侶」、「魔法使」、「戰士」這些登場人物各司何職。這是因為包括國外的多數讀者，已經普遍擁有劍與魔法這類奇幻故事的識讀能力。能自然而然地接受這種始於冒險結束的故事，也可歸功於「共享世界觀」的這個遠因吧。 中世紀歐洲風的舞臺、存在異種族和魔法的「異世界題材」，也在2010年代開始掀起風潮，如今已是漫畫作品的一大類別。芙莉蓮在故事中，不斷被擬態成寶箱的魔物「寶箱怪」吃掉，成功博君一笑，但這個魔物之所以能憑空出現，也是因為讀者擁有《勇者鬥惡龍》等故事建立起的印象。 九井諒子在2014年開始連載的《迷宮飯》也是利用這種奇幻故事標誌性的代表作品。如何食用大家都熟知的「史萊姆」、「會動的鎧甲」等怪物，這種點子蔚為話題。

屬於我們人類的故事 欣梅爾死後約過了20年，芙莉蓮的旅程有了新的夥伴。是海塔託付給她的戰爭女孤兒費倫，還有艾冉的弟子戰士修塔爾克。 「如果是勇者欣梅爾，就會這麼做。」 芙莉蓮重新走一次約80年前走過的旅程，在前往魔王城的途中，這句話就像是她的口頭禪般反覆出現，並且積極介入從前不會理睬的麻煩事。費倫與修塔爾克也和她一樣，幫助有困難的人。每個人都活在回想起逝去的欣梅爾的背影中。 「據說人會有兩次死亡。首先是自己的死。再來是往後被朋友忘卻的死。」 這是取自萩尾望都的漫畫名著《天使心》當中的一句話，這句話其實也與《芙莉蓮》的主題相符。欣梅爾在各地樹立身為英雄的自己的雕像，他的理由是「為了不讓妳在未來孤孤單單」。芙莉蓮在新的旅程中，每當看見欣梅爾的雕像，想像與他的回憶之際，也逐漸察覺他的思慮之深遠，以及自己對他的心意。至於在旅途中成長的費倫和修塔爾克，芙莉蓮則宛如親人般地以愛守望他們。 就某種層面而言，知曉人類或許和知曉各種愛情有著相同的意思。換言之，本作雖是奇幻故事，卻也是一部能讓活在現實的我們產生共鳴的普通人性劇。

2023年在電視播出後，也繼續提供串流平臺播出的《葬送的芙莉蓮》©︎山田鐘人、阿部司／小學館／《葬送的芙莉蓮》製作委員會（ABEMA提供） 著重現實感受的真實感 如上所述，本作將重心放在人性劇上，但也會在關鍵時刻畫出具有奇幻故事風格的大場面，例如與龍或魔族戰鬥的場面。尤其是芙莉蓮壓倒性的強悍令人看了痛快不已，也是本作的魅力之一。 再加上，營造出大場面的魔法和魔族的設定也妙不可言。畫面處理得能讓人置換成現實感受，所以很好懂。 舉例來說，像是使用「殺人魔法」的魔族庫瓦爾，由於人類已在他被封印的80年間，創造出克服方法，他也就成了能輕易擊退的存在。當我看到這裡，覺得這就像約100年前在全世界大流行的「西班牙流感」。在現代也是一種可怕的病毒，不過已經開發出流感疫苗。 此外，芙莉蓮將魔族視為「無法溝通的猛獸」，但在作品中，卻也畫出他們並沒有惡意這種概念。想必會讓讀者聯想到現實的害蟲、害獸吧。 換句話說，這部作品建構的邏輯非常縝密，將理應不存在的魔法置換成我們現實中所謂的醫學和科學，以便閱讀。正因本作並未仰賴幻想世界的方便主義，呈現出來的劇情才更有真實感。