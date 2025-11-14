《鏈鋸人》受慾望驅使的浴血黑暗英雄：反映出冰河期世代的絕望與鬱悶

現在必看這本漫畫！

獲得惡魔心臟的少年變身成異形英雄，以頭上的鏈鋸砍殺攻擊人類的惡魔──《鏈鋸人》（藤本樹）以過度血腥的浴血戰鬥，還有無法預測的故事，為世界各地帶來莫大的衝擊。這部人氣作品蘊含著不能用單一理解的「複雜問題」，讓我們一起直擊其中的謎團。

沒有JUMP風格的JUMP作品 《鏈鋸人》是在2018年年底開始於《週刊少年JUMP》連載的作品。漫畫單行本累計發行冊數已超過3000萬，劇場版動畫《鏈鋸人蕾潔篇》也正在上映。 主角是16歲的淀治。他住在營房中，為了償還死去的父親向黑道借的錢，成為打倒惡魔的民間惡魔獵人。狩獵真面目成謎的怪物惡魔是一件危險的工作，但很有賺頭。 然而，淀治卻慘遭倒向惡魔的黑道殘忍殺害。這個時候，淀治從外型像狗的「鏈鋸惡魔」波奇塔那裡獲得心臟，變成一半惡魔、一半人類的「鏈鋸人」復活。以壓倒性的力量仇殺黑道，隨後成為國家公安惡魔獵人，與更強悍的惡魔戰鬥。 《少年JUMP》多年來標榜「友情、努力、勝利」，但《鏈鋸人》卻是一部「反常的作品」，在連載之初就掀起話題。絕大部分的原因在於淀治是與JUMP主角完全相反的「黑暗英雄」。

取自《鏈鋸人》第2集 ©︎藤本樹／集英社

「自殘的痛楚」與「突出的通俗感」 淀治無法上學，不被人所愛，甚至窮到要賣自己的器官，他只求能有「普通的生活」。「在吐司上塗果醬，和波奇塔一起吃／和女人卿卿我我／一起在房間玩電動……」這些是他的夢想。之所以和惡魔戰鬥，也只是被公安的女上司真紀真操控了他眼前的小小慾望。即使同樣是JUMP作品，他卻和《鬼滅之刃》的竈門炭治郎、《我的英雄學院》的綠谷出久這些正義又熱血的主角有著決定性的差異。 作者藤本樹在國外的訪問中這麼回答：「要是畫成『JUMP風格的漫畫』，我覺得作品（在雜誌中）有被埋沒的危險性。因此，我告訴自己要盡量留下創作者的個性，只把劇情和角色套上JUMP風格。」這部作品或許有其戰略設計，但若是撇除「創作者的個性」，根本無法談論本作。 巨大的鏈鋸從頭和雙手穿透出來，只要看過一次，就再也忘不了。但比起帥氣，讓人更想用「不祥」來形容。音樂家米津玄師擔任電視版和劇場版雙方的主題曲創作，他在與藤本樹的對談中評論，「（鏈鋸）從身體當中穿出，就像要一一撕裂胳膊。（中略）這種宛若自殘行為的表現方式，是其他作品中不會看到的」、「雖然風格非常黑暗、嚴肅，卻也極為怪誕不經。同時，更有一種通俗感」，這種「自殘的痛楚」和「突出的通俗感」的自相矛盾，正可說是藤本樹的特殊「個性」吧。

遍佈全世界的書迷。有角色扮演玩家扮成鏈鋸人登場的「FAN EXPO Canada」，2023年8月，加拿大多倫多（Ayush Chopra / SOPA Images / Sipa）

在旁若無人與自我貶低之間搖擺的主角 本作的舞臺並非21世紀。劇中沒有智慧型手機，街上還有電話亭。感覺是1990年代後半。若是如此，16歲的淀治就是在1980年左右出生。也就是所謂的「就職冰河期世代」的中心年代。 「就職冰河期世代」是指在泡沫經濟破裂後的1993年到2005年出社會的世代。此時有許多非正式雇用勞工，也被稱作「失落世代＝Lost Generation」。據說這個世代有1700萬人，現在正處於35歲以上～55歲以下，對日本輿論和政治潮流帶來不少影響。 這個世代共同的心境是無法擁有光鮮亮麗的夢想的「悲觀論」，以及將生活的困苦歸結於個人努力不足的「自我責任論」。藤本樹生於1990年代前半，想必是近距離看著這個世代的鬱悶成長吧。 淀治在旁若無人與自我貶低之間搖擺，行動原理是貫徹「性欲、食欲、睡眠欲」這三大慾望，似乎與這個「失落世代」有很深的共鳴。這種感覺不只是日本，或許全世界都能產生共鳴吧。