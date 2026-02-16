《金牌得主》新時代運動熱血漫畫：因「推」結緣的師徒劍指奇蹟的金牌

對滑冰的執念 壓倒性的熱忱

主角是國小5年級的結束祈。她是個在家、在學校都被當作「什麼都做不好的小孩」，唯獨沉迷於花式滑冰的少女。然而，由於她的姊姊實叶在滑冰路上受挫，母親打從一開始就認定妹妹學滑冰不可能順利。祈偷偷混進去的滑冰場俱樂部中，曾有位冰舞選手，名為明浦路司。司看見祈對滑冰的執念，主動攬下教練一職。

「如果我說我想成為世界第一，你會幫我嗎？」

祈帶著荒謬的夢想，而司正面接下了這個夢想。曾經一度險些失去夢想的11歲與26歲聯手，跨出獲得遙遠奧運金牌的一步。

將人生賭在主角身上的教練

第一集有著讓人想打一百分的熱能。不過，故事接下來才會進入真正有趣的情節。許多讀者深受感動的部分，首先就是司和祈的強烈師徒關係吧。

司是本作另一位主角。他擁有高度的才華，卻因為經濟因素，無法繼續花式滑冰，但即使轉到冰舞，成績依舊不突出。「我想要認為（滑冰的自己）並不丟臉！」當司看到祈哭著這麼大喊，決定賭上自己的人生。因為他確信祈擁有「唯有（夢想）失敗的自己能發現的才華」。

司整個人就像用積極組成的，總是一個勁地誇人，使其成長。但他也有將人推開的冷酷一面。比賽前，祈猶豫著該不該選擇跳躍，她一看司的臉，司卻說：「不可以試圖揣測我的想法。」但他後來還是鼓勵祈：「不管妳選擇哪一種，我都會引導妳奪得冠軍。」簡直是理想的教練形象。

祈也明白司的滑冰人生是因為自己拜託他當教練才會結束。她的跳躍並非憑一己之力，而是乘載著2人的夢想，才能做出超越極限的挑戰。透過彼此互相支持的「推」關係建立的師徒信賴，美得無人能介入。



《金牌得主》第9集。充滿躍動感的跳耀畫面也是一大看點。©︎TSURUMAIKADA／講談社