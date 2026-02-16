《金牌得主》新時代運動熱血漫畫：因「推」結緣的師徒劍指奇蹟的金牌

《金牌得主》新時代運動熱血漫畫：因「推」結緣的師徒劍指奇蹟的金牌漫畫 動漫 文化 運動 藝術
對滑冰的執念 壓倒性的熱忱
主角是國小5年級的結束祈。她是個在家、在學校都被當作「什麼都做不好的小孩」，唯獨沉迷於花式滑冰的少女。然而，由於她的姊姊實叶在滑冰路上受挫，母親打從一開始就認定妹妹學滑冰不可能順利。祈偷偷混進去的滑冰場俱樂部中，曾有位冰舞選手，名為明浦路司。司看見祈對滑冰的執念，主動攬下教練一職。
「如果我說我想成為世界第一，你會幫我嗎？」
祈帶著荒謬的夢想，而司正面接下了這個夢想。曾經一度險些失去夢想的11歲與26歲聯手，跨出獲得遙遠奧運金牌的一步。
將人生賭在主角身上的教練
第一集有著讓人想打一百分的熱能。不過，故事接下來才會進入真正有趣的情節。許多讀者深受感動的部分，首先就是司和祈的強烈師徒關係吧。
司是本作另一位主角。他擁有高度的才華，卻因為經濟因素，無法繼續花式滑冰，但即使轉到冰舞，成績依舊不突出。「我想要認為（滑冰的自己）並不丟臉！」當司看到祈哭著這麼大喊，決定賭上自己的人生。因為他確信祈擁有「唯有（夢想）失敗的自己能發現的才華」。
司整個人就像用積極組成的，總是一個勁地誇人，使其成長。但他也有將人推開的冷酷一面。比賽前，祈猶豫著該不該選擇跳躍，她一看司的臉，司卻說：「不可以試圖揣測我的想法。」但他後來還是鼓勵祈：「不管妳選擇哪一種，我都會引導妳奪得冠軍。」簡直是理想的教練形象。
祈也明白司的滑冰人生是因為自己拜託他當教練才會結束。她的跳躍並非憑一己之力，而是乘載著2人的夢想，才能做出超越極限的挑戰。透過彼此互相支持的「推」關係建立的師徒信賴，美得無人能介入。
令人回想起昭和的運動熱血
本作鮮明地喚醒了代表昭和少女漫畫的「名作」記憶。那就是山本鈴美香的網球漫畫《網球甜心》（1973年～1975年、1978年～1980年，連載於《週刊瑪格麗特》）。
主角岡浩美是個平凡的高中網球社一年級生。她不知為何被新教練宗方仁提拔，承受著嚴苛的操練，讓才華快速開花結果。在仁的指導下，浩美逐漸成長為足以威脅她崇拜的學姊──人稱蝴蝶夫人的龍崎麗香的選手。
這兩部代表令和與昭和的運動熱血漫畫都是男教練與女選手邂逅，然後劍指「世界第一」。浩美和祈的個性都很天真爛漫，骨子裡不服輸這點也很相似。但更耐人尋味的是，碰巧幾乎同年代的2位教練──仁與司的對比。
仁過去是個備受期待的選手，卻因為傷病結束網球生命。他也和司一樣，看出浩美隱藏的才華，投入自己的一腔熱血。如果過去是書迷，一定記得這句著名的臺詞：「比起蘭花、蝴蝶，或是其他人，我就是選中妳了。所以我不會放手！」
另一方面，這2個角色的呈現方式幾乎可說是完全相反。老是眉頭緊皺的仁是澈底的斯巴達式教練，他不會誇獎浩美。不停特訓到浩美昏倒。即使如此，浩美依舊緊跟著仁的訓練。2人之間開始萌生超越師徒、近似戀愛的感情。這種緊密的關係令1970年代的少女讀者怦然心動，為之瘋狂。
引進「指導方式」 產生戲劇性變化
仁與司之所以不同，在於運動的「指導」概念產生了戲劇性的變化。根據《指導的一切》（約瑟夫・奧康納、安德烈亞・拉格斯著，英治出版，2012年）一書所述，導入心理學、東洋哲學的新指導手法，於1970年代中期誕生，在1980～1990年代於美國發展。日系老空手道家鍛鍊少年的當紅電影《小子難纏》（1984年）可視為此影響下的第一例大眾文化，這點很有意思。「戰勝內在的敵人」、「人類擁有潛在能力」這些都是現代教練指導的基礎，可以看出此完全就是司的論調。這是在仁那個時代並未普及的觀點。
不只如此，《網球甜心》和《金牌得主》還有一個很相似的共通點。那就是「靈魂的伴侶」。這是一種面對目標，人們能跨越性別、年齡，緊密地連結在一起的主題。換個角度來看，祈與司、浩美與仁的關係，有著互累的危殆性，這也是另一個共通點。令人不禁認為《金牌得主》是昭和「運動熱血」漫畫的究極進化型。
為了滑冰點燃生命的人，不只有祈一個人。個性鮮明又富有魅力的勁敵少女們陸續出現，這種化為一種群像劇的部分也不容錯過。讀者也能自由選擇要「推」誰。以同世代的絕對女王之姿，君臨所有人的狼嵜光的神聖性與深邃的孤獨尤其震懾人心，果然還是有些部分與《網球甜心》的蝴蝶夫人重疊。
除此之外，以祈為首的角色的可愛程度、跳躍畫面的躍動感，還有將複雜的計分規則比喻成卡片遊戲的易懂設計等等，若要舉例本作的魅力，根本説也説不完。
「從夢想階段步步掌握世界的身影」
作者TSURUMAIKADA是畫同人誌出身的。本作為其商業出道之作，從2020年開始，在月刊青年誌《AFTERNOON》連載。作者在2021年的採訪中表示，他就是想畫出「在無人期待的情況下，從夢想階段步步掌握世界的身影」。決定要畫這部作品後，他開始到大賽和俱樂部取材，也開始練習滑冰。從他因此在連載前腳踝複雜性骨折可知其身為畫家的執念非比尋常。
日本是花式滑冰強國，但現實問題是由於滑冰場老化和經營困難，各地滑冰場已經相繼被迫關閉。現役選手們正是在如此嚴峻的狀況下，放眼世界，磨練技術。作者認為：「一點點也好，就算是為了解決這些問題，我希望滑冰人口可以增加，場地也增加。」《金牌得主》拿下小學館漫畫獎（一般部門，2022年）與講談社漫畫獎（綜合部門，2024年）這兩大出版社的獎項，今年1月也會開始播放電視動畫第2季。
對首次穿上滑冰鞋，戰戰兢兢站在冰面上的孩子來說，本作毫無疑問能溫柔且堅定地在他們背後推一把。
標題圖片：《金牌得主》單行本第1集與第3集的封面。©︎TSURUMAIKADA／講談社