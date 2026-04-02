《平屋慢生活》映照出名為「休息」的生活方式：放慢腳步後看見的幸福是什麼？

在平屋舞台交錯的人生

故事的舞台設定在「平屋」（平房）。這是一棟只有一樓單一樓層、沒有樓梯的日本開放式傳統民宅。 書名《平屋慢生活》（ひらやすみ）蘊含了雙關語意，既指「住在平房」，也帶有「平穩地休息」的意思（註：兩者日文讀音相同）。

主角是29歲的飛特族（打工族）弘人。他待人和善，常被老人家搭話，與附近的老婆婆花江是忘年之交，每週都會一起吃兩次飯。某天，花江婆婆因為心肌梗塞過世，便將她所居住的東京阿佐谷「平屋」贈與弘人。接著，從山形來到東京的表妹夏美搬來同住，故事就此展開。

弘人放棄了演員之路，一邊打工，過著每天都像放暑假般的生活。另一方面，故事中也出現了許多與弘人形成強烈對比、不眠不休工作的人，每當這些角色登場，讀者就會不禁跟著反思「休息」的意義。

舉例來說，弘人的好友秀樹在經手高級家具的公司有一份穩定的工作，他總是忍受著同事的冷嘲熱諷努力工作。他結了婚、有小孩，還有一輛氣派的車。看似擁有一切的人生，卻因工作壓力瀕臨崩潰，甚至萌生了輕生的念頭。

拯救秀樹的，正是沒有正職、無妻無子的弘人。即使秀樹態度冷淡，弘人依然不離不棄地陪伴著他。這是因為5年前，弘人厭倦了與人競爭而放棄演員夢想時，秀樹曾這麼對他說：

「不管你是不是演員，對我來說你都很重要的。只要能隨時輕鬆見個面，那就夠了。」

在拘泥於社會地位與頭銜的世道中，只要有一個人能這麼看待自己，人生似乎就充滿了意義。從他們兩人的友情中可以發現，關於幸福，確實有著地位、金錢或名譽所無法填補的部分。

雖然弘人看似無憂無慮，卻也曾煩惱過「自己這樣下去好嗎？」。懷疑自己是不是也該找份穩定的工作、發掘自己想做的事，然後努力去達成。不過，秀樹又這麼對他說：

「現在的你，就已經是最棒的了。」

這部作品裡充滿了這類金句，拯救了無數在競爭社會中身心俱疲的讀者。



出自《平屋慢生活》第9集。©︎真造圭伍／小學館