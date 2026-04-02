《平屋慢生活》映照出名為「休息」的生活方式：放慢腳步後看見的幸福是什麼？漫畫 動漫 娛樂 藝術
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在平屋舞台交錯的人生
故事的舞台設定在「平屋」（平房）。這是一棟只有一樓單一樓層、沒有樓梯的日本開放式傳統民宅。 書名《平屋慢生活》（ひらやすみ）蘊含了雙關語意，既指「住在平房」，也帶有「平穩地休息」的意思（註：兩者日文讀音相同）。
主角是29歲的飛特族（打工族）弘人。他待人和善，常被老人家搭話，與附近的老婆婆花江是忘年之交，每週都會一起吃兩次飯。某天，花江婆婆因為心肌梗塞過世，便將她所居住的東京阿佐谷「平屋」贈與弘人。接著，從山形來到東京的表妹夏美搬來同住，故事就此展開。
弘人放棄了演員之路，一邊打工，過著每天都像放暑假般的生活。另一方面，故事中也出現了許多與弘人形成強烈對比、不眠不休工作的人，每當這些角色登場，讀者就會不禁跟著反思「休息」的意義。
舉例來說，弘人的好友秀樹在經手高級家具的公司有一份穩定的工作，他總是忍受著同事的冷嘲熱諷努力工作。他結了婚、有小孩，還有一輛氣派的車。看似擁有一切的人生，卻因工作壓力瀕臨崩潰，甚至萌生了輕生的念頭。
拯救秀樹的，正是沒有正職、無妻無子的弘人。即使秀樹態度冷淡，弘人依然不離不棄地陪伴著他。這是因為5年前，弘人厭倦了與人競爭而放棄演員夢想時，秀樹曾這麼對他說：
「不管你是不是演員，對我來說你都很重要的。只要能隨時輕鬆見個面，那就夠了。」
在拘泥於社會地位與頭銜的世道中，只要有一個人能這麼看待自己，人生似乎就充滿了意義。從他們兩人的友情中可以發現，關於幸福，確實有著地位、金錢或名譽所無法填補的部分。
雖然弘人看似無憂無慮，卻也曾煩惱過「自己這樣下去好嗎？」。懷疑自己是不是也該找份穩定的工作、發掘自己想做的事，然後努力去達成。不過，秀樹又這麼對他說：
「現在的你，就已經是最棒的了。」
這部作品裡充滿了這類金句，拯救了無數在競爭社會中身心俱疲的讀者。
漫畫中的工作觀
經歷了那個「人人都相信越拚命工作就會越富有」的時代（泡沫經濟），並在其破滅後的平成中後期（2000～2010年代），社會邁入了一個更為嚴苛的實力主義時代。或許是反映了這樣的時代背景，主角們練就了一身真本領、努力朝一流目標邁進的漫畫，更能博得人氣。在這樣的風潮中，也出現了許多描繪女性大放異彩的故事。
例如安野夢洋子的《工作狂人》（2004年）與槙村怜的《時尚女王》（2006年），都刻畫了粉領族的活躍。此外，靠著自身手腕開闢道路的創作類作品也相當吸睛，其中由大場鶇原作、小畑健作畫的《爆漫王。》（2008年），以及東村明子的《塗鴉日記》（2012年）等，這類描繪以成為漫畫家為目標、互相切磋琢磨的名作，也屢屢引發話題。
這些作品的共通點，在於對工作全心全意的投入與誠摯。它們告訴讀者，這股精神將能為人生開闢出一條道路。當時，想必有許多讀者都被這些主角奮鬥的模樣所激勵吧！但另一方面，肯定也有些人因為拚命努力卻未見成果，對這種付出得不到回報的現實感到疲憊不堪。
在昭和時代，「找份穩定的工作，結婚生子」是普世公認的幸福樣貌；到了平成時代，雖然仍多少延續著這種價值觀，但「做自己喜歡的事，追求自我實現」的生活方式，開始獲得以年輕人為主的群體支持。
為了「追求自我實現」，想必有人給自己施加了「必須出人頭地」、「必須成就一番事業」的壓力。然而，真正長大成人後，有些人卻過著與自身理想相去甚遠的人生。
從平成尾聲步入令和的現在，以「休息」為主題的作品正逐漸增加，這或許是因為越來越多人意識到自己無法跟上昭和與平成所定義的「幸福」和「自我實現」。舉例來說，《凪的新生活》（2016年）以及水凪トリ的《幸福就是吃飯睡覺等待》（2020年）等作品，比起遠大的夢想，更傾向於在微小的日常事物或人際連結中尋找幸福。《平屋慢生活》也是這股潮流中的代表作之一。
根據日本厚生勞動省的每月勞動統計，從1990年到2024年間，日本人年均勞動總工時減少了兩成，降到了1643個小時。經過政府提倡的「勞動方式改革」等政策推動，過去被揶揄為「工蜂」的拚命三郎價值觀已成為過去式，現在正逐漸轉變為認為好好休息同樣具有價值的社會型態。以休息為主題的漫畫之所以大受歡迎，想必反映了日本社會的這種風氣。
本作不僅作品本身具備魅力，更精準捕捉了時代脈動，因而榮獲雜誌《TV Bros.》漫畫賞2021年度大獎，以及2026年1月公布的小學館漫畫賞。在歐洲規模最大的流行文化節「盧卡國際漫畫節2024年」獲頒最佳連載漫畫獎時，評審更是如此介紹：「無論是畫面還是劇情，那份悠然的步調與恬靜的風格，是這部作品最無與倫比的特色。」
從「休息」中誕生的故事
關於這部作品的誕生契機，作者在短篇集《多愁善感沒反應》所收錄的〈因惡性淋巴瘤住院時的事〉一章中有所描繪。據悉，這是在新冠疫情剛爆發時，他在醫院接受化療期間所構思出來的。雖然目前病情已獲得緩解，但這部以「休息」為主題的作品，確實融入了作者當時「不得不休息」的切身感受。我們同樣也在疫情肆虐下經歷了各種巨變，體會到理所當然的事物瞬間消逝的無常。或許正因為有過這樣的經驗，才有那麼多讀者能對《平屋慢生活》的角色產生共鳴，並繼續守望他們的人生發展。
這部作品曾在2023年10至12月期間休刊。當時，作者在社群平台上如此說明休刊的原因：「《平屋慢生活》接下來將進入『暑假』的篇章，我想澈底畫出一個不留任何遺憾的夏天！這就是最直接的原因。」正因為有充分的休息，才能繪製、創造更棒的作品——這段留言流露出作者這份真切的心意。
圍繞著夢想形成對比的兩人
另一方面，故事的主軸人物——弘人與夏美，在面對「夢想」時呈現了完全對比的立場。弘人是個已放棄演員夢想的人；而夏美則是美術大學在學生，立志成為漫畫家，正朝著出道目標奮鬥，身處於追夢的途中。夏美的身影，與過去的弘人宛如重疊在了一起。
看著兩人平行推進的人生，讀者想必會思考「夢想究竟是什麼」吧。擁有夢想並非壞事。就像夏美一樣，因為有了目標而讓生活充滿動力，人生也能因此熠熠生輝吧。
但同時，讀者肯定也能從弘人的身上學到一件事。如果為了夢想而不斷消磨心靈，與其迷失自我，那麼大可停下腳步休息，就算放棄也無妨。人生並不會因此毀於一旦，即使年過三十，青春依然能無數次地降臨。
他們的夢想與人生將如何延續下去呢？實在令人難以移開目光。
晚餐香氣，與中央線沿線的氣息
《平屋慢生活》之所以充滿魅力，不只在於其契合時代的主題。作品中頻繁出現、看來令人垂涎欲滴的「家常飯菜」描寫，也同樣讓人難以抗拒。此外，以阿佐谷為中心所描繪的東京JR中央線沿線街景氛圍，更是寫實得令人驚豔、拿捏得恰到好處。作者精湛地重現那一帶特有的「追夢人之街」氛圍與次文化氣息，藉此帶出作品中淡淡的哀愁。
傍晚歸途上飄散在空氣中的食物香氣，透著橙色燈光的廚房窗戶裡透出的晚餐喧鬧聲……看過這部作品，會讓人興起一種想要趕快回到有重要之人等待著的家鄉的心情，並學習到只要放慢那匆匆忙忙的步伐，就有機會看見不一樣的幸福。
標題圖片：《平屋慢生活》第1、2、9集的封面。©真造圭伍／小學館