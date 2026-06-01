《光逝去的夏天》進化的王道日式驚悚作品：探求「與異質之物共生」的野心之作

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要是兒時玩伴的姿態、形體相同，內在卻被不屬於現世的「某物」取代了…《光逝去的夏天》（モクモクれん著）讓平凡村莊的日常風貌，變成脫離常軌的驚悚漫畫傑作。也是秉持著「日式驚悚」的王道劇情，同時挑戰「與異質之物共生」這個現代主題的野心之作。

結合日本風土的恐怖 《光逝去的夏天》開頭以開玩笑的場景拉開序幕。平凡無奇的日常光景在一瞬之間反轉成深不見底的恐怖，這種犀利的手法令人印象深刻。 筆者首先想點出的是，本作穩穩地遵循所謂的「日式驚悚」這個王道主題。 「日式驚悚」自平成以後開始活絡，它的起點應該可以說是鈴木光司的小說《RING：七夜怪談》（1991年）。他創造出一種新型恐怖，將古典的惡靈詛咒透過「錄影帶」擴散，開啟拓展到影像、遊戲的「日式摩登驚悚」之門。後來也與民俗學結合，以「因習村」為舞臺的作品是最近幾年流行的風潮。最新的例子是去年熱賣的驚悚遊戲《沉默之丘f》（Conami Digital Entertainment），將原本以美國鄉村為舞臺的系列作移植到日本的風土民情上，開啟了新的格局。《光逝去的夏天》也是此日式驚悚的潮流之作。 存在於光體內的「某物」據說是與土地的傳承有關、稱作「腦取大人」的異形存在（神），一直潛藏在山裡，封住這塊土地的「扭曲」。現在他的束縛解除，村中開始頻繁發生詭異事件。「光」繼承了光的記憶和個性，外表是個天真的少年，但他無法理解人類的感情。將生與死的差別定義為「只是外形改變」，不覺得殺死生物是禁忌。佳紀想要教會「光」何謂「人性」，但他自己卻也漸漸混入了非人之物……

第7集限定版封面 「某物」從「光」體內湧出 ©︎モクモクれん/KADOKAWA