《光逝去的夏天》進化的王道日式驚悚作品：探求「與異質之物共生」的野心之作

《光逝去的夏天》進化的王道日式驚悚作品：探求「與異質之物共生」的野心之作文化 漫畫 娛樂 動漫
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存在於光體內的「某物」
住在山間地區的高中生佳紀和光是兒時玩伴。故事以這兩個死黨為主軸展開。
半年前，光在山上失蹤一星期後，回到了村裡。在夏季的回家路途中，兩人買冰棒享用時，佳紀向「光」詢問一件令他在意的事，「你果然不是光吧？」當下，黏糊的異樣之物從「光」的體內現形，他這麼懇求佳紀：「拜託你…不要跟任何人說…」原來光半年前已死在山中，眼前的人是取代光的「某物」。佳紀顫慄不已，但還是答應「光」（≠光）的請求。「不管你是什麼人，都比從我身邊消失要好…」
結合日本風土的恐怖
《光逝去的夏天》開頭以開玩笑的場景拉開序幕。平凡無奇的日常光景在一瞬之間反轉成深不見底的恐怖，這種犀利的手法令人印象深刻。
筆者首先想點出的是，本作穩穩地遵循所謂的「日式驚悚」這個王道主題。
「日式驚悚」自平成以後開始活絡，它的起點應該可以說是鈴木光司的小說《RING：七夜怪談》（1991年）。他創造出一種新型恐怖，將古典的惡靈詛咒透過「錄影帶」擴散，開啟拓展到影像、遊戲的「日式摩登驚悚」之門。後來也與民俗學結合，以「因習村」為舞臺的作品是最近幾年流行的風潮。最新的例子是去年熱賣的驚悚遊戲《沉默之丘f》（Conami Digital Entertainment），將原本以美國鄉村為舞臺的系列作移植到日本的風土民情上，開啟了新的格局。《光逝去的夏天》也是此日式驚悚的潮流之作。
存在於光體內的「某物」據說是與土地的傳承有關、稱作「腦取大人」的異形存在（神），一直潛藏在山裡，封住這塊土地的「扭曲」。現在他的束縛解除，村中開始頻繁發生詭異事件。「光」繼承了光的記憶和個性，外表是個天真的少年，但他無法理解人類的感情。將生與死的差別定義為「只是外形改變」，不覺得殺死生物是禁忌。佳紀想要教會「光」何謂「人性」，但他自己卻也漸漸混入了非人之物……
鄉村的描寫更突顯不穩氣氛
作者對鄉村情景的描寫令人印象深刻。尤其狀聲詞的使用方式很講究。比如用「唧唧唧」的蟬叫聲或「唰────」的雨聲占滿格子。森林小徑的昏暗、隧道的黑暗、拉長的腳踏車影子，還有夏天的雷雲都表現得很細緻。這種對日本風景的鄉愁，更突顯出驚悚作品中的不穩感。
村中隱藏的歷史形成一個巨大的懸疑故事，將讀者拉入其中。可疑的「專家」和女靈媒師這些驚悚作品中一定有的角色也很豐富精彩。佳紀和「光」的同學象徵著和平的日常生活，但有個通靈能力很強的女學生卻漸漸成為要角。作者モクモクれん表示：「這是將累積在自己心中的喜愛之物混合之後，產生的作品。」本作做為日式驚悚作品的魅力，很大一部分來自致敬前人之心。
同為「異質者」的故事
然而，除了上述之外，那些依舊道不盡的部分，即是本作的深奧之處。
第1集中，有一幕是佳紀照著「光」所說，將手伸進他腹部的「裂縫」中。「光」說有彷彿被摸頭的快感，企圖將佳紀拉入體內。這是誘發生理不適的場景，同時也有著強烈的煽情感受。本作的人氣從2021年開始在網路上連載後隨即爆發，此令人震驚的場景應該也帶來很大的影響吧。
筆者當初看到這一幕時，心想：「這部作品是BL嗎？」但現在我認為這是一部可以有很多解讀方式的作品，包括是否應該歸類為BL這點。
佳紀明知光已死，還是接納了「光」。這種矛盾的心境正是整篇故事的骨幹。隨著故事往下發展，將會揭開佳紀對同性的光懷有情愫。一如「光」在人類的世界被視為異物，佳紀也覺得自己在這座封閉的村莊中是個異物，而他始終隱瞞這點活到今天。佳紀長長的瀏海就像徵著這一點。
「光」對著佳紀吼道：「我就是喜歡你，停不下來啊…」但若要將這句話歸類為愛的告白，顯然有更多複雜的要素。「光」沒有戀愛感情，也沒有性慾。他根本不懂何謂「喜歡」。佳紀和「光」就是兩個「異質之物」。
雙方共通的「沒有容身之處的恐怖」
本作在國外也被翻譯出版，有很高的人氣，但畢竟是在性方面有著複雜含義的作品，也有讀者因此感到困惑。作者明白表示：「這是非羅曼史的酷兒故事。」換句話說，雖然有性少數的描寫，卻不是「戀愛故事」。而是描寫「無法成為『普通』、沒有容身之所的恐懼」的故事。
佳紀一開始想教「光」人類社會的規則和感情。他想將「光」拉到他們這一邊。然而，在他醒悟這是不可能辦到的事後，他認可「光」的異質性，並開始摸索新的關係。「光」也透過佳紀，慢慢學會「生命無可取代」的道理。
作者在2025年的訪談中表示：「正因為他們並不是同為人類，才能將對方當成無法全盤理解的存在，進而互讓互諒。」而且，正因為「光」是異質生命體，「或許才能因此將他塑造成不會被自己相信的常識套住的角色，描繪出他試圖努力理解對方的人類樣貌。」
換句話說，本作是一部利用日式驚悚的框架，提出「如何與異質之物共生」這個大哉問的作品。
反觀現在國際社會，人類切割成各種群體彼此鬥爭，新的戰火接二連三。即使是乍看之下和平的日本，社會上也充斥著不接受不與自己同化的「異質之物」的風潮。這或許並非作者的本意，但筆者感覺得到，本作拋出的問題恰恰反映出「現今」2026年的氣氛。
本作在「下一部漫畫大賞2022」中，榮獲Global特別獎（繁體中文版）。在《這本漫畫真厲害！2023》（寶島社）被評選為男性向第一名。並於2025年7月改編成動畫，在ABEMA上架供國內觀賞，在Netflix全球上架。2025年9月也公布要製作第2季。本作不只在國內受歡迎，在國外也獲得佳評，這不只是源於日式驚悚的完成度，挑戰這種主題的高度志氣也是受到讀者青睞原因之一吧。
故事進展到最新的第8集，已經逐漸可以窺見侵襲村莊的「異變」的全貌。佳紀與「光」在這個夏天的故事終於要步入尾聲。當本作圓滿落幕，想必會在日本驚悚故事史中留下全新的一頁吧。
標題圖片：《光逝去的夏天》封面。第1集描繪的光和第5集的佳紀，兩人的關係性也是看點之一。 ©︎モクモクれん/KADOKAWA