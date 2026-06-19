《我在意的對象並不是男人》 自然描繪女性之間的愛情的青春故事

《我在意的對象並不是男人》 自然描繪女性之間的愛情的青春故事漫畫 文化 動漫 娛樂
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「推」的「帥哥」是同年級的女生
故事從女高中生「綾」所「推」的一名在唱片行工作的「帥哥」店員開始。這位身材好、音樂品味也很契合的「帥哥」其實並不是男性，而是和綾同班、座位就在她旁邊的樸素女生「美月」。在同屆學生當中，綾是很引人注目的「陽光外向女孩」，美月一開始無法將真相告訴她。因為美月認為一旦綾將自己的兩個模樣串連起來，知道自己的真面目後，或許會因此失望。
但透過音樂拉近距離，最後身分依舊曝光了。
比起「帥哥」是女性這件事實，綾更氣美月一直瞞著她，不過心結解開之後，她們成了超越朋友，卻還不算戀人的關係。然而，本作的特色就是幾乎沒有畫出「因為都是女生」的內心糾結片段。旁人也自然而然接受兩人，其揮灑青春的耀眼模樣，令人印象深刻。
雙方的阻礙並不是性別，反而是美月自己的內心糾葛，她在意兩人在教室內的地位，換句話說，就是「陽光外向人」和「陰沉內向人」的差別，還有無法配合別人的自己。在克服煩惱的過程中，雙方的情誼也會隨著故事往前而產生變化，最新的第4集中，已經開始同居。
作者沒有以過度的糾葛和悲劇回收兩名女生的情誼和戀愛的過程，而是以自然的青春劇呈現，這點可說是現代感的體現吧。令和時代對同性情侶已經多了許多包容，這部作品可說是反映出時代的紀念碑。
世代傳承的特別情誼
「青春期特有的性別搖擺」、「喜歡一個人到底是怎麼一回事的煩惱」。從以前到現在，少女取向的漫畫和小說都呈現過這樣的主題。兩個人克服性別等阻礙的「究極情誼」，這樣的主題具有普世性，本作也承襲了這點。
兩名女性的親密關係和戀愛故事，被廣義地稱為「百合」。本作能否歸類為這樣的作品，要視「百合」的定義而定，本文暫不探討。不過，日本從以前就有這種題材的作品，這些作品在反映時代的同時，也變化至今。在此概略簡述，並在回溯的過程中，考察本作的魅力。
此題材在戰前的少女小說已經萌芽。吉屋信子的少女小說《勿忘草》是以女學校為舞臺，寫出學生之間締結特殊關係的「S（姊妹）」文化，她的作品獲得許多少女讀者的熱烈支持。這個時代大多數少女的命運都是和父母決定的對象結婚，然後走入家庭。因此，在女學校這種封閉世界中的「S」，被視為短暫疑似戀愛的對象而流行一時。戰後，自由戀愛普及，此文化開始沒落，但少女漫畫卻繼承了這種存在於剎那之間的要素。
第2次世界大戰後，即使民主主義導入，社會還是以嚴厲的眼光審視同性愛，兩名女性的關係常以悲劇形式展現。山岸凉子1971年發表的《白色房間的兩人》講述的是以女學校宿舍為舞臺，兩名少女互相吸引的故事，但身為同性的事實卻拆散了她們，迎來悲傷的結局。
後來，少女漫畫興起少年愛和男性愛（BL）題材。雖然描述兩名女性戀愛的作品不及兩名男性戀愛的作品多，卻從未中斷過。
領域的拓寬 反映日本社會
泡沫經濟鼎盛的1980年代後半到1990年代不只有悲劇和破滅性的故事，也開始產生沒有陰霾的劇情。舉例來說，椎名愛弓1993年在少女漫畫雜誌《Ribon》連載的《愛情躲貓貓》當中，女主角一見鍾情的對象其實並非男生，而是女生。這個設定和《我在意的對象並不是男人》相似。即使被旁人說「變態」、「不正常」，女主角還是沒有氣餒。她真摯的感情修成正果，與對方建立起無可取代的情誼。但最後卻是和別的男生在一起的「皆大歡喜」結局。
2000年以後，在今野緒雪的輕小說《瑪莉亞的凝望》等作品的影響下，不只女性，男性也開始閱讀以女性間的特殊關係為主題的作品，專門的雜誌也登場。這樣的作品通稱「百合」，成為一大創作類型。
提及性少數族群（LGBTQ）的作品後來逐漸增加，令和時代的現今，日本人的想法也改變了。雖然日本法律尚未承認同性婚姻，不過在2025年5月時，地方自治體導入官方認可LGBTQ情侶的「伴侶制度」，這樣的地方上升至530個，人口涵蓋率92.5%。本作《我在意的對象並不是男人》即象徵這樣的社會變化吧。
當然，日本社會對多樣性向的存在還難以說是真正達到寬容。本作描繪的「自然的關係」也不一定普遍。正因如此，才能將這部故事視為希望在未來實現的「理想」來閱讀。
意識到刻板印象
本作2022年於作者的X（舊推特）開始連載，2026年2月時，該社群帳號的總追蹤人數超過198萬人。之所以能獲得這麼多人共鳴，是因為這部作品能讓日本人注意到自己下意識懷有性別偏見和刻板印象吧。
如標題所示，本作以認定「帥氣」、「英俊」就是「男人」，而喜歡上對方為起點，讓多數讀者察覺「女性會喜歡上的都是男性」這種在某種層面上的銘印現象。之後，若無其事地接上「雙方同性」這點，並呈現出兩人逐漸培養出特別的情誼，讀者看了，也會自然而然接受這樣的關係。
兩人之間的關係與其說表現出過度的驚奇和刺激，更像是以自然而然的方式讓讀者接受，覺得「這也是一種可能」。多數讀者應該都能感受到自己在閱讀故事前後產生的變化吧。
本作不受「百合」、「女性愛」（GL）的框架所限，以描寫普世人性的劇碼而言，深深觸動人心，可說是劃時代的作品。
本作在國內獲得「下一部人氣漫畫大賞2023」網路漫畫部門第1名、「這本漫畫真厲害！2024」（寶島社）女性篇第2名，在雜誌《達文西》中，則是獲得「BOOK OF THE YEAR 2023」的漫畫排名第2名。也已經確定要改編成動畫。
在國外也獲得許多獎項，英文版獲得2025年America Manga Awards的「Best New Manga」，法文版獲得同一年的Japan Expo Daruma獎最佳羅曼史獎，西班牙文版獲得MangaBarcelona的最佳百合獎。此外，英文版還被選為「2026德州獨行俠圖像小說閱讀清單」的選書，這是由公共圖書館員和學校圖書館員以青少年為對象製作的讀書清單。
「跨越阻礙」的音樂漫畫
劇情隨著音樂往前也是一大特色。
綾和美月都喜歡西方搖滾樂。與現在追著流行的偶像或網紅的女高中生不同。她們並不是「因為大家都喜歡、因為大家都在做」，而是將「我喜歡什麼？又想成為什麼樣的人？」融入音樂中，並予以肯定。這點以青春故事來說，非常有質感。那份質感也補強了本作以不被既存觀念綑綁的人際關係為主題的故事內容。此外，將網點的部分印成綠色的雙色印刷呈現，也演繹出作品的時尚氣息。
喜歡西洋搖滾樂的對話也充滿實際存在的樂團與推薦金曲的情報。一起去參加「富士搖滾音樂祭」的模樣，對有參與過的人來說，一定是相當興奮的描寫吧。現在35歲～40幾歲的人當中，有很多人年輕時都碰過西洋搖滾樂。可是，現在的年輕世代像綾和美月這樣喜歡西洋搖滾樂的人卻是少數，這也是展現兩人個性的象徵。
音樂會消除年齡、性別、「陽光外向人」、「陰沉內向人」這些標籤，跨越所有藩籬，將人與人連結在一起。以音樂來表現這一點也是本作的魅力。
串流音樂APP Spotify和亞馬遜音樂已經公開在作品中出現的西洋搖滾樂，還有作者基於這兩個人的世界觀選出的歌曲清單。希望各位在看漫畫時，或是看過之後，一起享受這些音樂。
標題圖片：《我在意的對象並不是男人》第1、2集（新井すみこ著） ＫＡＤＯＫＡＷＡ／KITORA