《日本三國》亂世能以言論平定嗎？：在文明崩潰後的日本，以「天下太平」為目標的異色之作

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時序是文明崩潰的近未來日本，在三國爭霸之中，一名少年為了追求「天下太平」踏上了旅程。他的武器並非武力，而是巧言善辯的三寸不爛之舌。受到《三國志》啟發，漫畫家松木いっか（Matsuki Ikka）的科幻虛構戰記《日本三國》（小學館）備受矚目。智慧與口才有可能推翻由恐怖與暴力支配的世界嗎？這部作品同時也給了現代社會一個辛辣的隱喻。

人設鮮明的畫風與方言 首先讓人眼睛為之一亮的是繪畫的獨創性。線條與色塊塗黑濃烈鮮明，令人聯想到版畫，而陰影則是不使用網點，透過交叉網線來呈現。角色古樸而寫實，無論男女五官盡皆深邃。雖然是評價兩極的畫風，卻擁有令人感受到美感的繪畫實力。 登場人物的台詞都是方言，這點也令人印象深刻。青輝說的是愛媛腔，而大和首都的居民則似乎是以大阪腔為標準語。豐富的方言在塑造角色個性上功不可沒，此外還頻繁夾雜了「超狂」、「來真的」、「總先（總之先）」、「放水」等現代年輕人流行語。這種不相稱的感覺也很有意思。 妻子安葬後，拋棄故鄉的青輝來到了首都大阪，挑戰以清廉聞名的邊境將軍龍門光英的仕官考試。合格條件是「在10分鐘內讓龍門的膝蓋著地」。在多數人都以蠻力挑戰的情況下，只有青輝靠著心理戰闖關。這是彰顯本作風格定位的名場面。 「日本，曾是個超厲害的文明」 在這個時代，汽車全都成了廢棄物，移動手段以步行或馬匹為主。別說網際網路了，連電燈、電話也沒有。由少數權力者把持政治、戰亂不斷的反烏托邦景象，可說是將現代年輕世代的「茫然不安」極度誇大變形後的產物。 這部作品的世界觀，把少子高齡化、高物價、複雜的國際情勢等現代日本的壓迫感放大到了極致。在這個想像所及的最糟未來裡，主角青輝為了實現妻子託付的「日本再生」之夢，逐步展開行動。而支撐著青輝的，是過去日本所累積的智慧。「日本，曾是個超厲害的文明……」，作品中也有青輝這樣呢喃的場景。雖然其中帶有對過去的憧憬與民族主義的氛圍，但值得肯定的是它並未偏向特定的思想。儘管血腥的場面不少，但同時也出現了天馬行空的奇計，嚴肅情節反轉後與搞笑僅有一線之隔的感覺隨處可見，造就了複雜多變的韻味。

人設鮮明的武將與反派 即使如此，故事之所以讓人看得津津有味，是因為登場的武將個個都非常古怪，充滿了魅力。雖然直到第4集為止，都是由「大和」的邊境將軍龍門及其麾下的天才軍師賀來泰明在推動劇情，但因政變成為「聖夷」女性領導者的輪島櫻虎，其個人魅力也用了許多篇幅闡述。基層的士兵也絕非只是單純的路人（群眾）。作者細膩地刻畫每個人背負的故事，是一部耐人尋味的群像劇。 另一方面，如果少了反派那令人恨得牙癢癢的情節，故事或許就不這麼引人入勝了。作為腐敗與邪惡化身登場的平殿器，總是面帶微笑卻冷酷無比。他說著「死罪死罪，限時5秒內死」，然後輕輕鬆鬆地砍下他人的腦袋，這種慘無人道的殘暴行徑，賦予了以「太平盛世」為目標的青輝其復仇劇無與倫比的說服力。 這也確實不是一齣單純的勸善懲罰故事。作者在前述的訪談中曾提到：「讀者經常傳訊息來抱怨『快把平殿器殺掉吧』，但對我來說，我認為喊著『去殺了他』的人們本身也說不上是善。」故事中描繪的善惡與正義充其量只是一種相對概念。所有登場人物都同時擁有光明與黑暗的兩面。甚至是平殿器，隨著故事發展也讓人漸漸明白他不過是時勢之下所需的英雄。讀者大概會想像，就算打倒平殿器，也只是出現下一個怪物而已。故事最後會走向何方，讓人一刻也移不開目光。

露出嘲笑神情的平殿器。那令人作嘔的笑容，在漫畫史上也堪稱讓人印象深刻＝取自《日本三國》第2冊。©松木いっか／小學館