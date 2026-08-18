《日本三國》亂世能以言論平定嗎？：在文明崩潰後的日本，以「天下太平」為目標的異色之作

《日本三國》亂世能以言論平定嗎？：在文明崩潰後的日本，以「天下太平」為目標的異色之作文化 社會 漫畫 娛樂
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「拿出勇氣！」妻子的一句話推動了他
令和末期，日本在AI產業革命下完全不敵世界各國，再加上少子高齡化加速、教育水準低下，導致國力急速衰退。隨後世界核戰、瘟疫、大地震與政治腐敗接連發生，引發民眾怒火爆發，暴力革命之下導致國家滅亡。人口減少9成，文明倒退至明治初期的水準。日本列島進入了由西方的「大和」（首都：大阪）、東方的「武凰」（首都：小田原）、北方的「聖夷」（首都：新潟）爭奪霸權的三國時代。
故事開頭的舞台是相當於現代愛媛縣的大和國愛媛郡。15歲的三角青輝是掌管農政的官吏，他的新婚妻子小紀慘遭從首都前來徵稅的內務卿平殿器殺害，理由僅僅是她對反抗稅吏。然而，面對這場荒謬而霸道的處刑，青輝沒有表現出絲毫怒氣，反而理路清晰地指證了稅吏的欺瞞，平殿器於是連稅吏也一併斬首。面對問著「滿意了嗎？」的平殿器，青輝面無表情地回答：「不敢，我只是把事實陳述出來罷了。」
青輝吸收了「日本時代」的知識，深諳《孫子》與《三國志》，但總是光說不練；小紀曾這麼對他說：「只要你鼓起勇氣，就能統一日本、結束這個三國時代，建立一個太平盛世。」在妻子過世後，青輝在心中立誓要完成「天下太平」，不運用武力，而是以智慧與辯才作為武器向前邁進。後世稱譽為奇才軍師的青輝，由此展開日本再度統一的戰役。
人設鮮明的畫風與方言
首先讓人眼睛為之一亮的是繪畫的獨創性。線條與色塊塗黑濃烈鮮明，令人聯想到版畫，而陰影則是不使用網點，透過交叉網線來呈現。角色古樸而寫實，無論男女五官盡皆深邃。雖然是評價兩極的畫風，卻擁有令人感受到美感的繪畫實力。
登場人物的台詞都是方言，這點也令人印象深刻。青輝說的是愛媛腔，而大和首都的居民則似乎是以大阪腔為標準語。豐富的方言在塑造角色個性上功不可沒，此外還頻繁夾雜了「超狂」、「來真的」、「總先（總之先）」、「放水」等現代年輕人流行語。這種不相稱的感覺也很有意思。
妻子安葬後，拋棄故鄉的青輝來到了首都大阪，挑戰以清廉聞名的邊境將軍龍門光英的仕官考試。合格條件是「在10分鐘內讓龍門的膝蓋著地」。在多數人都以蠻力挑戰的情況下，只有青輝靠著心理戰闖關。這是彰顯本作風格定位的名場面。
「日本，曾是個超厲害的文明」
在這個時代，汽車全都成了廢棄物，移動手段以步行或馬匹為主。別說網際網路了，連電燈、電話也沒有。由少數權力者把持政治、戰亂不斷的反烏托邦景象，可說是將現代年輕世代的「茫然不安」極度誇大變形後的產物。
這部作品的世界觀，把少子高齡化、高物價、複雜的國際情勢等現代日本的壓迫感放大到了極致。在這個想像所及的最糟未來裡，主角青輝為了實現妻子託付的「日本再生」之夢，逐步展開行動。而支撐著青輝的，是過去日本所累積的智慧。「日本，曾是個超厲害的文明……」，作品中也有青輝這樣呢喃的場景。雖然其中帶有對過去的憧憬與民族主義的氛圍，但值得肯定的是它並未偏向特定的思想。儘管血腥的場面不少，但同時也出現了天馬行空的奇計，嚴肅情節反轉後與搞笑僅有一線之隔的感覺隨處可見，造就了複雜多變的韻味。
越是戰爭時代，越要「以言論定天下」
青輝相信的正義究竟是什麼？在最新出版的第7集中，青輝被某人問到「不使用暴力，到底要怎麼改變世界」時，他毫不猶豫地回答是「言論」。他斷言，實現「作為人類睿智的民主主義」才是邁向天下太平的第一步。
這番話或許會因為過於理想主義而讓人感到掃興。畢竟身為官僚的青輝，本身也背負著參與「大和」侵略戰爭的現實。然而，在21世紀的國際社會中，戰爭頻傳且民主主義不斷退步的擔憂正逐漸擴大的現在，我們或許應該深入體會作者安排青輝說出這番話的深意。
筆者也感受到了它與《王者天下》（原泰久，2006年開始連載）的對比。該作描繪了中國秦始皇的中華統一戰爭，將少年漫畫式的武力對決擺在第一位，獲得了爆炸性的人氣。從它與《日本三國》的風格定位差異中，也能感受到隨著時代從平成轉向令和，人們的心願已轉化為「比起武力，更傾向對話」。
電玩《三國無雙》正是原點
這部作品是在疫情期間的2021年年底，從線上漫畫APP展開連載。作者松木いっか生於1994年。他與青輝同樣出身愛媛縣，小學時期沉迷於《三國志》與戰略遊戲《三國無雙》，是其創作原點。他曾在地方雜誌的採訪中表示：「因為對於描繪他國歷史有些抗拒，所以選擇了不受限的『未來』日本作為舞台。」據說為了分割三國，他考量了地形，並製作了縝密的虛構年表。不過，他本人倒是輕描淡寫地說：「我沒有喜歡歷史的自覺。」
日本人對《三國志》的喜愛並不亞於中國。在漫畫領域，以1970至80年代橫山光輝繪製的《三國志》為開端，受到啟發的衍生作品不在少數。即使是將舞台移植到日本的作品，也有2000年代的近未來科幻作品《太陽默示錄》（川口開治）。在似乎已經是個老掉牙的類型中，這次新登場的「怪作」著實令人驚豔不已。
本作的角色以《三國志》與日本戰國武將為基礎。主角不是曹操或劉備那樣的英雄，而是讓文官青輝擔綱，對於戰記類作品的主角來說是相當罕見的特例。作者透露，青輝的原型就是農民出身的魏國智將鄧艾。鄧艾有口吃的毛病，但作者心想「要是他口若懸河，那豈不就是最強的嗎？」，因而才會塑造出青輝這個角色。
人設鮮明的武將與反派
即使如此，故事之所以讓人看得津津有味，是因為登場的武將個個都非常古怪，充滿了魅力。雖然直到第4集為止，都是由「大和」的邊境將軍龍門及其麾下的天才軍師賀來泰明在推動劇情，但因政變成為「聖夷」女性領導者的輪島櫻虎，其個人魅力也用了許多篇幅闡述。基層的士兵也絕非只是單純的路人（群眾）。作者細膩地刻畫每個人背負的故事，是一部耐人尋味的群像劇。
另一方面，如果少了反派那令人恨得牙癢癢的情節，故事或許就不這麼引人入勝了。作為腐敗與邪惡化身登場的平殿器，總是面帶微笑卻冷酷無比。他說著「死罪死罪，限時5秒內死」，然後輕輕鬆鬆地砍下他人的腦袋，這種慘無人道的殘暴行徑，賦予了以「太平盛世」為目標的青輝其復仇劇無與倫比的說服力。
這也確實不是一齣單純的勸善懲罰故事。作者在前述的訪談中曾提到：「讀者經常傳訊息來抱怨『快把平殿器殺掉吧』，但對我來說，我認為喊著『去殺了他』的人們本身也說不上是善。」故事中描繪的善惡與正義充其量只是一種相對概念。所有登場人物都同時擁有光明與黑暗的兩面。甚至是平殿器，隨著故事發展也讓人漸漸明白他不過是時勢之下所需的英雄。讀者大概會想像，就算打倒平殿器，也只是出現下一個怪物而已。故事最後會走向何方，讓人一刻也移不開目光。
動畫在全球各地創下高收視率
電視動畫從今年4月到6月在無線電視TOKYO MX與BS播映，目前則是在Amazon Prime Video全球上架。5月底的觀看數在世界各地的Amazon Prime Video電視影集中名列第10，在非英語圈則位居第2。能在海外獲得高度評價，或許也是因為本作內含了真實且切身的問題意識。
青輝的「三寸不爛之舌」能夠阻止暴力的連鎖反應嗎？言語所帶來的和平真的能夠實現嗎？青輝為了實踐「知行合一（光說不練的知識不為知，這是王守仁的教誨）」而戰，也確實與我們這個世界的未來走向緊密相連。
標題圖片：松木いっか作，《日本三國》第1、3集封面。