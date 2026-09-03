《四葉妹妹！》　巧妙畫出「似曾相識卻又不存在」的日常：未改編成動畫卻能創下全球銷售突破1850萬部的佳績

這部作品的核心主題是書名也有的「！」。換句話說，是發現。舉凡被滂沱大雨淋得渾身溼透卻很是開心的感覺、首次完美將鬆餅翻面時的驚喜，還有一旦長大成人就會在不知不覺間忽略日常有多麼惹人憐愛，讀者都能透過四葉的目光，重新發現這些感覺。本作會讓人回想起孩提時代的平凡經歷，其實都是多麼光彩奪目的「大冒險」。

四葉精神飽滿、天真浪漫，表情變化多端，一下哭，一下笑，可說是忙碌至極。在她眼裡的景色全都很新奇，隨著故事演進，她的世界也不斷擴大，並且慢慢長大。

不只葉介，周圍的大人、長輩都跨越血緣和家人的框架，自然地守望四葉。他們都被異想天開的四葉耍得團團轉，同時站在與她同樣的高度，盡全力享受「當下」。

本作多數故事都會用1話完結，描述四葉在生活中遇見的各種事。從在公園玩耍、逛街買東西這種微小的日常生活，到露營煮咖哩、乘坐熱氣球等特別的體驗都有，可說是五花八門。作品中還有許多個性豐富的角色，例如住在隔壁的綾瀨家3姊妹、葉介的朋友巨無霸、安田等等。故事中暗示四葉與葉介沒有血緣關係，但到目前為止，尚未畫出詳情。

故事從有些特立獨行的5歲女孩小岩井四葉與他的「爸爸」葉介，一起在某個夏日搬家到鎮上的情景開始。

承襲《笑園漫畫大王》的慵懶氣氛

作者東清彥在推出本作之前，有一部從1999年開始創作的《笑園漫畫大王》，是以女高中生為主題的四格漫畫，獲得很高的人氣。故事中沒有精彩絕倫的戲劇性，也幾乎沒有戀愛描寫。而是以學校為舞臺，由個性豐富的登場角色譜出的對話劇，那獨特的留白和步調都令人莞爾。《笑園漫畫大王》因此成了其中一個開端，在2000年代的四格漫畫界被稱作「空氣系」、「日常系」、「萌四格」等風格的作品，全都蔚為風潮。創作沒有大事件的日常生活，這樣的視角是作者在推出《四葉妹妹！》之前，始終追求的主題。

《四葉妹妹！》開始連載的2003年左右，「慢活」一詞出現，大眾開始關注悠閒生活的時期。舉例來說，電玩界推出的《我的暑假》、《動物森友會》等隨性度過或享受發現的作品，存在感因此大增。這樣的時代與作者追求的主題不謀而合，《四葉妹妹！》或許因此抓住了眾多讀者的心。

與四葉一同漫步、眺望的獨特視角

作品之所以能持續引起共鳴，背後也有賴壓倒性高超的表現手法。在2015年開始巡迴全國，聚焦在漫畫技術的展覽「『畫！』漫畫展～一探創造名作的畫技──描線、格子、角色～」中，也有深入提及《四葉妹妹！》的敘事技法。

好比展覽的監修人伊藤剛在展覽圖錄（「畫！」漫畫展企畫事務局刊行）中，談到關於《四葉妹妹！》格子的視角時指出：「基本上，很少完全符合四葉的視角。話雖如此，也不代表就是成人的視線高度。既不是讀者與四葉完全合而為一，也不是從遠處眺望的感覺，而是與四葉『一起』在那個空間走動，眺望整個世界。」

此外，漫畫家田中圭一聚焦於作品採用寫實的背景給予讀者空間說服力，卻在另一方面以漫畫、符號形式描繪人物的手法。他認為這麼做能更直接表現角色的心境，「給予讀者無限的臨場感」。



寫實的角度、背景瀰漫著獨特的氣氛。《四葉妹妹！》第9集、第14集 東清彥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ／電擊Comics

《四葉妹妹！》是一部喚醒幼時令人興奮的景色與體驗的鄉愁之作。不過，不單單只有「鄉愁」，也有一種欣賞著「烏托邦」的感覺。換言之，是一部位於兩者之間的作品。

筆者也有與四葉年齡相仿的孩子。總會將自己的孩子與四葉重疊在一起，覺得兩者的行動「如出一轍」。但另一方面，這與閱讀所謂的「育兒圖文日記」感受到的真實共鳴，又有些不太一樣。

四葉所看見的景色和體驗都給人一種懷念的感覺，會令人想起已經遺忘的事物。同時，也像一個很不真實的理想世界。之所以給人這種感覺，或許是因為四葉的身世成謎，而且故事不去呈現不盡人意的育兒有多麼難受，故事中見到的人們都自然而然接納四葉的個性，實在是個過於溫柔的世界。

「前往似曾相識卻又不存在的場所」──這是印在漫畫第3集書腰上的文字，是一句完全符合《四葉妹妹！》世界觀的宣傳標語。而這個獨特的世界觀就是基於上文提及的「不與四葉和大人的視線高度重疊的絕妙視角」以及「寫實背景與符號人物互相搭配」的巧妙表現技法，才能成功地展現出來吧。