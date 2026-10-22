《文豪Stray Dogs》太宰和芥川皆化為特殊能力的角色：引領年輕人走進文學的超常戰鬥

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如果太宰治、中島敦、芥川龍之介等人都成了「特殊能力者」──春河３５著、朝霧カフカ原作的漫畫《文豪Stray Dogs（文野）》（KADOKAWA）是文豪化為「帥哥」，進行超常戰鬥的奇幻動作大作。本作陸續與有地緣的場所合作舉辦活動，為增加文學迷的推動使力。

太宰化為帥哥後的特殊能力是「人間失格」 故事主角是18歲的中島敦。敦被趕出孤兒院後，不知何去何從，救了漂流在河裡的太宰。有自殺癖好的太宰是特殊能力集團「武裝偵探社」的成員，他和同事國木田獨步正在追查「食人虎」的下落。敦向兩人哭訴自己被那隻老虎盯上，自己卻是會無意識變身成白虎的特殊能力者。敦被太宰挖角到偵探社後，投身於與支配架空都市橫濱（ヨコハマ）黑夜的犯罪集團「港區黑幫」的戰鬥當中── 這部作品的看點是各種華麗的「特殊能力」。太宰將對手能力無效化的「人間失格」。國木田將寫在手帳上的文字具象化的「獨步吟客」。敦的變身能力則是「月下獸」。這些與作家同名的角色皆使用與其作品相關的「特殊能力」。角色設計得很型，而且與真人大相徑庭。例如將泉鏡花設計成少女，完全翻轉了性別。另一方面，文豪的經歷和人際關係也巧妙地融入漫畫的設定中，連文學通都會忍俊不禁。即使問世至今已超過13年，如此絕妙的手法依然沒有褪色。 故事以架空的橫濱為舞臺，是一部描述爭奪城市霸權的特殊能力者互相戰鬥的動作作品，與文學作品的故事沒有直接關係。不過，登場人物的名字、特殊能力，以及角色關係都參考了實際作家和作品，成了一種伏筆。越看就會越明白這部作品擄獲年輕讀者芳心的原因。

化為帥哥的中島敦（右）與芥川龍之介（左）進行特殊能力戰鬥。 《文豪Stray Dogs（9）》 作者：春和３５、原作：朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川Comics Ace

對Stray Dogs＝野犬的共鳴 作品的登場人物以自我肯定感極低的敦為首，都是迷失生存方式的野犬（Stray Dogs）。港區黑幫內，操縱特殊能力「羅生門」的芥川龍之介是個會拋出「弱者沒有生存價值」這種話的冷酷男人，但他非常仰慕其實原本是黑幫幹部的太宰，太宰脫離黑幫因此成了他心中的一道傷口。其實他也覺得自己弱小、沒有價值。敦與芥川正面交鋒時，他對芥川大喊：「每個人都需要有人對他說『你可以活著』，否則無法生存下去！」第3集的這一幕可說是這部作品最經典的場面。 鏡花是被黑幫培養成殺手的少女，她的「靈魂救濟」也是故事前半段的一大主題。黑幫的成員雖是惡徒，卻也有自己的原則，例如太宰的前搭檔中原中也、仰慕芥川的樋口一葉、對鏡花百般照料的尾崎紅葉（女性化）等人都深具魅力。 倘若文學是在「描寫人性」，那麼本作的讀者想必也是被特殊能力戰鬥中的「文學要素」所吸引吧。

從左下方開始，依序是中原中也、泉鏡花、太宰治。《文豪Stray Dogs（3）》 作者：春河３５、原作：朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川Comics Ace

歷史人物在「擬人化」脈絡下的呈現 本作於2012年底的角川月刊雜誌《Young Ace》開始連載。由朝霧擔任原作，春河負責作畫的共同出道作。朝霧原本是上班族，因立志成為劇作家而獨立。據說是在與編輯討論時，創造出這部作品的。他在單行本第1集的後記公開道：「我和編輯熱烈討論，要是文豪變成帥哥，然後用超能力戰鬥，一定賞心悅目吧。」 乍看之下是很輕佻的構思，但這個點子卻充滿開創性。朝霧在另一個訪問中談到「文豪帥哥化」時，也用了「（文豪的）擬人化」一詞。擬人化原本的意思是「將不是人的事物寫得像人」，但在2000年代的御宅文化中，陸續出現許多將「實際存在的人物」或「人類集團」變成故事角色的作品。具體例子有將歷史上的英雄大膽地變成角色的電腦小說遊戲《Fate/stay night》（2004年，TYPE-MOON）、將國家化為美男子的漫畫《義呆利》（2006年，日丸屋秀和作）。筆者認為「將文豪帥哥化」的構想也是這條延伸線上的產物。 本作也有著將既存作品「集各家大成」的樂趣。特殊能力戰鬥感覺是受荒木飛呂彥的《JoJo的奇妙冒險》中的「替身能力」，還有冨樫義博的《獵人HUNTER×HUNTER》中的「念能力」影響，而「集結其他作品的著名角色」的巧思則會聯想到從電影《鋼鐵人》（2008年）開始的漫威電影宇宙。換言之，就像一部「文豪復仇者聯盟」。 像這種「似曾相識的感覺」也是一種理直氣壯的魅力。本作將實際存於歷史上的人事物化為故事角色，就此概念而言，反而領先人氣遊戲《艦隊Collection》、《刀劍亂舞》，還有《Fate/stay night》等作。流行文化總是在「大雜燴感」當中發展茁壯。 本作在國外被翻譯成英文、中文、韓文、西班牙文、法文等10種以上的語言，風靡15個以上的國家。國外的大型動畫媒體Anime Corner舉辦了一場2023年夏季動畫人氣票選，結果本作的電視動畫第5季獲得第1名。換句話說，這也是在向全世界的年輕人宣傳「太宰治」和「芥川龍之介」的存在。

被譽為美國佛羅里達南部最大型御宅市場的「Ultracon Comic Con」中，享受角色扮演的年輕人。其中的角色為《文豪Stray Dogs》的江戶川亂步（左）與SEGA遊戲「音速小子」的角色（右）。亂步擁有「超推理」能力，是「武裝偵探社」的中心人物＝2023年8月26日（路透社）

展開與各地文學館的合作 本作在2016年改編成電視動畫，席捲全球。2023年7月開始播出第5季。今年是動畫10週年紀念，因此在神奈川近代文學館（橫濱市）舉辦「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展～與文豪奢侈的邂逅～」。活動展出動畫、舞臺相關資料，以及做為雛形的作家們的親筆原稿，內容非常豐富，會場中的年輕女性比例也非常高。 《文野》的太宰、中也，以及芥川等人各自擁有熱烈「支持」的粉絲。他們對角色的熱忱也投射在做為雛形的作家身上，此現象實在耐人尋味。而故事舞臺畢竟是在橫濱，該文學館早期就注意到本作，一路舉辦了2014年的「太宰治展」、「谷崎潤一郎展」（2015年），還有「與謝野晶子展」（2018年）。尤其是動畫開播的2016年之後，參觀人數直線上升。 該文學館的展覽負責人表示：「太宰展當時，起於文學館的公關負責人知道《文野》這部作品，主動向角川提出合作企畫。」他還說：「我們想要拉近文學與年輕人的距離。故事角色當然不是文豪本人，但這部作品精妙到連我們看了都嘖嘖稱奇。『對人生的迷惘』也是與文學相通的主題，如果能藉由展覽表達出這一點，那就太好了。」

「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展」（神奈川近代文學館）中，介紹了與故事角色相關的30名作家的資料。（nippon.com編輯部攝影） 這樣的合作企畫也拓展到各地的文學館，大阪府堺市的「與謝野晶子紀念館」、兵庫縣蘆屋市的「谷崎潤一郎記念館」、東京都文京區的「森鷗外紀念館」、埼玉縣桶川市的「埼玉文學館」等地都成功舉辦特展。位於青森縣五所川原市的太宰治紀念館「斜陽館」從明年1月開始，也會進行與《文野》相關的企畫。 角川文庫出版了許多文豪的代表作，近年不斷推出近30本文豪變身動畫角色的封面，向年輕讀者宣傳「這就是原典」。該出版社還出了透過故事角色，介紹文豪實際模樣的《文豪Stray Dogs 官方國語便覽》（佐柄みずき著，KADOKAWA）這一本書。像這樣為地區復興做出貢獻，並對出版物影響的幅度，都難以在其他作品中看見。

在舉辦「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展」的神奈川近代文學館內的商店也販售將故事角色製成封面的文學作品。（nippon.com編輯部攝影）