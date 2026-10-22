《文豪Stray Dogs》太宰和芥川皆化為特殊能力的角色：引領年輕人走進文學的超常戰鬥

《文豪Stray Dogs》太宰和芥川皆化為特殊能力的角色：引領年輕人走進文學的超常戰鬥漫畫 動漫 娛樂 歷史
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太宰化為帥哥後的特殊能力是「人間失格」
故事主角是18歲的中島敦。敦被趕出孤兒院後，不知何去何從，救了漂流在河裡的太宰。有自殺癖好的太宰是特殊能力集團「武裝偵探社」的成員，他和同事國木田獨步正在追查「食人虎」的下落。敦向兩人哭訴自己被那隻老虎盯上，自己卻是會無意識變身成白虎的特殊能力者。敦被太宰挖角到偵探社後，投身於與支配架空都市橫濱（ヨコハマ）黑夜的犯罪集團「港區黑幫」的戰鬥當中──
這部作品的看點是各種華麗的「特殊能力」。太宰將對手能力無效化的「人間失格」。國木田將寫在手帳上的文字具象化的「獨步吟客」。敦的變身能力則是「月下獸」。這些與作家同名的角色皆使用與其作品相關的「特殊能力」。角色設計得很型，而且與真人大相徑庭。例如將泉鏡花設計成少女，完全翻轉了性別。另一方面，文豪的經歷和人際關係也巧妙地融入漫畫的設定中，連文學通都會忍俊不禁。即使問世至今已超過13年，如此絕妙的手法依然沒有褪色。
故事以架空的橫濱為舞臺，是一部描述爭奪城市霸權的特殊能力者互相戰鬥的動作作品，與文學作品的故事沒有直接關係。不過，登場人物的名字、特殊能力，以及角色關係都參考了實際作家和作品，成了一種伏筆。越看就會越明白這部作品擄獲年輕讀者芳心的原因。
對Stray Dogs＝野犬的共鳴
作品的登場人物以自我肯定感極低的敦為首，都是迷失生存方式的野犬（Stray Dogs）。港區黑幫內，操縱特殊能力「羅生門」的芥川龍之介是個會拋出「弱者沒有生存價值」這種話的冷酷男人，但他非常仰慕其實原本是黑幫幹部的太宰，太宰脫離黑幫因此成了他心中的一道傷口。其實他也覺得自己弱小、沒有價值。敦與芥川正面交鋒時，他對芥川大喊：「每個人都需要有人對他說『你可以活著』，否則無法生存下去！」第3集的這一幕可說是這部作品最經典的場面。
鏡花是被黑幫培養成殺手的少女，她的「靈魂救濟」也是故事前半段的一大主題。黑幫的成員雖是惡徒，卻也有自己的原則，例如太宰的前搭檔中原中也、仰慕芥川的樋口一葉、對鏡花百般照料的尾崎紅葉（女性化）等人都深具魅力。
倘若文學是在「描寫人性」，那麼本作的讀者想必也是被特殊能力戰鬥中的「文學要素」所吸引吧。
歷史人物在「擬人化」脈絡下的呈現
本作於2012年底的角川月刊雜誌《Young Ace》開始連載。由朝霧擔任原作，春河負責作畫的共同出道作。朝霧原本是上班族，因立志成為劇作家而獨立。據說是在與編輯討論時，創造出這部作品的。他在單行本第1集的後記公開道：「我和編輯熱烈討論，要是文豪變成帥哥，然後用超能力戰鬥，一定賞心悅目吧。」
乍看之下是很輕佻的構思，但這個點子卻充滿開創性。朝霧在另一個訪問中談到「文豪帥哥化」時，也用了「（文豪的）擬人化」一詞。擬人化原本的意思是「將不是人的事物寫得像人」，但在2000年代的御宅文化中，陸續出現許多將「實際存在的人物」或「人類集團」變成故事角色的作品。具體例子有將歷史上的英雄大膽地變成角色的電腦小說遊戲《Fate/stay night》（2004年，TYPE-MOON）、將國家化為美男子的漫畫《義呆利》（2006年，日丸屋秀和作）。筆者認為「將文豪帥哥化」的構想也是這條延伸線上的產物。
本作也有著將既存作品「集各家大成」的樂趣。特殊能力戰鬥感覺是受荒木飛呂彥的《JoJo的奇妙冒險》中的「替身能力」，還有冨樫義博的《獵人HUNTER×HUNTER》中的「念能力」影響，而「集結其他作品的著名角色」的巧思則會聯想到從電影《鋼鐵人》（2008年）開始的漫威電影宇宙。換言之，就像一部「文豪復仇者聯盟」。
像這種「似曾相識的感覺」也是一種理直氣壯的魅力。本作將實際存於歷史上的人事物化為故事角色，就此概念而言，反而領先人氣遊戲《艦隊Collection》、《刀劍亂舞》，還有《Fate/stay night》等作。流行文化總是在「大雜燴感」當中發展茁壯。
本作在國外被翻譯成英文、中文、韓文、西班牙文、法文等10種以上的語言，風靡15個以上的國家。國外的大型動畫媒體Anime Corner舉辦了一場2023年夏季動畫人氣票選，結果本作的電視動畫第5季獲得第1名。換句話說，這也是在向全世界的年輕人宣傳「太宰治」和「芥川龍之介」的存在。
展開與各地文學館的合作
本作在2016年改編成電視動畫，席捲全球。2023年7月開始播出第5季。今年是動畫10週年紀念，因此在神奈川近代文學館（橫濱市）舉辦「動畫《文豪Stray Dogs》十週年紀念展～與文豪奢侈的邂逅～」。活動展出動畫、舞臺相關資料，以及做為雛形的作家們的親筆原稿，內容非常豐富，會場中的年輕女性比例也非常高。
《文野》的太宰、中也，以及芥川等人各自擁有熱烈「支持」的粉絲。他們對角色的熱忱也投射在做為雛形的作家身上，此現象實在耐人尋味。而故事舞臺畢竟是在橫濱，該文學館早期就注意到本作，一路舉辦了2014年的「太宰治展」、「谷崎潤一郎展」（2015年），還有「與謝野晶子展」（2018年）。尤其是動畫開播的2016年之後，參觀人數直線上升。
該文學館的展覽負責人表示：「太宰展當時，起於文學館的公關負責人知道《文野》這部作品，主動向角川提出合作企畫。」他還說：「我們想要拉近文學與年輕人的距離。故事角色當然不是文豪本人，但這部作品精妙到連我們看了都嘖嘖稱奇。『對人生的迷惘』也是與文學相通的主題，如果能藉由展覽表達出這一點，那就太好了。」
這樣的合作企畫也拓展到各地的文學館，大阪府堺市的「與謝野晶子紀念館」、兵庫縣蘆屋市的「谷崎潤一郎記念館」、東京都文京區的「森鷗外紀念館」、埼玉縣桶川市的「埼玉文學館」等地都成功舉辦特展。位於青森縣五所川原市的太宰治紀念館「斜陽館」從明年1月開始，也會進行與《文野》相關的企畫。
角川文庫出版了許多文豪的代表作，近年不斷推出近30本文豪變身動畫角色的封面，向年輕讀者宣傳「這就是原典」。該出版社還出了透過故事角色，介紹文豪實際模樣的《文豪Stray Dogs 官方國語便覽》（佐柄みずき著，KADOKAWA）這一本書。像這樣為地區復興做出貢獻，並對出版物影響的幅度，都難以在其他作品中看見。
流行文化吞噬了文學？
戰後劇情漫畫的創始者──手塚治虫分別在1950年和1953年將《浮士德》和《罪與罰》改編成漫畫。他證明了世界性文學也能以漫畫的方式呈現。想必有不少孩子都是透過手塚接觸到歌德和杜斯妥也夫斯基的。
多數漫畫在50年代時，被視為對孩子的教育有害，被當成「不良書刊」對待，在遠離文字閱讀成為一大問題的90年代，甚至發生「文學為什麼會輸給漫畫」的爭論。然而，日本文化中，我們不能忽視流行文化和文學之間的「互補關係」。非常具有象徵意義的一例，就是小沙川チト在今年夏天榮獲芥川獎的作品《喪屍回收婦》（講談社），將故事舞臺設定在虛擬實境（VR）的恐怖遊戲世界中這點。
故事中的「武裝偵探社」與「港區黑幫」兩個組織平常水火不容，但為了守護橫濱，只要一聯手，就會成為無敵的英雄集團。文學與漫畫的關係也有異曲同工之妙。《文豪Stray Dogs》想必會成為證明此事的一部作品，在歷史中留名吧。
以稍微犀利的角度來看，我們甚至可以說流行文化已經把文學納入自己的一個分類了……吧。經過手塚治虫將文學作品改編成淺顯易懂的漫畫的時代後，如今卻是因對漫畫角色的喜愛，引發年輕讀者主動走向近代文豪世界觀的「逆轉」現象。
僅憑這件事就感嘆「文字力量衰退」也無濟於事。筆者想要樂觀地看待《文野》之所以能在各地達到復興地區的效果，是因為漫畫與文學萌生了新的合作形式。
故事歷經約13年的連載，費茲傑羅和杜斯妥也夫斯基甚至在途中登場，使敦等人的戰鬥規模擴大到「世界文學」。今年3月發售的第28集宣告第1部故事完結，但最後卻有個令人驚愕的橋段等著讀者。看來文豪們的宇宙還會繼續擴大。
標題圖片：《文豪Stray Dogs》第1集、第3集、第28集 作者：春河３５、原作：朝霧カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ／角川Comics Ace