平底鍋：沉穩厚實「百年耐用」的夢幻逸品──中華圈觀光客重視的是什麼？文化 觀光旅遊 飲食
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與燕三條企業攜手，歷時5年開發而成
平底鍋是每個家庭的廚房必備幫手。目前市面上最常見的，是在鋁製鍋身塗上氟素樹脂（俗稱鐵氟龍）的款式。因為不易燒焦黏底，無論是烹調還是清潔都很輕鬆，因而廣受歡迎。儘管使用幾年後塗層難免會刮損或剝落，但這類鍋具多半價格實惠，消費者通常能夠無痛換購新品。
然而，飯田屋的第六代社長飯田結太卻思忖著「製作一款可以世代相傳、耐用百年的平底鍋」。若考量到耐用性，希望採用不易生鏽的不鏽鋼，及不易燒焦黏底、不易損壞的一體成型設計，厚度則需達到0.3公分。然而，陸續詢問了幾家金屬加工廠商的合作意願，卻全數碰壁，廠商多以「大眾難接受」、「換購需求消失」為由拒絕。
率先回覆「一起試試看吧」的是來自新潟縣燕三條的「Fujinos」，該公司曾成功開發全球首款200V IH電磁爐專用鍋，並以卓越的金屬加工技術聞名。經過不斷嘗試與修正，他們研發出「在鍋面施加大量極細放射狀敲打紋路」這項世界首見的加工技術。歷經2年構思、3年開發的過程，終於在2017年底完成了這款理想的平底鍋。注入了希望使用者代代相傳的心意，將其命名為「EVER GRILL」。
透過表面細密的敲打紋路，即使煎烤牛排也不易燒焦黏底。由於導熱和緩而均勻，鎖住肉汁不流失，能夠煎出表面酥脆、內裡鮮嫩多汁的美味牛排。2019年電視節目公開報導，同年榮獲了優良設計獎殊榮後聲名大噪，成為供不應求的熱銷人氣商品。
EVER GRILL也推出了「氮化鐵製」的款式。雖然較不鏽鋼製的要重，價格也更高，但據說鐵製款銷量表現更好。飯田表示「鐵製鍋親油性佳，易養出油膜」，想必正是深諳鐵鍋優點之人所追求的極緻工藝吧。
若以輕量化為考量，首選純鈦製造
EVER GRILL並不適合「討厭鍋子很重」的人。飯田先生說「特別是中華圈的客人，烹調時經常會翻鍋（甩動鍋子以翻炒食材），因此格外重視輕量化」。這款深受台灣與中國遊客喜愛的純鈦平底鍋，同樣是由燕三條的廠商所製造。厚度0.12公分、直徑26公分、重量僅只560公克，輕盈程度令人驚艷。平底鍋幾乎每日都會用到，務必仔細挑選最適合自己的產品。
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攝影：野村和幸（特別標註者除外）
標題圖片：不鏽鋼製與氮化鐵製的「EVER GRILL」（nippon.com）