平底鍋：沉穩厚實「百年耐用」的夢幻逸品──中華圈觀光客重視的是什麼？

與燕三條企業攜手，歷時5年開發而成

平底鍋是每個家庭的廚房必備幫手。目前市面上最常見的，是在鋁製鍋身塗上氟素樹脂（俗稱鐵氟龍）的款式。因為不易燒焦黏底，無論是烹調還是清潔都很輕鬆，因而廣受歡迎。儘管使用幾年後塗層難免會刮損或剝落，但這類鍋具多半價格實惠，消費者通常能夠無痛換購新品。

然而，飯田屋的第六代社長飯田結太卻思忖著「製作一款可以世代相傳、耐用百年的平底鍋」。若考量到耐用性，希望採用不易生鏽的不鏽鋼，及不易燒焦黏底、不易損壞的一體成型設計，厚度則需達到0.3公分。然而，陸續詢問了幾家金屬加工廠商的合作意願，卻全數碰壁，廠商多以「大眾難接受」、「換購需求消失」為由拒絕。



在料理烹調用具研究室裡接受採訪的飯田先生。他曾鍥而不捨地持續向各廠商探詢合作意願

率先回覆「一起試試看吧」的是來自新潟縣燕三條的「Fujinos」，該公司曾成功開發全球首款200V IH電磁爐專用鍋，並以卓越的金屬加工技術聞名。經過不斷嘗試與修正，他們研發出「在鍋面施加大量極細放射狀敲打紋路」這項世界首見的加工技術。歷經2年構思、3年開發的過程，終於在2017年底完成了這款理想的平底鍋。注入了希望使用者代代相傳的心意，將其命名為「EVER GRILL」。



工作人員手持不鏽鋼製的EVER GRILL。賣場裡陳列著各式各樣的平底鍋

透過表面細密的敲打紋路，即使煎烤牛排也不易燒焦黏底。由於導熱和緩而均勻，鎖住肉汁不流失，能夠煎出表面酥脆、內裡鮮嫩多汁的美味牛排。2019年電視節目公開報導，同年榮獲了優良設計獎殊榮後聲名大噪，成為供不應求的熱銷人氣商品。

EVER GRILL也推出了「氮化鐵製」的款式。雖然較不鏽鋼製的要重，價格也更高，但據說鐵製款銷量表現更好。飯田表示「鐵製鍋親油性佳，易養出油膜」，想必正是深諳鐵鍋優點之人所追求的極緻工藝吧。



氮化鐵製「EVER GRILL」



由於敲打紋路皆為職人手工打造，每日產量僅只數支