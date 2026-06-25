享受和牛特有的滋味：脂肪帶來的醇厚、甘甜、餘韻

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一場高檔的和牛「盛宴」，就該吃得津津有味。五十嵐商會是一家位於石川縣白山市擁有百年以上歷史的國產牛批發商，筆者請五十嵐直樹社長談談如何美味享用和牛的訣竅。五十嵐先生10年來處理過5萬頭牛，是對牛肉知之甚詳的著名「牛肉博士」。
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如何挑選肉品

若要美味享用和牛，首先要分辨肉的品質。以和牛的特徵「脂肪交雜＝霜降度」、「油花色澤與品質」、「肉的色澤」、「肉質紋理、緊實度」來判斷。

脂肪加熱融化後，會產生甜味與餘韻（PIXTA）
脂肪加熱融化後，會產生甜味與餘韻（PIXTA）

大家想必都有在餐廳或百貨地下街的賣場看過「最高級A5等級」的販賣標語吧？和牛分類成A1～A5的5個等級，數字越大代表脂肪越多。

優質的脂肪是白色或乳白色，加熱融化後，會帶來香氣、醇厚、甘甜、入口即化、餘韻，咀嚼的時候，感覺不太到瘦肉部分的肌肉纖維。

「脂肪交雜」是屬於外觀評比，並不是脂肪越多就一定越好。覺得「5」太油的人，「3」左右或許剛好。

鮮豔不暗沉的顏色是分辨優良肉品的重點（Photo AC）
鮮豔不暗沉的顏色是分辨優良肉品的重點（Photo AC）

肉的顏色以充滿光澤的鮮紅色為佳。「肉質紋理」是肌肉的細緻程度，越細肉質越軟。水分少的話，就會比較「緊實」。

評斷不只是看外表，也請傾斜放肉的托盤，檢查有無血水流出，表面是否乾燥。或在店家的人不反對的範圍內，用手指輕壓，確認肉的硬度。

「薄切」是日本人孕育出的巧思

日本牛肉的食用特色是「薄切」。日本開始普遍食用牛肉是在明治時代以後。用於農耕和拉車的牛隻肉質較硬，與肉食文化歷史較長的外國人相比，日本人咬合力不強也是其中一個遠因。以這層意義來說，「壽喜燒」即是日本人為了美味享用牛肉，絞盡腦汁的結果。

雖然目前有漂亮油花的軟嫩和牛非常盛行，吃壽喜燒和涮涮鍋，其實不用沙朗或菲力那麼軟嫩的部位，也已經很足夠。推薦可吃平價的肩胛肉、肩肉、後腿肉。

壽喜燒使用「後腿肉」、「肩肉」等部位（Photo AC）
壽喜燒使用「後腿肉」、「肩肉」等部位（Photo AC）

確實密封，以防氧化

和牛的脂肪熔點低且易氧化，所以溫度控管與防止氧化策略尤其重要。在超市或肉鋪買了和牛後，不要連著托盤或包裝一起放入冰箱。如果有家用真空包裝機，使用真空包裝較為理想。就算沒有真空包裝機，也可以用保鮮膜封好再冰冰箱，藉此防止氧化，抑制細菌增生，維持肉的品質。如果肉品控管不當，脂肪就會氧化，產生不好聞的味道。

進行調理前，請將肉從冰箱拿出，恢復常溫。肉一放進冰箱，就會從外側往中心點開始降溫。要加熱的時候，會從外側開始受熱，一旦冷的肉突然遇火，只有脂肪會溶解出來，熱能無法好好地傳導至全部的肉上。

牛排要用「蒸」的

無論是和牛還是其他紅肉，煎肉排的方式基本上都一樣。只不過，和牛油花多，脂肪在口中融化的口感和香氣與整體風味有很大的關聯，故加熱方式和其他紅肉有些許不同。紅肉一旦煎太熟，失去水分後，肌肉纖維會繃緊，容易變硬。

另一方面，和牛透過加熱反而能促使脂肪融化，入口即化的口感、肉汁，以及香氣都會產生。紅肉需要「留住水分的煎煮方式」，和牛則是「活用脂肪，避免油脂過度融化」。和牛要用大火，避免煎太久，請想像一邊為表面增添焦香，一邊適度逼出肉中油脂的感覺。

和牛的肉油脂多，煎時鍋裡不用倒太多油。首先用大火將一面煎到有點焦色。接著翻面用中火或小火，像蒸煮那樣地煎。藉由將單面澈底煎熟，讓肉的纖維緊實收縮，以便將肉汁和香氣鎖在肉中。

如果一開始用小火煎，鮮味就會消失。所謂的「蒸」和鐵板料理用半圓狀的金屬蓋蓋著肉的原理相同，熱能會藉此慢慢深入肉當中。如果煎到一半就逼出太多油，只要一邊擦油一邊煎，就能抑制油膩感。

煎和牛的訣竅是不要逼出太多油脂（PIXTA）
煎和牛的訣竅是不要逼出太多油脂（PIXTA）

「鹽巴、胡椒」在要煎之前撒。我都只撒鹽。若要引出肉本身的滋味，鹽巴是非常好用的調味料。這個道理就和把鹽巴撒在西瓜上，甜味就會更顯著一樣。如果是紅肉，就必須將鹽巴塗抹在肉上，不過和牛脂肪熔點低，鹽巴很容易滲透進去，不需要那麼做。

將和牛製成冷盤！

過去，我們一直認為牛肉不適合以冷盤料理的方式呈現。尤其和牛脂肪多，熱騰騰地吃確實比較好吃。

最近幾年，種牛改良與飼養管理技術提升，牛開始越養越大隻，現在還有重量超過1噸的牛。這樣的結果似乎讓肉的滋味變淡了。像後腿肉和臀肉、臀尖肉這些過去認為趁熱吃比較好吃的部位，應該可以做成冷盤吃吃看。

先做成烤牛肉，然後薄切，當成蔬菜沙拉的材料活用。如此一來，肉吃起來清爽，即使是冷的，也能吃出肉味和油脂香。如果問我現在有什麼「推薦的料理」，就是它。

將烤牛肉化為沙拉的材料（PIXTA）
將烤牛肉化為沙拉的材料（PIXTA）

和牛是日本人經過品種改良做出來的品種。日本人在吃的方面很重視「美感」。以和牛來說，就是淡粉紅色的肉和白色的油脂交織的美。如果餐廳向客人展示「這是今天用的肉」，光看就會覺得「很好吃」。就算在家裡，若也能從外表開始「品味」，一定能更享受和牛吧。

採訪、統籌：山田道子

標題圖片：PIXTA

和牛 黑毛和牛 霜降