【書評】「茶醉」的境界：佐野典代著《茶與中國思想的故事——茶改變了三千年的歷史》

茶自古以來就被視為健康長壽的靈丹妙藥。茶作為健康飲料，與儒釋道思想密切相關，推動著中國歷史的發展。為歷代皇帝、文人和百姓所愛的飲茶文化——本書將引領讀者進入意趣深遠的茶文化世界，讓大家領略其中的魅力與魔力。

與中國茶結緣30多年的傾心之作 「身體輕飄飄地浮在半空中。哦，不，只是感覺如此。……仿佛整個人伏在大鵬鳥的背上，恍惚間有種不知今世何世之感，讓我的身心感受到奇妙而愉快的滿足。」 作者如此記述初次飲用烏龍茶珍品岩茶時的神秘體驗。一種稱做「茶醉」的現象。 這是1984年春作者到訪中國福建省西北部武夷山時的經歷，此後她便迷上了中國茶。1988年在東京都內開設了日中文化交流沙龍「岩茶房」。她每年到中國各地旅行，品嘗了不計其數的名茶。 「好茶是會醉人的，這是我30多年來『人體實驗』的結果。」多次體驗了茶醉的作者，在書中引用名人故事與漢詩，縱談「茶」對中國思想與歷史的影響及軼聞趣事。本書是作者與中國茶結緣半生的一部傾心力作。 醉心於烏龍茶的珍品「岩茶」 茶相傳是由中國古代神話中的農業之神神農氏發現的。將茶作為飲料並栽培茶樹也起源於中國。茶的種類多如繁星，據說有五千種以上，它們的產地、形狀、湯色（沖泡時的顏色）、滋味和香氣都各不相同。 茶是以山茶科茶樹（學名：Camellia sinensis）的葉子為原料的。中國人根據發酵度將茶葉大致分為綠茶、青茶（烏龍茶）、黃茶、白茶、黑茶（普洱茶）和紅茶六大類。 綠茶是不發酵茶，將鮮葉採摘下來後立即用高溫蒸熟或炒熟，通過加熱來抑制鮮葉中氧化酶的活性。白茶是微發酵茶，青茶是半發酵茶，紅茶則是全發酵茶。黃茶與黑茶是由綠茶發酵而成的後發酵茶。黃茶的發酵度不高，接近於綠茶，而風味獨特的黑茶是利用曲黴菌進行後發酵製成的。 作者所癡迷的岩茶在六大茶類中屬於青茶，即烏龍茶的一種，它品質獨特，是武夷山的特產，又被稱為「武夷岩茶」。 岩茶以其獨特的「岩韻」著稱。所謂岩韻，是指茶葉吸收了武夷山風化的岩石表面的養分（礦物質），沖泡出來後產生特殊的香氣和滋味，餘味和回甘獨具特色。 以「三十六峰九十九岩」著稱的武夷山，是由大小135座奇峰怪岩連綿而成的山系，據說是恐龍鼎盛的白亞紀，在地殼運動的作用下形成的。 「岩茶應具有這樣的魅力：太古時代岩石中的礦物質凝結而成的醇厚的滋味和馥鬱的芳香，宛如交響曲一般起伏跌宕、渾然一體。這就是岩韻。岩韻是帶給人肉體和精神以有益影響的重要滋味和香氣。」

傳說中進獻給皇帝的「大紅袍」 岩茶有鐵羅漢、水金龜、白雞冠等多個品種，其中最著名的是世界上價格最昂貴的「大紅袍」。對此作者給出了定評：「武夷岩茶是茶中之極品，其滋味和香氣醇厚馥鬱，甘冽可口，有益身體健康，而武夷岩茶之王則是大紅袍。」 大紅袍的母樹頗具傳奇色彩，據說有茶到病除之功效，生長在武夷山天心岩地區陡峭石壁的半山腰處。「現在有三株古樹紮根於天心岩的懸崖峭壁之上，已歷經了五百年滄海桑田。」大紅袍作為貢品長期進獻給皇帝，是名副其實的茶中之極品。 作者在書中披露，「聽小道消息說，毛澤東也喝大紅袍」。她還詳細記述了自己飲用大紅袍後神飄魂蕩的奇妙感受。 大紅袍的母樹現在已採取保護措施嚴加管理並停止採摘，普通人是喝不到的。上世紀80年代利用扡插技術實現了批量生產。不過，市場上銷售的大紅袍幾乎都是土壤栽培的假貨。作者一針見血地指出：「因為可以賣出高價，而且不瞭解大紅袍真正滋味和香氣的有錢的中國消費者會被『大紅袍』這個名字所吸引」，「中國人是造假名人」。 茶聖陸羽，尋訪佳茗的旅人 「茶者，南方之嘉木也。」陸羽的《茶經》成書於8世紀的中國唐代（分為上中下3卷），以世界上最古老的茶葉專著而聞名。 《茶經》從「一之源（茶的起源）」到「十之圖（茶之圖）」共分十節，全面論述了茶的歷史、制茶法、茶器、飲用方法等各方面的內容，可謂茶之聖典。還有翻譯版，為一代代人閱讀，從而成為一部不朽名著。 《茶與中國思想的故事——茶改變了三千年的歷史》這本書也是由十章構成，作者似乎以《茶經》為範本，反復多次地出現了有關陸羽的記述，可見其對於陸羽的仰慕之情多麼深厚。 「癡迷於茶的陸羽，仿佛已然洞悉了1300年後的未來才逐漸開始解釋清楚的大腦記憶結構，此人出乎意料地無畏和有趣，而且他那種從茶葉製作之初就可不拘一格之類的論述，甚至讓人感受到他身上散發出的難以名狀的男子漢魅力。」 陸羽也是貢茶之最「顧渚紫筍茶」的發現者。紫筍茶是產於中國浙江省長興縣顧渚山的綠茶，茶名在《茶經》中已有明確記載。 陸羽本是棄兒，在現在的湖北省天門的寺院中長大。有一段時間他想成為戲曲家，人生經歷跌宕起伏。他學習儒學，富於文才，但絕不趨炎附勢，因此與政治無緣。 陸羽決定終生與茶為伴，而時常與這個年輕人交流並為其提供支持和幫助的，既有詩僧皎然，也有身為朝臣，因不屈服於權勢而遭朝廷貶謫詩人、書法名家顏真卿等。他們也和陸羽一樣醉心於茶。 陸羽也是一位尋訪佳茗的行旅之人，他的人生濃縮成為一部《茶經》。而迷戀岩茶的作者，一年一度要到訪武夷山，且「迄今已在中國各地喝過200多種綠茶」。作者或許是想讓自己的人生更貼近陸羽亦未可知。

「長生不老」背後是百姓的犧牲 「中國人為什麼古來講究喝茶呢？這是因為其中包含了中國人長生不老的思想。」 中國的皇帝最後都希望長生不老，這是道教思想。「信奉道教的皇帝和權臣，將永生於世的願望，寄託在了緩慢作用於身體的仙藥，即茶上。」 以進獻給皇帝的貢茶為代表，中國的茶最早是當權者獨享的飲料。嚮往萬壽無疆的皇帝們命令民間生產能延年益壽的極品茶葉。而另一方面，數以萬計的農民被徵召去採茶，並承擔著制茶以及將茶葉運往都城的繁重勞動。 書中介紹了唐代中期孤高自傲的詩人盧仝的名詩《飲茶歌》，盧仝一個偶然的機會，得到友人所贈顧渚山的新茶，飲用後感覺「凡身飄飄欲仙，神清氣爽」 。詩人最後詠歎道「得知百萬億蒼生命，墮在巔崖受辛苦。便為諫議問蒼生，到頭還得蘇息否？」 這首茶歌體現了「反朝廷的色彩」。盧仝不願進仕，拒絕朝廷的徵召，後來唐文宗年代爆發了朝廷官員和宦官之間的戰鬥，即「甘露之變」，他被捲入其中而喪命。 唐宋元明清，代代延續的茶史 中國人普遍開始飲茶始於7～10世紀的唐朝。通讀本書，可以縱覽歷代王朝與茶的歷史。 唐朝飲茶，是將餅茶（茶葉蒸過後定型的固形綠茶）打碎後煮沸飲用。而進入宋朝（10～13世紀）以後，餅茶不再盛行，取而代之的是製作更加複雜精巧的固形茶「團茶」。宋朝的第八代皇帝宋徽宗以嗜茶而聞名，著有《大觀茶論》一書。 元朝（13～14世紀）也在武夷山和顧渚山設有皇帝專用的「禦茶園」。打敗蒙古軍隊的明朝（14～17世紀）開國皇帝朱元璋出身貧農，他說自己不喜歡喝茶，下令不要再讓農民歷盡辛苦製作餅茶了，想喝茶的人就直接用茶葉好了。 「朱元璋想拯救農民於水深火熱之中，將飲茶方式改為喝可以簡單製作的茶葉。我們平時喝的葉狀茶，就是從那時開始盛行的。」 極盡宋代之奢華的「團茶」從此銷聲匿跡了。明代鼓勵人們沖泡茶葉，普及「散茶」， 不再製成固形茶。綠茶的主要製作方式為用高溫炒熟使其停止發酵。烏龍茶始產於武夷山，茶壺作為新的茶具開始使用也源於這一時代。 清代（17～20世紀）是中國的茶文化大放異彩的時代。名品茶不斷湧現，各地都開設了茶館。第四代皇帝康熙巡遊江蘇太湖時，愛上了清香的綠茶，將其命名為「洞庭碧螺春」。 清朝第六代皇帝乾隆在歷代皇帝中最愛茗茶。他及其欣賞浙江省杭州的頂級綠茶「西湖龍井」，也非常喜愛湖南省岳陽出產的珍貴黃茶「君山銀針」，命令當地每年向朝廷進貢。 向朝廷進獻貢茶一直持續到清代。不久後，中國茶進入了飽受非議的時代。1949年新中國成立後，在毛澤東時代「茶被定性為王侯貴族的奢侈品、封建時代的殘餘物，茶田毫不留情地被荒廢了」。在文革的衝擊下，很多茶館關門歇業。 「現代的茶真正恢復生機是在經濟發展獎勵政策加大實施力度的1990年以後。中國各地都有很多歷史悠久的茗茶。茶農、文人、全中國飲茶的普通百姓為茶文化的復興開闢出了新的天地。」