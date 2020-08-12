《拒絕特攻 美濃部正的一生》：公開反對軍方基本方針的一位元軍官的生平記錄——時事通信社社長境克彥訪談

合理主義而非人道主義

「寫書的緣由是我認識了美濃部少佐（少校）帶領的芙蓉部隊的一名戰鬥機飛行員。當時我是福岡分社的社長，我們策劃了一期記錄太平洋戰爭親歷者回憶的報導，曾多次採訪這位飛行員。在日本試圖以特攻隊來阻擋美軍進攻日本本土的沖繩戰役中，竟然有過一支堅持採用常規戰法的海軍航空部隊，這讓我產生了興趣。」

《拒絕特攻 美濃部正的一生》一書作者境克彥先生對執筆的動機如是說。作品主角美濃部是一位極其普通的軍人。這位軍國少年考入了當時極為難考的海軍兵學校，畢業時的成績在160人中排名第97，非常一般。之所以想當一名在海軍中被認為低人一等的水上飛機駕駛員，是因為那樣比較容易成為飛行員。這可以視為他後來反對採用特攻戰法的合理主義的苗頭初現。



境克彥著《拒絕特攻 美濃部正的一生》（方丈社，2017年8月發行）『特攻セズ 美濃部正の生涯』（方丈社、2017年8月刊）

29歲的美濃部之所以在會議中公然對參謀等海軍高層宣導的特攻作戰提出異議，並非出於人道主義。更不是出於反戰主義。他認可特攻是「最後的手段」，但在此之前用盡所有應該採取的手段才是海軍將領應有的態度，強烈主張採用非特攻方式的常規作戰。儘管在會上遭到謾駡，但出乎意料的是，他的提議得到了採納。

夜襲戰法取得重大戰果

特攻看似是一種英勇之舉。但實際上卻是由那些裝備簡陋，且並未接受過良好訓練飛行員實施作戰的權宜之計。多數戰機甚至在空中就慘遭擊落，根本未能撞到敵艦。

對此，美濃部構思出了夜襲戰法。他指揮的芙蓉部隊將位於鹿兒島縣大隅半島根部的岩川飛行場作為了展開最後決戰的基地。白天靠周圍的雜木林來隱藏飛行場，放養群牛偽裝成牧場。到了晚上，戰機飛往南邊作戰，轟擊一陣美軍後便返航。在戰力強大的美軍面前，這樣的攻擊或許只是杯水車薪，但在敗勢漸顯的戰局中，仍可以算是取得了重大戰果。順便說一句，直到大戰結束那個經過偽裝的岩川基地都沒有暴露。



