【書評】明治作家所見的真實臺灣：佐藤春夫著／佐藤春夫臺灣小説集《女誡扇綺譚》

從臺灣人口中得知的「佐藤春夫」

「妙，妳知道佐藤春夫來過臺南寫了一篇臺南的小說嗎？」

距今約4年前左右，就在到訪臺南的某一天，我第一次聽聞活躍於大正時期到昭和30年代的日本代表性作家．佐藤春夫曾經寫過幾篇有關臺灣的作品。這是從臺灣人口中得知的，而不是日本人。

回到日本，立即訂購那位臺灣人介紹的作品《女誡扇綺譚》。

安平、鄭成功、赤崁城址……。隨著故事的展開，與我熱愛的古都臺南有關的地景人物逐一出現，我也被深深吸引住了。可是，也有初次看到的陌生單字，如「禿頭港」「女誡」等。經過調查後，原來禿頭港在之後被改名為佛頭港，指的是過去從臺南市區流向安平的商用運河。女誡則是女性應該遵守的戒律，越往下看，越是津津有味。

自2016年以來，臺灣也以日本文豪之名陸續翻譯出版佐藤春夫的著作，今年也推出了收錄描寫戀愛世界的〈殉情詩集〉等作品的書，頗受歡迎。

3個月的旅行、創作8篇作品

為什麼佐藤春夫的作品如此受到臺灣讀者的喜愛呢？在那之前一直感到不可思議，而我在書中找到了解答。

佐藤初次踏上臺灣的土地，是日本人在臺灣被稱為“內地人”的1920年。他在私生活上感到痛苦抑鬱，創作上也遭遇瓶頸。正好受到在臺開設齒科醫院的中學時代友人的邀請，他穿著麻質衣物，帶著抗瘧疾用的奎寧丸，從日本出發，透過臺日航路抵達基隆港。

即使對臺灣7月的酷熱難耐感到無言，但是他的足跡遍及基隆到高雄，包括臺南、嘉義、霧社、北港等地，充分享受了約莫3個月的臺灣旅行和生活之後，催生出收錄於本書的共計8篇故事。

書名的〈女誡扇綺譚〉是其中一篇，如上述是以臺南為舞臺，主角是日本報社記者的「我」。「我」和友人，也是臺灣詩人的「世外民」，兩個人在臺南的廢屋裡，尋找不見身影只聞其聲的女性的推理故事。

他描寫臺灣人的民族特性是「不管男的還是女的，老一輩的臺灣人都和歐洲人同樣，擁有如同演戲般誇張巧妙的表達方式」，看到這一點我深有同感。因為父親是臺灣人的關係，我在臺灣度過了完整的童年時期，成長在生活周遭都是臺灣人的環境裡，我也有那種感覺。其他，還有像是提到有許多臺灣人是來自中國大陸泉州和漳州的移民，和他們有虔誠的信仰等，可從中窺見佐藤對臺灣社會的風俗和文化有著深刻的理解。