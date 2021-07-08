【書訊】好馬和中文不回頭？：新井一二三著《中文好有趣－從華語眺望世界》

中文是什麼樣的語言呢？對同樣使用漢字的日本人來說有種親近感，但某些部分則感到隔閡。中文感覺很難。好像很難學。對於有這樣「迷思」的人，長期活躍在中文世界的作者，開展令人大開眼界的中文語學論。

中文很單純 筆者作為書評家，從大學開始學習中文到現在，大約30年一直從事著與中文相關的工作，常常有所感觸，「還好選擇了中文」。 那是因為學習中文並不困難。畢竟中文「沒有」文法。直接說「沒有」可能會產生誤會，但是至少不需要煩惱像日文和英文的複雜文法。因為不難，所以學習也快，更不覺得辛苦。 因此，我完全同意這本書的書名「中文好有趣」。 作者新井一二三並不是語言學家。然而，他在中文界的經歷是不輸他人的。年輕時期到了香港，用中文寫稿，並在當地媒體發表。現在則是在日本的大學擔任中文老師。她豐富的中文接觸經驗也收錄在此書中。 「中文就像數學公式」並且「什麼都可以當主語」 依據作者在本書中的敘事，中文之所以單純的理由在於： 「中文有第一人稱、第二人稱、第三人稱，也有單複數的概念，但是沒有詞形變化。至於冠詞更是不存在。」 印歐語系的語言中，往往需要記住由主語的人稱、單複數、現在過去未來的時態的不同而變化的動詞、冠詞等。這種惱人的規則中文並不存在。 但有關上面所提到「沒有文法」的個人粗略的見解，作者用「中文沒有詞形變化」、「好馬和中文不回頭」、「沒有過去式也可以談論過去」、「連動句可以無限延長」、「按照事情發生的順序說話」、「中文就像數學公式」、「什麼都可以當主語」等通俗易懂的說法，來敘述中文文法的簡單性。