【書評】學於日本、超越日本的臺灣企業家：佐宮圭著《臺灣流通革命》書訊 財經 社會 文化 工作勞動
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建立流通、零售業的一大勢力
說到日本耳熟能詳的臺灣企業家，早期有臺塑企業創辦人王永慶，近年則有併購夏普的鴻海董事長郭台銘。以及最近幾年備受注目的世界半導體業霸主，臺積電創辦人張忠謀。而現在，有個新的人物也將名列其中。
本書作者是經濟領域執筆人佐宮圭，內容著墨於在臺灣流通、零售業建立起一大勢力的徐重仁的成功秘訣。對臺灣讀者而言，徐重仁的名字已無需多加解釋，但在日本幾乎沒有知名度。
臺灣的7-11數量之多，以及服務項目之廣，讓許多外國人感到訝異。在臺灣，7-11的總店數已達五千家，以數量來說，位居世界第三。平均一人分配到的店舖數量，可說是世界第一。若要談論這種超商社會的形成，就不能跳過徐重仁這個人。
與日本的深遠關聯
講述這位徐重仁的書籍在日本問世，其意義重大。因為要談此人飛黃騰達的故事，就不能不提日本。
徐重仁出生於1948年的臺南市，之後前往日本早稻田大學留學，於1980年成功引進留學時邂逅的7-11。他以三十九歲的年輕之姿，擔任「統一超商」的老闆，在施行展店策略的同時，也著手改革物流。
說到便利超商，就不能不提物流。徐重仁在當時還沒有物流概念的臺灣成立物流中心，聯合日本的達斯金（DUSKIN）、雅瑪多運輸、無印良品、星巴克、YELLOW HAT等零售業，一口氣改變了臺灣的物流和零售世界。
他之所以能獲得「流通教父」之稱，也是因為大眾認可他的功績。2012年離開公司後，擔任「國策顧問」，在經濟等方面給予臺灣總統建言。
效仿日本，在臺進化
本書作者指出，改革的其中一個秘訣，在於徐重仁以巧妙的方式，推動「臺日合作」。他成功的關鍵在於，並非單單把日本當成模板學習，而是吸收日本企業的優點，並且進化其內涵。
7-11是發祥於美國的事業，而後傳入日本，在日本以大型流通事業之姿開花結果。徐重仁將之移植臺灣，並野心勃勃地導入日本沒有的服務。光是超商咖啡這個服務，臺灣就比日本早了十年。時至今日，日本已經要在後頭追趕臺灣超商執行的各種服務了。臺灣超商的互動式資訊服務站化很多樣，舉凡公家機關帳單、各種票券、高鐵車票預約、宅急便等服務，也比日本還要多。
此外，徐重仁熟知日本企業文化，與日本企業合作時，他重視的就是「捨棄日本式的完美主義」。
在本書中，徐重仁呼籲日本人應調整過度要求的「完美主義」。日本人太執著於細節，這是優點，也是缺點。這樣的行事風格有時會帶來正面的成效，有時卻會因為固守傳統做法，導致「在地化」難以實現。
先行動再思考的臺灣
以我的一己之見，我認為臺灣人的特點是一邊行動，一邊思考，而日本人則是先思考再行動。當日本企業進駐臺灣，或是臺灣企業進駐日本時，臺日員工之間經常產生衝突。其原因大多源自這一點。
我長期接觸臺灣，思考方式已經半臺灣化，所以在日本工作時，常被人指出：「野嶋先生的工作速度很快，可是總有缺失。」其實於我而言，與其用三天的時間，要求工作百分之百完成，不如用一天的時間，達成百分之九十的完成度，以便繼續進行下一件事。在臺灣工作時，用這種方式都能順利完成。臺灣人做事的風格，就是一點一點修正過去留下的缺失，從而迅速完成一件工作。
臺日企業合作的全新面貌
上述的做法當然各有長短，但這個時代講究的是，迅速的判斷與柔軟的應變能力，要是花時間慢慢思考、準備，將會被拋在後頭。因此臺日企業合作，較適合讓臺灣人在前頭快速衝刺，日本人在後頭支援。
過去臺日之間的經濟合作總有些「百呼不應」。但未來日本和臺灣應該分工合作，以便打入包括中國的世界市場。本書的魅力就在於，書中指出了臺日合作的新面貌。
《臺灣流通革命――向流通教父徐重仁學習經商秘訣》（暫譯）
筑摩新書
發售日：2022年7月7日
新書版：304頁
價格：1056圓（含稅）
ISBN：978-4480074904