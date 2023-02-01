【書評】學於日本、超越日本的臺灣企業家：佐宮圭著《臺灣流通革命》

建立流通、零售業的一大勢力

說到日本耳熟能詳的臺灣企業家，早期有臺塑企業創辦人王永慶，近年則有併購夏普的鴻海董事長郭台銘。以及最近幾年備受注目的世界半導體業霸主，臺積電創辦人張忠謀。而現在，有個新的人物也將名列其中。

本書作者是經濟領域執筆人佐宮圭，內容著墨於在臺灣流通、零售業建立起一大勢力的徐重仁的成功秘訣。對臺灣讀者而言，徐重仁的名字已無需多加解釋，但在日本幾乎沒有知名度。

臺灣的7-11數量之多，以及服務項目之廣，讓許多外國人感到訝異。在臺灣，7-11的總店數已達五千家，以數量來說，位居世界第三。平均一人分配到的店舖數量，可說是世界第一。若要談論這種超商社會的形成，就不能跳過徐重仁這個人。

與日本的深遠關聯

講述這位徐重仁的書籍在日本問世，其意義重大。因為要談此人飛黃騰達的故事，就不能不提日本。

徐重仁出生於1948年的臺南市，之後前往日本早稻田大學留學，於1980年成功引進留學時邂逅的7-11。他以三十九歲的年輕之姿，擔任「統一超商」的老闆，在施行展店策略的同時，也著手改革物流。

說到便利超商，就不能不提物流。徐重仁在當時還沒有物流概念的臺灣成立物流中心，聯合日本的達斯金（DUSKIN）、雅瑪多運輸、無印良品、星巴克、YELLOW HAT等零售業，一口氣改變了臺灣的物流和零售世界。

他之所以能獲得「流通教父」之稱，也是因為大眾認可他的功績。2012年離開公司後，擔任「國策顧問」，在經濟等方面給予臺灣總統建言。