【書評】發生在臺日狹縫間的「棒球」悲劇與希望：唐嘉邦著，玉田誠譯《野球俱樂部事件》

近來「華文推理小說」引起日本出版界關注，其中島田莊司推理小說獎便是一個能一舉成名的獎項。獲獎的臺灣作品《野球俱樂部事件》，圍繞著發生在臺灣日治時期的兩起同時殺人事件，「棒球」和「鐵道」成了關鍵字。內容不僅限推理小說迷，對臺灣迷、鐵道迷、棒球迷來說，都能樂在其中。

潛藏在鐵路網的盲點 被殺的人也是一名日本人，一名臺灣人。兩人之間本就有過節，但照理來說，兩起事件找不出合理的物理關聯。後來得知，關鍵便是時刻表詭計。兩位刑警在查案過程中，成功找出臺灣在日治時期鋪設鐵路網時，潛藏於運行中的「盲點」。 本書基本上是古典鐵路推理小說。風格穩固正統，讓人聯想到松本清張。另一方面，負責解謎的人是臺灣刑警。日本同事幫助實力派臺灣刑警的模樣，顯現出逼真的辦案現場，確實地描寫出臺灣社會的真實情況。我們彷彿可以看見作者釋出「臺灣事就問臺灣人」的訊息。 與民眾抗爭「噍吧哖事件」的連結 作者不愧是報社記者出身，書中夾雜帶著不少「歷史」與「政治」要素，替故事增添了深度。 被殺害的臺灣棒球愛好人士，是引發1915年的民眾抗日事件「噍吧哖事件（西來庵事件）」相關人士的子孫。臺灣在日本統治之下，改善了基礎建設、教育制度，還有衛生等問題，確實引領臺灣迎向近代化。然而在統治前期，針對高壓統治的抗日運動卻頻繁爆發。在南部臺南發生的噍吧哖事件，便是其中一起。 1938年發生的殺人事件跨越時空，與噍吧哖事件產生關聯，也逐一揭開日本統治臺灣的實情。一塊土地被其他民族支配而產生的「傷痕」，讓在臺日夾縫間引發的殺人悲劇清楚浮上檯面。同時，讓臺日刑警解決這起事件，最後也帶來一絲希望。