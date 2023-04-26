【書評】貼身採訪參與2019年返送中示威遊行的少年，探討「暴力的意義」：西谷格著《香港少年引燃》

2019年香港因修訂逃犯條例而引來強烈抗議，甚至引發示威遊行。本書是針對一名香港少年，大膽進行徹底貼身採訪寫成的作品。

在香港，常把2014年的雨傘革命和2019年的示威遊行合在一起討論。不過從採訪人的立場來看，這兩個社會運動有很大的不同。在雨傘革命中，現場有非常多機會，可以聽見站在最前線的年輕人「活生生的聲音」。然而2019年的示威遊行卻變得極度困難。

之所以如此，反應了參加遊行的人顧慮到自己的安全。但也代表香港情勢已經變得如此嚴峻。同時也反映出保障自由言論的香港「一國兩制」，已經嚴重變調。

接洽示威小隊「勇武派」極其困難

香港的示威遊行分成兩大團體，一是全副武裝、不惜動用暴力，在最前線和警察對峙的「勇武派」，以及代表「和平」、「理性」、「非暴力」的「和理非」。要接洽「勇武派」的年輕人進行採訪，難度非常高。

這對想採訪的人來說，是一大煩惱。因為透過談話，探求行為人的動機，是採訪報導作業中，不可或缺的環節。

一旦想在現場訪問勇武派的人，他們不是不發一語地揮手拒絕，就是無情地開口回絕。若是想拍照，他們便會背對鏡頭。如果能把他們帶出團體，慢慢訪問，即是一大成果。包含我的大部分採訪員後來都妥協，改採訪和理非的幹部們，然後間接摸索勇武派的動向和想法。沒有人像本書作者一樣，花好幾年追蹤一名少年。

如今回顧這場香港示威遊行，先不論大眾對這場行動褒貶不一，遊行的主角毫無疑問是勇武派的年輕人。他們的介入使抗爭激進化，引起媒體高度關注，成了抗爭運動的強心劑。

就某方面來說，促使中國在2020年實施維護國家安全法，並決定徹底打壓民主派的原因，也和勇武派聲勢漸長有關。

而這個勇武派為何會誕生？就我所知，在日本新聞界中，沒有任何一部作品如此詳細調查，在背後支持他們行動的究竟是什麼。