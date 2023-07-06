【書評】村上春樹新書《城市及其不確定的牆》，全球暢銷書作者追尋40年的主題

「突如其來」的新書

那天，村上春樹用輕快的語氣邀請他的責任編輯說：「一起去喝杯茶怎樣？」於是兩人見面閒聊了一會，之後村上春樹說：「這個，給你。」就這樣，將新書的稿子交給了責任編輯。對於村上春樹，編輯從不催稿，只是一心等待；作品的內容事先也幾乎不曾被告知過。據說編輯最早收到的都是手寫稿，也不知從何時起它變成了文字處理機的軟碟，而今則是USB。



（共同）

雖說這是村上春樹時隔6年發佈的長篇小說，但並非是全新的作品。這部小說有一原型作品，是1980年發表於文學雜誌《文藝界》上的中篇小說《城市，及其不確定的牆》。新書後記（村上春樹寫「後記」這種做法非常罕見）中寫道：「（對中篇小說的）內容怎麼都感覺不滿意，故未出書」。因此，大部分粉絲應該都沒有讀過。

本書主角沒有名字，分別是17歲的「我」和16歲的「你」。他與她雖就讀於不同高中，但在1年前的「高中生寫作比賽」頒獎儀式上命運般地邂逅彼此。

你我都從未遇到過能讓自己可以如此自由、自然地表達本真感受和想法的人。能遇到這樣的人，簡直近乎奇跡。

「我希望自己的一切都屬於你，」她說。然而，她告訴他：「現在在這裡的我，不是真正的我。這裡的我只是一個不斷移動的影子。」她說，真正的自己，生活在一座「被高牆環繞的城」裡。城外有一片廣闊的蘋果樹林，但唯一通往外界的大門由高大的門衛把守，居民無法走出城門。只有成群的金毛獨角獸，才能往來於高牆內外。

住在那座城裡的人，都沒有影子。在那裡，「你」供職於收集「舊夢」的圖書館，而「我」為了見到「真正的你」，只能成為「讀夢人」，前去「被高牆環繞的城」裡。可是，那座神秘的城究竟在哪裡？怎樣才能進去？要成為那裡的居民，還必須甩開自己的影子。這一點在故事中具有重要的含義。

有一天，在現實世界中，「你」突然在「我」面前消失。「我」究竟能否與「真正的你」重逢？對於從早期開始閱讀村上春樹作品的粉絲來說，故事開篇便是十分熟悉的「村上世界」，是一部能讓人充分沉浸其中的作品。然而，讀完後，筆者心中卻留下一股無法完全解開謎團的焦躁，一種說不清道不明的迷惑感覺。因此，又閱讀了40年前那篇原型之作。