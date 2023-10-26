日本歷史小說巨匠司馬遼太郎誕辰100週年

2023年是日本著名作家司馬遼太郎（1923年8月7日-1996年2月12日）誕辰100週年。直至今日，司馬遼太郎的作品仍受到不同年齡層的讀者喜愛，有些還被改編為電影、電視劇。司馬是如何看待歷史小說這種體裁的？又是如何創作出大量名著的？對此，我們採訪了司馬遼太郎紀念館館長、80歲高齡的上村洋行先生。

司馬遼太郎紀念館館長，司馬遼太郎妻子福田綠的胞弟。小學時，司馬遼太郎常去上村洋行家中做客。1967年，上村洋行從同志社大學畢業，與司馬遼太郎一樣進入產經新聞社工作。曾隸屬社會部等部門，歷任京都總局長、編輯局副局長，後擔任司馬遼太郎紀念財團（2012年成為公益財團法人）專務理事。現在，他接任了已故的福田綠的職務，任財團理事長兼紀念館館長。

猶如書海的紀念館 司馬遼太郎紀念館位於東大阪市下小阪3丁目，位於從電車近鐵奈良線八戶之裡站步行約10分鐘的住宅區內。掩映在蔥郁茂密的草木中的紀念館，出自日本著名建築師安藤忠雄之手，與司馬遼太郎的故居相鄰。在紀念館的圖錄《司馬遼太郎》中，館長上村洋行寫道：

安藤忠雄設計的司馬遼太郎紀念館（司馬遼太郎紀念館） 「在種滿司馬遼太郎生前喜愛的樟樹、錐栗、鴨跖草和油菜花的庭院中，誕生了這座紀念館。安藤忠雄先生用巧妙的設計呈現了司馬遼太郎的文學世界，建築周邊是弧線流暢的玻璃窗回廊，大型書架遍佈整個紀念館內，構造出一個藏書世界。」 穿過正門，便是司馬遼太郎的故居，按照指示稍往前走，就能透過窗戶看到面朝庭院灑滿陽光的書房。司馬曾在這裡寫作，桌上原樣保留著他生前常用的鋼筆和放大鏡等物品。 安藤忠雄設計的紀念館呈弓形，沿著圓弧狀回廊前行，便到了紀念館入口。紀念館共有3樓，地下1樓，地上2樓。從地下室到樓頂天花板，高達11公尺的書架設置於牆壁，藏書多達2萬冊，但據說司馬的家中大約有6萬餘冊。

收藏了2萬冊圖書的11公尺高書架（司馬遼太郎紀念館）