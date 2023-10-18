【書評】保存那年夏天的集體意識「連儂牆」：日語版《消失了的連儂牆》翻譯委員會編《香港 從絕望的街道前往言論的迴廊》

2019年香港發生反復的大規模的抗議行動。爾後，在國家安全維持法的實施下，香港社會丕變，如今言論已經完全沉默。這本書希望永遠留下當時的香港人的「話語」，卻無法在香港販售。在這樣的情況之下，最近在日本出版了。

《消失了的連儂牆》一書，並未寫上編著者以及日語譯者的真實姓名。很明顯是不能寫。光看這一點，就能明白香港的現況。

香港過去充斥著數不清的「言論」。或許從英國統治時代開始，香港就沒有民主主義可言，但是卻有工作和言論的自由。外人稱香港為「經濟動物」，對政治漠不關心，但他們至少可以批評、論述政治，擁有互相爭辯的自由。

香港被稱作東方之珠，是一座國際貿易、金融都市。但以一個外國人來說，這座城市的魅力是多彩、多樣的「語言」。日本有受到憲法保障的言論自由，但實際上卻受到組織、社會「無言的壓力」束縛，並非真的處在能歌頌自由的環境。相較之下，只要踏進香港這片土地，就會重新從他們身上學到「語言是為了說出口而存在」這點。

2019年，香港有一百萬人以上反對修正逃犯條例，這些人紛紛走上街頭抗議，要求香港政府撤回此案。即使後來香港政府已經發表此案暫緩研議，人們依舊繼續抗議，表達五大訴求。結果部份群眾的破壞行為和警察暴力取締持續了好一段時間。最後，警察和學生在香港中文大學、香港理工大學經過一場攻防後，抗爭平息。隔年2020年，香港實行國家安全維持法，與抗爭行動有關的人，接連被逮捕、通緝，媒體和社群網站上對政府的批判也遭到封鎖，香港的一國兩制已經名存實亡。

人們當時的訴求是什麼呢？他們高舉的標語是，希望能進行民主選舉。只不過本質上，我認為民眾是希望政府能針對香港社會給予「自由保障」吧。香港自1997年回歸中國後，人們便開始害怕自由會慢慢崩解。為了避免這種情況發生，他們必須強化選舉制度以保障自由。然而這樣的要求，卻和1989年的天安門事件相同，被北京政府視為「對體制的挑戰」。因此促成日後的打壓，以及肅清民主系統的政策。

2019年當時，香港拓展了「連儂牆」。這片牆上反映出當時香港人們的集體意識。本書就是完整「記錄」了那份集體意識之書。根據書末的解說，連儂牆是「處在社會主義政權下的捷克斯洛伐克的人們，為了追悼1980年12月受到槍殺的約翰．連儂，在布拉格的伏爾塔瓦河畔，貼滿小卡的牆」。

2014年香港有雨傘運動，同年，臺灣也有太陽花運動。這次的抗議活動，影響卻是遍佈香港全土。那些色彩繽紛的便條上，寫滿了香港人民對民主自由的想望、對警察的抗議，以及對香港政府的失望。我們前往香港採訪時，也會看見少年少女把便條貼在牆上，並寫下留言。那些便條或許隔天就會被撕毀而消失無蹤，但是他們依舊不斷書寫。這場抗爭因為有他們持續發聲，訴求的精神才得以延續。

本書的意義在於，將香港人如曇花一現的話語，放入時光膠囊中，傳遞到未來。本書厚達400頁，收在書中的每一張照片，都訴說著2019年夏天，香港人驚動全世界的自由自在的抗爭精神。即使這些東西將會在香港消失，也會在日本或其他國家翻譯成冊，然後留存於世。

同時，本書透過當事人的學生、社會運動家、政治家的發言，按照時間順序，紀錄了從2019年開始的這場抗爭。這些由數不清的人們留下的素材，未經過整理和編修，正因為如此，才更有真實性。閱讀本書的人也能藉此，再次奇蹟似地體驗香港成為向世界發聲的「迴廊」的那個夏天。