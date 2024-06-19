【書評】面對令人戰慄的未來：NHK特別節目採訪組《中流危機》

讀者首先會被此書的書腰所吸引。

「25年中家庭收入驟減，從505萬日圓（1994年）到374萬日圓（2019年）」

「所謂中流，實則可望而不可及！」

「結不了婚」

「無法成為正式員工」

「每年只能旅遊一次」

這是多麼的可怕。

然而，本書通過在日本國內及海外的採訪，明確揭示了當今日本的這一現實。

曾以為自己也會成為中產

此書最先登場的男子，是一位迄今一直被視為日本「中產階級」主流的公司正式員工，妻子做臨工，兩個女兒已經大學畢業獨立生活。

如果工作下去，薪資會穩定成長，家裡添丁，購買房子…也就是說，人生本來會順風順水；但有一天會發現，薪資不但沒有增加，反而開始下降了。迎來55歲的現在，年收入為500萬日圓，存款是100萬日圓，另外還有900萬日圓的房屋貸款要繳清。

妻子平日做臨工，週末在搬家公司兼職打工，男子說自己在60歲退休後估計也需要再找個什麼工作做。

「原本對中流的印象是『外出旅遊，有好多存款，很快就能還完房貸』，但現實中自己的生活與之差異太大了」。這句話的背後，能隱約感覺到人們對「為什麼變成了這樣」所充滿的困惑心情。

是的，在日本，過往一直都是只要上個好大學，然後在一個不錯的公司成為正式員工，那麼你即便不以晉升到高層為目標，應該也能過上穩定的生活。

我的父母是二戰後第一次嬰兒潮時期出生的所謂「團塊世代」的公司員工，因而自然而然地認為，如果當上正式員工，將來生活就會安穩無憂，憧憬著「結婚、生子、買房」這燦爛的未來三部曲。

但是，年輕一代眼中的現實，已經不一樣了。

正常結婚，買房，買車，生孩子。加入中流的行列，我過去也認為自己會這樣的。（正式員工，29歲男性） 我知道了擁有自己的房子是件非常不易的事情。現在真的感到父母很了不起。（丈夫為正式員工、妻子打工，20多歲）

一個即使工作也無法擁有夢想的國家。日本的未來會變成什麼樣呢？