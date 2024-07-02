【書評】還原《源氏物語》作者紫式部真實的一生：倉本一宏著《紫式部與藤原道長》

2024年1月7日，以紫式部為主角的NHK大河劇《致光之君》開播。儘管紫式部這個名字人所周知，但恐怕大部分人都不清楚她到底是什麼人，《源氏物語》究竟誕生於一個怎樣的時代。國際日本文化中心倉本一宏教授是研究日本古代史的專家，曾出版多部關於平安時代（794-1192年）的著作。在其新書《紫式部與藤原道長》中，他以清晰易懂的方式解答了這些問題。

「沒有官職的清貧學者」之女 大河劇《致光之君》講述了自幼相識的紫式部和藤原道長相互吸引，卻由於身份差異走上了不同的道路，最終相互扶持的故事。 不過，倉本一宏在《紫式部與藤原道長》序言中寫道：「故事情節有虛構的部分，恐使觀眾誤以為二人關係如劇中一般。」該書基於《紫式部日記》和《御堂關白記》（藤原道長留下的日記）等確切的一手史料，力求還原紫式部真實的一生，讓大眾分清哪些才是史實。書中以時間軸為序，對紫式部和藤原道長的人生進行了解讀。在這裡，我想聚焦與紫式部相關的部分予以介紹。 紫式部的父母都是藤原氏北家一脈的貴族，但由於是旁支，父親藤原為時只是一名「沒有官職的清貧學者」。其實，紫式部這個名字只是後人慣用的稱呼，其本名不詳。關於她何年出生亦眾說紛紜，該書採用的是生於973年（天延元年）一說。 紫式部的母親早逝，父親再婚。儘管後來藤原為時謀得一地方官職，但總體來說，沒有官職的時間更長。少女時期的紫式部有著旺盛的求知欲。除了在父親的輔導下學習漢文典籍外，她亦通曉佛經（如《法華經》）、歌集（如《古今和歌集》）、史書（如《日本書記》），還十分擅長和歌。在整個宮廷，她的才華無人不知。

老夫少妻的短暫婚姻 998年，紫式部結婚。丈夫藤原宣孝是一名能官，當時已經46歲，且為再婚。藤原宣孝風流成性，在與紫式部結婚之前已與3名女性育有子女。而當時26歲的紫式部也屬於晚婚。這是因為她在適婚年齡時父親沒有官職，當時社會通行男方入贅的婚姻模式，娘家經濟狀況不好導致她夫婿難找。 然而婚后，「宣孝并不与紫式部同住，而是与婚前娶的正室一起生活」。次年，「紫式部就寫下了關於爭風吃醋的和歌，紫式部性格中強勢的一面由此可見一斑」。二人育有一女，但藤原宣孝不久病逝，這段婚姻僅持續了短短兩年半的時間。 無論如何，可以確定的是，紫式部獨特的男性觀和婚姻觀源自她與藤原宣孝的婚姻生活，並以各種形式投射在了《源氏物語》的世界中。