【書評】還原《源氏物語》作者紫式部真實的一生：倉本一宏著《紫式部與藤原道長》書訊 文化 歷史 社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「沒有官職的清貧學者」之女
大河劇《致光之君》講述了自幼相識的紫式部和藤原道長相互吸引，卻由於身份差異走上了不同的道路，最終相互扶持的故事。
不過，倉本一宏在《紫式部與藤原道長》序言中寫道：「故事情節有虛構的部分，恐使觀眾誤以為二人關係如劇中一般。」該書基於《紫式部日記》和《御堂關白記》（藤原道長留下的日記）等確切的一手史料，力求還原紫式部真實的一生，讓大眾分清哪些才是史實。書中以時間軸為序，對紫式部和藤原道長的人生進行了解讀。在這裡，我想聚焦與紫式部相關的部分予以介紹。
紫式部的父母都是藤原氏北家一脈的貴族，但由於是旁支，父親藤原為時只是一名「沒有官職的清貧學者」。其實，紫式部這個名字只是後人慣用的稱呼，其本名不詳。關於她何年出生亦眾說紛紜，該書採用的是生於973年（天延元年）一說。
紫式部的母親早逝，父親再婚。儘管後來藤原為時謀得一地方官職，但總體來說，沒有官職的時間更長。少女時期的紫式部有著旺盛的求知欲。除了在父親的輔導下學習漢文典籍外，她亦通曉佛經（如《法華經》）、歌集（如《古今和歌集》）、史書（如《日本書記》），還十分擅長和歌。在整個宮廷，她的才華無人不知。
老夫少妻的短暫婚姻
998年，紫式部結婚。丈夫藤原宣孝是一名能官，當時已經46歲，且為再婚。藤原宣孝風流成性，在與紫式部結婚之前已與3名女性育有子女。而當時26歲的紫式部也屬於晚婚。這是因為她在適婚年齡時父親沒有官職，當時社會通行男方入贅的婚姻模式，娘家經濟狀況不好導致她夫婿難找。
然而婚后，「宣孝并不与紫式部同住，而是与婚前娶的正室一起生活」。次年，「紫式部就寫下了關於爭風吃醋的和歌，紫式部性格中強勢的一面由此可見一斑」。二人育有一女，但藤原宣孝不久病逝，這段婚姻僅持續了短短兩年半的時間。
無論如何，可以確定的是，紫式部獨特的男性觀和婚姻觀源自她與藤原宣孝的婚姻生活，並以各種形式投射在了《源氏物語》的世界中。
描繪「王權與宮廷政治」內幕
丈夫去世後，紫式部入宮，擔任藤原道長之女藤原彰子的貼身女官。儘管藤原道長將彰子送入了後宮（皇后的宮殿），但彼時一條天皇已有皇后宮藤原定子，因此彰子被封為中宮（即第二位皇后）。而且當時，一條天皇十分寵愛定子。
《源氏物語》是一部長達54卷的長篇小說。倉本一宏指出，紫式部在丈夫去世後，入宮任女官前就已經開始寫作了。入宮後，她一邊侍奉中宮，一邊繼續創作。不過當時，紙張是昂貴稀罕之物，很難獲得。這個故事她是如何寫成的呢？據《紫式部日記》記載，藤原道長為她提供了筆、墨、紙、硯。那麼，藤原道長此舉又出於怎樣的目的呢？
《源氏物語》以紫式部在後宮的所見所聞為創作基礎，是在藤原道長步步為營，逐漸確立絕對權力的過程中誕生的。關於這一部分的解讀堪稱《紫式部與藤原道長》一書的一大看點。倉本一宏指出，《源氏物語》看似是一部「風雅的戀愛小說」，實則描繪了「王權與宮廷政治」的內幕。據《紫式部日記》記載，「喜歡聽故事」的一條天皇常去彰子的宮殿，還「讓人將這個故事讀給他聽」。據此，倉本一宏認為，
藤原道長的目的顯然就是讓一條天皇看到這個故事，借此為彰子爭得寵愛。
後來，道長在與繼任的三條天皇的政治鬥爭中勝出，立一條天皇與彰子的兒子為天皇，自己則透過攝政取得了絕對的權力。紫式部有時也會被他利用，加之原本就不適應宮廷生活，到了晚年，她為淨土信仰所「傾倒」，一心想出家。1027年，藤原道長去世，時年62歲。至於紫式部是在那之前還是在那之後去世的，學界尚無定論。最後，倉本一宏的結論是「藤原道長家的榮華也是拜紫式部和《源氏物語》所賜」。
隨著NHK大河劇的開播，一邊對比史實一邊追劇也是樂趣所在。「重臣之子道長與沒有官職的清貧學者之女紫式部在幼年時相識的可能性」究竟是否存在？大家可以在《紫式部與藤原道長》一書中尋找答案。而對於藤原道長與紫式部之間究竟是否有過感情，雖然人們普遍認為紫式部曾是藤原道長的侍妾，但倉本一宏對此持否定態度。由此可見此說缺乏有力的學術依據。