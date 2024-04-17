【書評】將世事無常的「滅亡美學」完美重現：林真理子著《平家物語》

繼《源氏物語》後，這次介紹《平家物語》。在平家的棟樑——平清盛的全盛時期，平安末期的王朝貴族文化仍延續著。不過後來局勢演變，尚武粗俗的坂東武者討伐平家，那些華麗的文化也就隨之消滅。作者以招致平家滅亡的壇之浦之戰為主軸，將世事無常的「滅亡美學」描寫得淋漓盡致。

聚焦在巨星級的主要登場人物上

平家物語據傳是在鎌倉時代完成，關於作者有多種說法，現已不可考。本作自古以來，就被視為古典文學的重要套書，另外還有許多大學者編纂的白話文譯本與改編成小說形式的故事（現今一般廣被閱讀的代表作品是1972年播出的NHK大河劇的原作，吉川英治的《新平家物語》）。無論是哪一個版本，都是長篇文學作品，想通篇讀完需有所覺悟。吉川版的文庫總共有16集。

這部複雜曲折的興衰故事，經由老練作者之手，被整理得非常簡潔，變成一部濃縮了看點的作品。而且不只變得易懂好讀，作品的格調因那雅緻的文筆，保持了原有的況味。

本作各章節皆冠以平清盛、後白河法皇、建禮門院德子、平敦盛等巨星級的主要登場人物之名。而且作者做足了功課，以每個人物的視角，抒發其各自走向滅亡的悲哀，同時也巧妙地在故事中交織他們的心理描寫。接下來，想帶各位看看其中的精髓。

「治部卿局」與「無官大夫敦盛」

本作開頭是「序、治部卿局」，故事從平家一門逃出都城，在壇之浦與源氏軍隊對峙時，她們要從小船上投水自盡的場面開始。平知盛是清盛的四男，在一門中，也是大家仰仗的存在，這位治部卿局就是知盛的正妻。這個時候，她和三名侍女還有一名幼子同在船上。

治部卿局16歲的時候，從身為貴族的藤原家嫁給知盛，活在一族的繁榮當中。當都城陷落，老家的母親挽留她，說她沒有必要跟著離開。身為藤原的她，不會受到源氏獵殺。但是治部卿局卻表示她已是平家的人了，毅然決然與母親訣別，最後被追殺到壇之浦。

「源氏的船影變大了。他們已經靠近了。我也聽見了敵人的聲音。好像在喊著什麼。看來將死之時也近了。」

這是出自第三章「無官大夫敦盛」的句子。平敦盛在壇之浦之戰一年前，已在一之谷之戰被坂東武者熊谷直實斬首。他當時17歲。他61歲的父親經盛是透過熊谷寄來的書信，以及隨信附上的笛子，才得知兒子的死訊。

那把名為「小枝」的笛子，是鳥羽院賞賜給平家的名器，經盛曾對身體孱弱的敦盛說，「你有吹笛之才」，因此把笛子傳給他。經盛雖為將門出身，卻也是個優秀的歌人。

熊谷的信上講述著敦盛赴死的模樣。而現在，經盛就帶著「小枝」，前往壇之浦面對最終決戰。當時二位尼時子（清盛的正妻）抱著虛歲8歲的安德天皇，而總大將宗盛告知所有人：「當二位尼時子認為走投無路，將會抱著主上（註：安德天皇），立刻投水自盡。」年幼天皇和平家一門生死與共。當時的經盛沉浸在敦盛的回憶當中，這麼想：

「我真的是平家一門的人嗎？我死去的三個兒子，不都是以平家一門之名，被派到戰場上的嗎？」

「建禮門院德子」與「結，阿波內侍」

以「建禮門院德子」為題的第四章，或許就是本作的高潮。

「德子懷抱御硯投水。一切都來不及了。」

這一段話是這個章節的開頭。德子原本打算和孩子安德天皇一起投水自盡，但是祖母二位尼時子卻抱著幼子，先行投水。御硯是為了讓自己深深沉入海中，不被源氏的士兵打撈上岸，而準備的重物。她沉入海中，過去的記憶卻有如走馬燈甦醒了。

建禮門院德子是體現平家興衰的象徵性人物。清盛為了一族繁榮，安排德子入宮。當德子生出男嗣，就逼高倉天皇退位，讓年僅3歲的皇子上位，稱之安德帝。此時平家貴為天皇家外戚，一族榮華來到頂點。接著，高倉院退位不到一年的時間便去世，德子原本希望出家，但也沒能如願，清盛更想將德子獻給後白河法皇——

後來德子沒有死成。她被源氏的士兵撈起，「沒想到竹耙子勾到頭髮，就被拉上來了」。

最終章「結，阿波內侍」描述壇之浦之戰一年後，後白河法皇出家，拜訪建禮門院的情景。德子此時已憔悴不堪，她在遠離人群的大原荒野中，居住於一間簡陋的小屋——

身經百戰的作家，在僅僅一本書當中，鮮明又淋漓盡致地描繪出平家的「滅亡美學」。