描繪親子間的家族羈絆的新書《站立風中》：作者柚月裕子談論作品的種種

以暢銷書《孤狼之血》和《盤上的向日葵》聞名的人氣作家柚月裕子，最新作品日前上市。這是一部以親子感情羈絆為主題的家庭風格作品，與過往圍繞在警察及黑道間的懸疑風格截然不同。請作者來聊聊這部作品。

1968年出生於岩手縣。2008年，以《臨床真理》獲得「這本推理小說真厲害！」大獎而踏入文壇。2013年，以《檢察官的夙願》獲得大藪春彥獎。2016年以《孤狼之血》獲得日本推理作家協會獎。2018年，以《盤上的向日葵》獲得書店大獎第二名。自踏入文壇以來，寫出許多膾炙人口的推理小說。目前居住於山形縣。

約四年時間參加當地的小說課程 我們聊到了柚月的作家經歷，首先來談談當初是如何踏入文壇的。 「我出生於岩手縣釜石市。21歲結婚，婚後搬到山形縣。我從小就喜歡閱讀，但從未想過有一天會成為作家。當時有很長一段時間忙著照顧小孩，大概在我35歲前後，我注意到報紙某一篇文章，內容是關於活躍於文壇第一線的作家和編輯要來這裡開辦小說課程。我對於『那些只有在書店才能看到的作家們是什麼樣的人呢？』感到相當好奇，因此報名參加了課程。」 「每個月一次的課程，我持續了約四年的時間。其間我獲得了聽打逐字稿和協助採訪的工作機會。當我在聽他人訪談時，我用自己的方式感受其言語間的快樂和悲傷，於是我開始思考，或許我可以藉由一直以來所喜歡的小說表達自己內心的想法。」 「後來，我有機會讓逢坂剛先生和志水辰夫先生閱讀我的第一篇短篇小說，他們對作品讚不絕口，並且對我說『只要你好好努力，一定會有不錯的成就』，我心想『哇！真的嗎』，這些讚美之詞讓我想再放手一博試試看。」

柚月裕子的作品 「由於我在課程群組內獲得讚賞，後來我想或許可以投稿地區性比賽試試身手，結果很榮幸獲得山形報社的短篇小說文學獎。一切都很順遂，我野心也變得更大，想著『下次來投稿全國性比賽試試看』。在當時，參賽者作品如能夠通過『這本小說真厲害！』比賽的第一輪審查的話，便能得知評審對自己作品的講評，了解本身作品需要修改的地方，我正是因為這點才投稿的。」 「如何永續發展作家之路」 意外獲獎的作品成為踏入文壇的處女作。從此，作家生活看似一帆風順，不過， 「對我而言，我是突然就踏進文壇了，沒有任何專業知識，所以很擔心我做不好。我很早就被要求撰寫第二本書，於是誕生了《最後的證人》，那是一部關於檢察官的故事。我想我開始寫推理小說的契機是因為小時候喜歡橫溝正史及福爾摩斯，因而有所啟發。比起推理本身，我想我更喜歡追求解開謎團的過程。不過，至今我仍會思考如何永續發展我的作家之路。」 柚月的推理小說描寫得很真實，讓人不禁聯想是否他身邊有人從事警察相關工作，關於這點他笑著回答道。 「我先生是普通的上班族，我身邊朋友的工作跟法律和警察完全無關。而且，我的家人對我的作品沒有太大興趣，最感興趣的是當小說確定要拍成電視劇或電影的時候，他們會問『演員有誰？』。我想他們應該也不清楚我目前的創作內容吧。我的兩個孩子皆已婚，各自有家庭。我認為，在漫長人生中，人們處理人事物的優先順序絕非一成不變。當你結婚後，你就成為某人的丈夫或妻子，當你有了孩子，你就成為了父母。我曾經也把妻子和母親的角色放在我的第一順位，但是現在我把自己放在第一位。所以即使我40歲才在文壇出道，一點也不算早，但我覺得命運總是會給我最好的安排。」