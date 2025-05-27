【書評】因東日本大地震失去雙親的作者，使出渾身解數寫下的犯罪懸疑小說：柚月裕子著《亡命北方》

2011年3月11日發生的東日本大地震中，作者住在岩手縣宮古市的雙親因海嘯喪生。時間經過10數年，如今她出版了這本以自己的辛酸苦楚為基礎的作品。故事舞臺是損害極大的東北地方。一名年輕人在震災最混亂的時候，被捲入殺人事件，他甩開警方的追緝，逃向北方──。

寫出世間的荒謬和無理

當筆者採訪柚月小姐執筆的用意，她是這麼回答的：

「從以前到現在，我選擇的主題一直是世間的荒謬與無理。而這兩點完全在那場震災中清楚顯現。我一直想寫出自己在那場震災思考了什麼、感覺到什麼。因此，我將能背負自己想表現的事物的人物設定為主角。」

作者以《孤狼之血》、《棋盤上的向日葵》等暢銷書成為知名推理小說掌旗手，這次以懸疑小說的形式，將自己痛苦的體驗拋給讀者。故事全篇的時間軸濃縮的非常短，集中講述地震發生後半個月內的事。而且，早在序章開頭就讓人預見結局是個悲劇。

主角真柴亮（22歲）在亡命的最後，終於無路可逃，因此占領岩手縣宮前市（比擬宮古市）用來當成避難所的國小體育館。站在警方的立場，他是殺了兩個人、手拿從警官身上搶走的槍，並抓孩童當人質的滔天罪犯。除了當地警察，警視廳也派遣特殊急襲部隊（SAT）的狙擊手應對。狙擊手的瞄準鏡已經捕捉到真柴的身影──

真柴無依無靠，身世不幸。他生於福島縣會津山中，雙親自幼離婚。他由母親撫養，卻在2歲時與母親死別，因而長期在育幼院生活。高中畢業後，他在福島縣颯城市（比擬磐城市）的小工廠找到工作，卻被捲進職場前輩在酒館引發的暴力事件中，結果以加害者的身分接受警方調查，不料在調查途中遭逢地震。

接下來，一連串的不幸接踵而至。他被工廠解僱，雖然在震災混亂的情況下，暫時被警方釋放，卻遭到事件當時起爭執的小混混找碴，在偶發的意外下，不慎殺死對方。真柴隨後展開亡命之旅，他有無論如何都必須前往北方的理由。因為在事發前，他收到一封封緘書信。信中究竟寫了什麼呢？

手錶成為遺物留下

地震發生後，由於道路受災嚴重而被截斷，住在山形縣的柚月小姐回到宮古市老家已是一週後的事了。她的老家離三陸海岸近在咫尺。抵達之前，電話一直打不通，與雙親的聯繫完全中斷，她也因此有了心理準備。

她開車穿過宮城縣的仙台市內，一路往北，直到岩手縣盛岡市。隨後往東，橫跨北上山地，抵達宮古市老家。她花了一個晚上抵達目的地，但老家附近皆被海嘯沖走，盡數埋沒在瓦礫之下，看不到任何形跡。

本作的看點在於真柴往北方前進的理由逐漸明朗的解謎過程，以及和追緝他的警察之間的緊迫追捕劇，不過路途呈現出的受災風貌，卻是柚月小姐親眼所見的光景。當真柴抵達目的地附近的高地，他眼裡的光景如下：

「沿岸一帶空無一物。城鎮被擠壓到山邊，就像是受到巨人還是怪物襲擊一樣。有幾艘船隻被推上陸地，浮標和漁網纏繞在扭曲的電線桿上。不知是因為潮水混雜著黑泥，還是因為火災，只剩骨架的建築整個發黑。」

故事中還有另一個重要角色。那就是負責偵訊真柴的颯城東警署資深刑警──陣內康介。他的獨生女也因為地震下落不明，儘管心裡想幫助近乎瘋狂地尋找女兒的妻子，卻被必須優先勤務的糾葛所苦。他雖然也加入追捕真柴的行動，卻調查出真柴那不幸的身世，認為真柴前往北方有其理由，於是隔著體育館的門，試著勸真柴投降。最後結局會是──

接下來的故事，就請各位自行閱讀吧，但我想先透露，故事尾聲暗示著明亮的未來。本作中，蘊含著「不是任何人的過錯」、「只能自己跨越難關」這樣的訊息。柚月小姐雙親的遺體各自在地震發生2、3週後，由自衛隊員發現。他們的遺體蓋著藍色帆布，安置在遺體安置所中，頭部旁放著裝有衣物等遺物的袋子，父親的手錶成為遺物被留下。