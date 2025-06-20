【書評】「點與線」相連的奧姆真理教調查行動的背後：垣見隆著《東京地下鐵沙林毒氣事件為何無法防堵？前警察廳刑事局長30年後的證詞》

30年前，也就是1995年5月，奧姆真理教的教祖麻原彰晃被捕。同年3月20日發生的地下鐵沙林毒氣事件釀成14人死亡，6000人以上受傷，是前所未有的嚴重慘劇。調查單位為何沒能阻止奧姆教的失控？本書藉由當事人珍貴的證詞，闡明這個疑問。

強制搜索的情報疑似在事前走漏

「被奧姆真理教搶先一步了！」這是當時還是週刊記者的我進行採訪時，查案相關人士說出的第一句話。1995年3月22日，調查單位原本預定要傾盡全力，對奧姆真理教的據點──山梨縣上九一色村（當時）的教團設施進行強制搜索。然而，奧姆真理教卻為了擾亂調查，在短短2天前，散布了沙林毒氣。

作者垣見當時是警察廳刑事局長，他以最高幹部的身分，全權負責搜索奧姆真理教。書中表示，當時有6名隸屬警視廳的警官是奧姆真理教信徒，無法否認強制搜索的情報已在事前走漏給奧姆真理教的可能性。

我再次細問本文開頭提到的查案相關人士，他回答：「正因為對方察覺警方要強制搜索，才會引發地下鐵沙林毒氣事件。這根本無從預測，追根究柢，那根本無法防堵。」但我心中的疑問依舊揮之不去，真的是這樣嗎？

警察廳科學研究所的沙林毒氣鑑定結果

書中有當事人首次公開的衝擊性事實。以下介紹幾個重點。

地下鐵沙林毒氣事件的前一年1994年6月，長野縣松本市發生了「松本沙林毒氣事件」。當時，警方認為住在犯案現場附近的居民為「頭號嫌疑人」，長野縣警因此在這個人身上耗費了大量的時間。

但另一方面，該縣警察本部長卻呈上另一份報告給當時身為刑事局長的垣見。報告表示，調查工作持續進行到8月初時，警方得知有個負責審理與奧姆真理教團相關的民事訴訟的長野地方法院法官也是被害人之一，更有甚者，也追查到奧姆真理教的相關公司購買了製造沙林毒氣的原料。

同一時期，神奈川縣警追查到一條情報，在松本沙林毒氣事件發生前，奧姆真理教的會報中，就已經提到沙林毒氣。神奈川縣警一直在調查坂本堤這名律師，他因大力批判奧姆真理教活動，而在1989年10月與家人一同失蹤的案件（一家三口皆被殺害）。這是在查案過程中發現的情報。此時，警察廳內部已開始認知到奧姆真理教的危險性。

奧姆真理教與沙林毒氣的「點與線」是在何處相連的呢？1994年9月底，警察廳接獲神奈川縣警的報告，其中表示上九一色村的教團設施附近，在松本沙林毒氣事件1個月後的7月，曾發生過一場惡臭騷動，而且設施附近的草木皆已枯死。

10月7日，在警察廳的指示下，長野縣警與山梨縣警合作，進行土壤採樣，送至警察廳科學警察研究所鑑定。11月16日鑑定結果出爐，顯示土壤中「含有沙林毒氣的殘渣」。

警視廳管區內並沒有奧姆真理教的案件

然而，警方卻花了很長一段時間才爭取到強制搜索。書中詳細描述這段經過，簡單來說，是因為若要現行逮捕沙林毒氣的製造現場，調查員很有可能遭遇危險。

而且，這場行動需要大量人力，可是負責處理已立案的奧姆真理教相關案件的單位，卻是長野縣警、山梨縣警和神奈川縣警。站在警察廳的立場，他們很想大量派遣警視廳的精銳調查員，可是在警視廳的管區內，卻並未發生奧姆真理教的案件。此外，若要提供防護衣等物品，也必須請防衛廳出力，並請示檢察廳。

在警察廳長官等最高幹部開會研議後，依舊遲遲無法定下執行日期。如此延宕拖沓，年關就這麼過去。到了1995年2月，警視廳管區內發生了一起由奧姆真理教引發的事件。那就是目黑公證所事務長假谷清志監禁致死事件。因為這件事，警方終於決定3月22日要進行強制搜索。搜索票上列出的嫌疑就是假谷事件。

本書的證詞是以警察廳為出發點的搜查紀錄。3月進行強制搜索之後，便由警視廳掌握搜查主導權，奧姆真理教的幹部因眾多嫌疑陸續遭到逮捕。甚至還發生國松警察廳長官狙擊事件（沒能逮捕犯人，追訴期已過）。看了本書之後，便能清楚窺見搜查過度慎重，行動落後的現狀。更能感受到以縣警為單位的搜查，存有層級化組織一直欠缺的溝通弊病。

詳情就留給本書揭曉，如果當初能徹底追查坂本律師一家失蹤事件（有奧姆真理教徒匿名告發），或許就能阻止奧姆真理教日後的失控。要是調查單位能在1994年11月「點與線」連在一起時，就當機立斷──應該不只我有這種感想吧。