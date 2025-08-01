【書評】至關重要的每一票：《秀和幡谷社區抗爭實錄》栗田志名著

你曾參加過幾次社區住戶大會呢？

我一次都沒有。

我老家的社區住戶大約有一百多戶。記得信箱內定期會收到社區住戶大會通知信，相關資訊也會張貼在社區佈告欄，通常我父母親會出席，倒也沒聽說過會議上吵架等事。頂多只是抱怨「管理費又漲了」之類的話，所以老實說，我對住戶大會的印象是每年一次住戶聚集在一起輕鬆喝茶開會，會議結束後各自回家，如此而已。

因為是由大型知名物業管理公司進行管理，我想大部分住戶，包含我父母在內，應該都此沒有太大疑慮，基本上是採取信任的態度。

而當我搬出老家在外租屋後，自然不用再參加住戶大會，因此，我有好長一段時間與社區會議無緣。

對我而言，社區住戶大會就是一種「形式上」的活動，基本上議題都能在會議中順利取得共識，與會者不會突然提出奇怪要求，幾乎只針對社區必要事項進行決策。

我原本是這麼想的，直到讀了這本書後，才改變想法。

書腰文字「澀谷版的北韓」之背後涵義

本書主角是位於東京澀谷區的秀和幡谷社區，從新宿搭乘京王線兩站，於幡谷站下車後走路4分鐘即可抵達。是保養良好的中古社區大樓，交通便利、地理位置極佳，共約300戶，是「秀和品牌」中頗受好評的建案。

住戶多為中高齡族群。原以為在這裡可以平靜安穩地生活，卻沒想到社區的物業管理公司制定了許多奇怪規則，使得住戶生活環境處處受限，令人不禁聯想到此社區彷彿是「澀谷版的北韓」。

平日傍晚五點後及周末期間，長照相關照護人員及保母禁止進出

熱水器只能使用平衡式熱水器，住戶不得自行裝修

購買本社區物件，必須與物業公司面談

搬家時，行李必須經過物業公司檢查

朋友留宿，被物業公司視為民宿經營，要求付費

等各種荒謬規定。

本書作者詳實記錄了那些對現狀提出異議，並希望找回「社區自治應有樣貌」的住戶們，其歷經數年的抗爭過程，最終完成了這本書。