【書評】關於「沉默能夠撫慰靈魂」的故事：小川洋子《沉默歌手》

「內向者」群居在「相思樹的原野」

每天到了傍晚5點，町役場就會播放《回家的路》，唱這首歌的人正是「理梨花」。這首歌是在她還是小女孩的時候，被拜託而錄下的，沒有人注意到是她的歌聲。

獨自坐落在山腰處，四周被濃密森林圍繞的前別墅地，有一個名為「相思樹的原野」的聚落。這裡的居民全都是「內向者」，避免與人往來，他們在鐵網圍住的土地上進行開墾、飼養動物，過著靜謐的自給自足生活。

聚落裡有一項類似會章的規定：「沉默能夠撫慰靈魂」。居民穿著最符合寂靜的黑色服裝，並創造出一套獨特的「手指語言」，利用手指動作來溝通，這套語言也僅限於生活上最低限度的表達。

彷彿「微風吹拂森林」般的歌聲

主角「理梨花」和祖母相依為命，一同住在聚落附近，祖母受雇於門房小屋，負責打雜，把原野生產的農作物、自家製的點心、從牧場羊群身上剃下的高級羊毛，販售給平地的人。

理梨花從嬰兒時期開始就在聚落居民的疼愛下成長，當祖母忙碌時，年長的照護者會接手照顧她，唱給她聽的不是搖籃曲，而是《回家的路》。長大後，她擁有不可思議的歌聲，能讓人和動物感到平靜，彷彿「微風吹拂著森林」般的舒服。

為了撫慰迷路失蹤的小男孩，祖母與理梨花收集木材邊角料製作木偶，並將它們裝飾在湧泉池旁。隨著木偶數量越來越多，有天祖母去世了，她承接了這份工作的同時，偶爾也會接到外界的唱歌委託，為玩具人偶配音或是演唱廣告歌曲，雖然她從不在眾人面前公開歌唱，她的歌聲卻擁有帶來平靜、在心靈深處迴盪的力量。在森林裡，她會為了死去的羊群和迷路的孩子歌唱。