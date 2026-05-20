【書評】世界級歌手誕生的心路歷程：原作Ado、小松成美著《生態箱 Ado與我》

邂逅「VOCALOID」，並沉迷其中

本書以Ado本人的訪談為主，再由作家小松成美整理成書，講述她的生平、出道當歌手，接著進軍世界的歷程。形式雖是自傳小說，但幾乎全是真人真事。

她的雙親不睦（之後離婚），國中時期始終窩在家裡不上學，唯一讓她熱衷的事物就是音樂。「我到底是什麼？」、「該怎麼做才能喜歡自己？」書中赤裸裸地揭開她十幾歲時這麼對自己提問的苦惱。

「Ado」這個名字的由來是什麼？為什麼以不露臉的方式出道？又為什麼到現在依舊不以真面目示人？對於自己陸續走紅的曲子，以及對周遭的反應有何想法？在書中老老實實公開自己的一切想法。本書風格獨樹一格，與普通的藝人著作不同，不只是歌迷，只要是聽過她的曲子的人，想必都會對本書感興趣。

筆者在此稍微提及內容。國小時期，個性內向的她用朋友的電腦邂逅了上傳到影音網站「niconico動畫」的「VOCALOID（博歌樂）」此類別的音樂（V家曲），隨即沉迷其中。這是一種只要將旋律和歌詞輸入到電腦中，擁有人工歌聲的角色就會演唱的合成技術。

十歲時，她開始想在網路世界成為VOCALOID歌曲的「翻唱歌手」。她回顧道：「我很喜歡唱歌，可是長得不可愛，也不會跳舞，個性陰沉又內向，所以覺得自己不可能站在舞臺上唱歌。」

衣櫥是唯一的容身之處

國中時期，於家中衣櫥建立了一個只屬於自己的容身之處，過著上傳自己唱的VOCALOID歌曲到「niconico動畫」網站上的日子。這就是「Ado」的原點。直到畢業都不去上學，之後前往母親推薦、專修音樂的培育所，同時就讀函授高中。

她獨特的歌聲始終不被旁人認可。然而，就在她上傳的影片開始超過10萬閱覽數時，2019年8月，引起現在這間經紀公司的社長關注，接獲社長聯絡後，她親手闢開了「翻唱歌手」的道路。

2020年10月，她以〈煩死了〉一曲轟動出道，但歌詞內容卻是毀譽參半。「請問妳平常就會像歌曲那樣說『煩死了』嗎？」每當媒體出於好奇拋出這樣的問題，她都會回答：「不管發生什麼事，我都不會談論私生活。」並表露真心：「湧現憤怒情感的契機，還有要在世間一鳴驚人的反骨精神表現，都與我這幾年的心境完全同步。」