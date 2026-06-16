【書評】引領現代文學的作家代表作，睽違20年重磅回歸！──桐野夏生著《DARKNESS》

當前日本女性作家正受到世界矚目。繼多和田葉子、小川洋子、村田沙耶香之後，柚木麻子與王谷晶也獲得海外高度評價，甚至連平常不太關注文學的大眾，也注意到這股突飛猛進的熱潮。引領這股潮流的先驅，可說是於2004年入圍愛倫坡獎的桐野夏生的《OUT》。

愛倫坡獎是美國推理作家協會主辦的世界級文學獎項，《OUT》是首度入圍的日本作品（第二部則是東野圭吾的代表作《嫌疑犯X的獻身》）。雖然未能獲獎，據當時同行的出版社編輯描述，當天在高級飯店舉行的頒獎典禮上，桐野以一身黑色禮服出席，驚豔全場，那身裝扮與她西洋人般的外貌極為相襯。

桐野的作家生涯起點，是1993年獲得江戶川亂歩獎的《濡濕面頰的雨》。該作憑藉著風格鮮明的作品世界與女主角的獨特魅力大受好評，隨即發展成系列作。從隔年的《被天使遺忘之夜》到2002年的《DARK》，共出版了5部小說。

睽違23年，米羅終於回歸

繼《OUT》在日本國內走紅之後，桐野於1999年以《柔嫩的臉頰》榮獲直木賞。此後，包含純文學色彩濃厚的作品在內，始終位居文壇的領先者，但對作家而言，出道作具有特別的意義。甚至可以說，在那之後所有創作的萌芽，都已蘊藏其中。

歷經20多年的歲月後，這個出道作系列重新回歸了。回顧前作《DARK》慘烈的結局，許多書迷應該都以為該系列已畫下句點，再也見不到那位孤高的女偵探村野米羅了吧。

然而，米羅回來了。在結束了漫長的沉默之後，再度回到讀者面前，而她所在的世界，正是《DARKNESS》──。米羅究竟經歷了些什麼？

如今已60歲的前女偵探米羅，隱居在藏匿處沖繩，等待著摯愛丈夫振浩出獄的那一天。在前作中，米羅因將養父村野善三逼上絕路，進而遭到養父的同居伴侶久惠，以及養父生前盟友的黑道大哥鄭氏追殺。當時，她在韓國人振浩的協助下逃亡到首爾，並在過程中愛上了這位救命恩人，但振浩為了保護米羅，被仇人擊殺而導致下半身癱瘓。當2人好不容易逃回日本，振浩卻因殺了2名仇人，被判處20年徒刑。

然而，米羅的絕望未就此終結，在逃亡過程中，米羅遭到與鄭氏有勾結的男子山岸強暴。怒不可遏的米羅憤而殺死山岸，從此也成了山岸哥哥（當然也是黑道人士）的追殺對象，甚至因被強暴而懷孕。然而，在經過一番掙扎之後，米羅最終選擇生下這個罪惡之子，獨自抱著襁褓中的嬰兒，逃至偏遠的沖繩隱姓埋名生活。

以上，便是前作《DARK》的內容。

在此之前，該系列因鮮明激烈地描繪了社會的陰暗面、黑道暴力的殘酷，以及女性長期飽受社會壓迫的憤怒，使其不僅止於女性冷硬派小說，作為社會派推理小說更獲得了極高評價。然而，透過《DARK》激烈的描寫與情節展開，對於挖掘出人類潛藏的極致憤怒與內心的無限黑暗，桐野的創作姿態變得更加鮮明，米羅的徹底蛻變更成為評論焦點。

本作的故事，便是從米羅即將迎來振浩出獄的日子開始。這時，兒子晴生已經20歲，是一名就讀醫學部的大學生。過去為了躲避仇人的耳目，米羅刻意切斷了與社會的連結，也從未向兒子提及任何過往；然而，隨著振浩出獄日子越來越接近，她不顧危險前往探監面會，開啟了潘朵拉的盒子，讓她再度跌入黑暗的深淵。

得知自己出生祕密的晴生，在大受打擊下選擇與母親決裂；而原本出獄後要一同生活的振浩，此時竟希望回到昔日拋棄的原配家庭，就在米羅即將失去一切之際，久惠與山岸的哥哥等人正帶著滿腔仇恨步步逼近，小說在深沉凝重的筆觸下鋪陳開來。迷失未來方向的晴生，主動投靠身為伯父的山岸哥哥，卻慘遭欺騙而身受重傷，命在旦夕。米羅得知後，決定對持續主宰自己人生的「惡」進行復仇，毅然隻身前往敵營──。

看到這裡，讀者便會明白本作所浮現出的重大主題，無論過去是多麼深愛或被深愛的對象，時間的流逝終究會使人改變，而人總有一天會離去，這是無法抗拒的殘酷現實。於是，米羅再度孤身一人。

桐野作品的核心主題之一，莫過於女性被迫默默承受的社會壓迫，以及女性對此產生的憤怒和反抗。這股怒火時而驅使主角們採取激烈行動，導致作品世界傾向於強調人性陰暗面的推理小說或冷硬派小說。而最能體現這一點的正是這個系列作，就此意義而言，可說是其代表作。

另一方面，桐野對社會與人性的敏銳洞察，展現出高度的現代性，因而孕育出獨特犀利的作品世界。2020年出版並引發廣大迴響的《日沒》，便是最佳例子。在國際上備受矚目的女作家裡，桐野夏生至今依然穩居核心地位。