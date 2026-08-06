【書評】解讀以母女糾葛為題的最新作：村上春樹著《夏帆 The Tale of KAHO》

舔光整個白蟻窩

「說句實話，我是第一次和妳這麼醜的人見面。」

主角是26歲的繪本作家夏帆。在熟識的編輯介紹下，她與一名年長男性初次約會，對方卻唐突說出這番話，令她當場不知如何解讀。

夏帆想道。

「這名男子已在瞬間讀懂夏帆的所有思緒。宛如食蟻獸伸出細長的舌尖，乾淨地舔光整個白蟻窩。」（節錄自第一章〈夏帆與重型機車男子〉）

這名男性究竟是什麼來歷呢？

「聽好了，妳必須搬到武藏境。而且是現在馬上。那裡才是妳該待的地方。」

「擁有蓬鬆雄偉尾巴的全黑食蟻獸」數次出現在她面前，並這麼說。武藏境是位於東京都遙遠西側的武藏野市。夏帆於是從位於東京都足立區與埼玉縣邊境的老舊街區搬家。為什麼要去武藏境呢？（節錄自第二章〈武藏境的食蟻獸〉）

故事在一個離奇的謎團中拉開序幕，夏帆的冒險從此展開。忠實讀者熟悉的村上世界陸續建構。「食蟻獸夫妻」、「兇暴的美洲豹」、「『磨刀鋪』的尖耳店長」、「白蟻女王」、「騎著機車的守護天使」、「名為史嘉蕾・喬韓森的貓」，這些神奇的角色也與過往的村上作品相同，一登場就為書迷帶來無限喜悅。真不知他們被賦予了什麼樣的任務，又會為我們帶來什麼樂趣呢？

穿過「祕密通道」

故事由非現實的異世界與夏帆的現實日常生活交錯而成。對於狂熱書迷來說，這或許是一部有既視感的作品，但作者首次選擇女性獨自擔綱主角（《1Q84》中，是「青豆」與「天吾」2名主角），並以「母女關係」為主要題材，可說是一個新的境地。夏帆和母親絕非處於對立關係，卻存在某種糾葛。作者細膩地描寫出2人之間瀰漫的微妙氣氛。

以下再附上些許概要。「食蟻獸夫妻」的小孩被「兇暴的美洲豹」咬死，他們來到地球的另一端，從亞馬遜叢林穿過「祕密通道」，住在夏帆家的地板下。他們同時也是夏帆的守護者。

他們的主食是白蟻，和棲息在日本的白蟻相似卻是不同的品種。夏帆在食蟻獸夫妻的請託下，前去拜訪一間低調小店的店長，這個小店門口掛著砥磨刀具的「磨刀鋪」招牌，實際上卻是走私「白蟻瓶」的走私商。從此，她被捲入悖離現實的事件當中。

如此這般一一介紹下去，就能了解這篇故事有多麼像童話、寓言，故事中藏有村上春樹獨有的刺激性強烈的毒藥。筆者無法詳述，不過「殺害」這個行為在故事中成了取回日常生活的戲劇性要素，夏帆也因此備感苦惱。