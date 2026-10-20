【書評】向動畫大師致敬，不朽名作誕生的幕後故事：寺越陽子著《高畑勳與〈螢火蟲之墓〉──解讀「未公開劇本」與「7本構思筆記」》

唯一獲准貼身採訪的節目導演

與宮崎駿（1941-）並列為動畫界巨匠的高畑勳（1935-2018），東京大學畢業後，於1959年進入東映動畫公司。他在執導了《太陽王子 霍爾斯的大冒險》之後，轉至另一家製作公司，陸續製作了《小天使》、《萬里尋母》等電視動畫。此外，他也擔任宮崎駿所執導的《風之谷》的製作人。1985年，高畑勳與宮崎駿、鈴木敏夫（現吉卜力工作室代表董事議長）等人共同創立了吉卜力工作室。

高畑勳在吉卜力時期執導的作品包括《螢火蟲之墓》（1988）、《兒時的點點滴滴》（1991）、《平成狸合戰》（1994）、《隔壁的山田君》（1999）及《輝耀姬物語》（2013）。

沉默寡言的高畑勳，向來不喜歡別人採訪作品的製作幕後。深受高畑信任的作者，是唯一獲准進入《輝耀姬物語》製作現場進行貼身採訪的節目導演。高畑勳逝世後的2019年，在他家中的車庫發現了《螢火蟲之墓》的創作筆記，作者也因此著手製作相關的ETV特集節目。

「這不是一部反戰電影」

《螢火蟲之墓》改編自野坂昭如以自身經歷為基礎創作的同名短篇小說。「螢火蟲」象徵著「幼小的生命」。故事發生在第二次世界大戰末期，以遭受美軍大規模空襲而化為焦土的神戶為舞台。失去雙親的14歲少年清太與4歲妹妹節子，寄住在阿姨家，因無法忍受刻薄的差別待遇，決定離家，展開兩人相依為命的生活。這是一部描寫這對孤苦無依、對世事懵懂無知的兄妹倆，在無人伸出援手的情況下任由戰爭擺布，令人痛心的悲劇。

高畑勳生前就曾親口對作者表示：「這不是一部反戰電影。」既然如此，「高畑究竟是抱持著什麼樣的想法來描寫戰爭的？」、「為什麼如此渴望將這個故事改編成動畫電影？」、「一向以忠於原作著稱的高畑勳，（略）又在電影中加入了哪些原創的表現手法？」、「那些原創的部分出現在哪裡？用意又是什麼？」

作者針對這些問題展開的深入探究，正是本書的核心主題。順帶一提，高畑勳本人在9歲時也曾於岡山市遭遇空襲，是歷經九死一生的倖存者。