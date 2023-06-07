由紀精密公司：重振祖傳螺絲廠，運用切削加工技術進軍航太領域

陷入低潮的街道工廠，也曾有大放異彩的精密加工技術

日本製造以高超技術實力贏得了世界認可。而今支撐日本製造基礎的中小製造企業正陷入困境。經濟高速成長時代已經結束，經營環境日益嚴峻，而經營管理者年齡越來越大，後繼乏人的問題越來越嚴重，無數工廠接連關閉。

由紀精密公司也是其中一家。這家加工螺絲的街道小廠，是公司負責人大坪正人的祖父於1950年在神奈川縣茅崎市創辦的，擅長金屬切削加工，1980年起主要大量生產公用電話的金屬零件。但到了大坪正人的父親那一代，隨著手機普及，生產需求急劇減少。雖然轉行生產光纖連接器，但又受到2001年網路泡沫破滅的影響，生產經營狀況瀕臨危機。



創業初期工廠內部情況（由紀精密公司提供）

2006年，知曉這一情況的大坪正人加入由紀精密公司。這是他從東京大學研究所畢業進入INX公司（現為SOLIZE公司）工作的第6年。INX公司因能夠快速生產製造業不可或缺的模具而備受矚目。

「我親身感受到了INX公司的快速成長，但另一方面祖傳家業卻日益衰落下去。我覺得不能就此放任不管，所以抱著重建街道小廠的樂觀心態，意氣揚揚地回來了。但實際上當時非常困難。」

當時，由紀精密公司背負著數倍於年銷售額的債務，無論交付多少產品，都必須先償還債務，手頭毫無結餘。大坪正人為了開拓新客戶，每天都廢寢忘食地拼命工作著。



©IKAZAKI Shinobu



©IKAZAKI Shinobu

「首先從了解自己公司的強項開始，之後成立了研發部。然後每天都在跑銷售。」

為了更好地分析自己的公司，他經常對現有客戶進行問卷調查，向他們徵詢意見。結果發現，「（大家）對（自家產品的）品質有很高的信任度」。例如，由紀精密公司的切削加工精度可達頭髮的10分之1，也就是µm（微米）單位。正是這種高超的技術實力，從根本上支撐了這個家族企業。

研發部不僅接零部件訂單照單生產，還介入早期的圖樣設計階段，根據客戶需求提出建議方案。在成立研發部的過程中，以往的工作經驗起到了很大作用。因為大坪正人在大學和研究所期間學的是機械工學，掌握著外行難懂的機械設計知識。加之從前在INX公司的工作中，他從入職第1年起就全程參與見證了新研發專案，也掌握了研發經驗。



現在的研發部情景（由紀精密公司提供）