由紀精密公司：重振祖傳螺絲廠，運用切削加工技術進軍航太領域

由紀精密公司：重振祖傳螺絲廠，運用切削加工技術進軍航太領域技術 財經 工作勞動
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陷入低潮的街道工廠，也曾有大放異彩的精密加工技術
日本製造以高超技術實力贏得了世界認可。而今支撐日本製造基礎的中小製造企業正陷入困境。經濟高速成長時代已經結束，經營環境日益嚴峻，而經營管理者年齡越來越大，後繼乏人的問題越來越嚴重，無數工廠接連關閉。
由紀精密公司也是其中一家。這家加工螺絲的街道小廠，是公司負責人大坪正人的祖父於1950年在神奈川縣茅崎市創辦的，擅長金屬切削加工，1980年起主要大量生產公用電話的金屬零件。但到了大坪正人的父親那一代，隨著手機普及，生產需求急劇減少。雖然轉行生產光纖連接器，但又受到2001年網路泡沫破滅的影響，生產經營狀況瀕臨危機。
2006年，知曉這一情況的大坪正人加入由紀精密公司。這是他從東京大學研究所畢業進入INX公司（現為SOLIZE公司）工作的第6年。INX公司因能夠快速生產製造業不可或缺的模具而備受矚目。
「我親身感受到了INX公司的快速成長，但另一方面祖傳家業卻日益衰落下去。我覺得不能就此放任不管，所以抱著重建街道小廠的樂觀心態，意氣揚揚地回來了。但實際上當時非常困難。」
當時，由紀精密公司背負著數倍於年銷售額的債務，無論交付多少產品，都必須先償還債務，手頭毫無結餘。大坪正人為了開拓新客戶，每天都廢寢忘食地拼命工作著。
「首先從了解自己公司的強項開始，之後成立了研發部。然後每天都在跑銷售。」
為了更好地分析自己的公司，他經常對現有客戶進行問卷調查，向他們徵詢意見。結果發現，「（大家）對（自家產品的）品質有很高的信任度」。例如，由紀精密公司的切削加工精度可達頭髮的10分之1，也就是µm（微米）單位。正是這種高超的技術實力，從根本上支撐了這個家族企業。
研發部不僅接零部件訂單照單生產，還介入早期的圖樣設計階段，根據客戶需求提出建議方案。在成立研發部的過程中，以往的工作經驗起到了很大作用。因為大坪正人在大學和研究所期間學的是機械工學，掌握著外行難懂的機械設計知識。加之從前在INX公司的工作中，他從入職第1年起就全程參與見證了新研發專案，也掌握了研發經驗。
為進軍航太領域而艱難挑戰，公司業績呈現V型反轉
大坪正人以公司多年來積累的精密切削加工「核心技術」和從研發階段就介入的「提案型製造」體制為武器，為公司的生死存亡親自上陣。只要有人詢價，他就會對每一家客戶進行分析，製作演示資料，爭取訂單，確保銷售額。同時，為實現理想，他將進軍對穩定品質等有更高要求的航太領域作為奮鬥目標。
「當時的工作大部分是面向電器行業生產零件，進軍航太領域簡直是天方夜譚。但是，航太領域的特殊零件，為確保安全對品質要求很高，我確信我們的技術能夠在其中發揮作用。」
這是一次重大的業務轉型，員工們雖手忙腳亂，卻奮鬥不懈。無論多麼困難的訂單都要滿足客戶，並且積極宣傳，讓大家了解由紀精密公司。2008年迎來了重大轉機。他們帶著能讓人一樣就看出技術水準的複雜加工樣品參加了航太國際展覽。以此為契機，之後開始與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開始了長期合作。
公司業務開始順風順水起來了。在獲取航太產業品質管理所需的JIS Q 9100品質認證之後不久，公司從大廠那裡接到了航空器材零件製造的工作。接著，受小型衛星開發初創企業Axelspace公司的委託，完整製造了整顆微型衛星的結構零件。還參與了初創公司Astroscale研發太空垃圾清除衛星的設計與協助製造工作。由於有以上這些業績，很多企業都主動找上門來請求代為研發或製造航天器零件和衛星零件。
公司重建工作花了近10年時間，情況終於好轉了。由紀精密公司以長期從事的電器零件和新開拓的航天器零件為主要業務，實現了業績的V型反轉。大坪正人加入由紀精密公司以來，5年間客戶數量成長至5倍，銷售額以平均每年10%的速度成長，2015年甚至在巴黎成立了子公司。另外，搭載了技術要求極高的陀飛輪裝置的複雜機械腕表，以及音質受到高度讚賞並登上多家雜誌封面的高級類比式播放機「AP-0」和「AP-01」，都是該公司自主研發的，一時成為話題。
此外，大坪正人還共同監製了從街道工廠的聲音和影像採集的音樂專案「INDUSTRIAL JP」，2017年在世界最大規模的廣告節「坎城獅子國際創意節」上獲得銅獎，在日本設計最高獎「GOOD DESIGN AWARD」上獲得金獎，在傳播生產製造的魅力和趣味方面也不遺餘力。
以「集團經營」形式保護和發展有技術實力的企業
「做了這麼久，我才知道街道工廠經營上有著很多困難，各種機制都不健全。」（大坪正人）
但是，大坪正人根據自身經驗認為，只要能夠完善「缺乏」的機制，應該有很多企業能夠起死回生。
中小製造企業很難供養眾多專家，多數企業只具備企業運作最低限度的功能。這正是中小企業的軟肋。為了解決這個問題，大坪正人提出了「由紀控股」的構想。
「雖然我們之間規模相差太大，但法國的混合企業集團LVMH路威酩軒集團是我們的範本。例如，Bulgari和Celine都是LVMH集團旗下的品牌，但因為集團沒有直接出現在公眾面前，所以很少有人知道它們屬於同一集團。在尊重其品牌傳統的基礎上，利用本公司的基本架構條件為後盾，可以讓那些有高超技術能製造出優秀產品、卻在經營上陷入苦戰的製造企業重振旗鼓。」
2017年，大坪正人正式成立了由紀控股公司。在中小製造企業癥結所在的功能方面，控股公司廣泛建立了事業戰略、資金籌措、策劃宣傳、人才聘用、系統、IT、產品技術開發等方面的基礎機制，集團內各公司可以充分利用。然後吸引在專業領域擁有高超技術的中小製造企業加盟。
「在功能性材料、機床、模具等方面，也包括精密加工在內，日本有很多優秀的製造技術。這些技術雖然在日常生活中很少能直接看到，卻是製造過程中不可缺少的重要技術。成立控股公司，也是因為不想讓這些優秀的日本技術失傳。」
包括由紀精密公司在內，集團企業整體的銷售額將超過2022年度的93億日圓。大坪正人期待此舉將成為解決「因中小製造企業倒閉導致技術失傳」這一重大課題的突破口，對於下一步的發展，他將目光投向了「世界」。
「日本人口還在減少，市場也正在萎縮，但放眼全世界，市場還在擴大。因此，在日本需求減少的技術，在海外卻能直接應用。只要能用起來，應該會對世界大有增益。」
因此，大坪正人認為應該著力向世界進一步推廣日本的技術。
「比如，撕外國生產的貼紙時，有時會連同襯紙一起撕下來，或者只能撕下貼在處理過的表面上的。而日本產的貼紙能夠撕得很乾淨，這是因為貼紙的加工機器或刀具的精度、技術非常好。如果因為經濟不景氣工廠倒閉就使得加工技術失傳，有可能全世界都無法順暢地撕貼紙了。雖然這是個小事，但日本有很多能讓世界變得更加幸福美好的技術。我想通過由紀控股公司的努力讓這些技術傳承下去，並培育成全世界通用的技術。」
公司概要
株式會社 由紀精密公司
地址：神奈川縣茅崎市370
法人代表：大坪正人
業務內容：航太及醫療器械相關零部件、機電電子器械零件的試製及量產等。
註冊資金：3500萬日圓
員工人數：37人（含臨時工）
采访、撰文：杉原由花、POWER NEWS编辑部
標題圖片摄影：伊崎忍