白鳳堂的高級化妝筆，好萊塢也認可的頂級品牌：傳統工藝出類拔萃

日本“獨此一家”

一種日本製的化妝工具，不僅獲得了活躍在第一線的化妝師們的認可，也得到世界一流化妝品牌的巨大支援，這就是白鳳堂（本公司位於廣島縣）的化妝筆。這種化妝筆採用傳統工藝製成，一經使用，必定會感受到其不同尋常之處。為了大量生產一級品，白鳳堂極為講究製作方法，而且非常重視傳統文化，讓我們一起探究該品牌的「製造精神」。

致力於打造化妝筆界的愛馬仕 白鳳堂始創於1974年。現任會長高本和男出生在熊野町的製筆世家，後來獨立出來創建了白鳳堂。當初夫婦兩人在狹小的移動板房裡，用熊野町自古傳承的傳統製作方式，製作用於陶瓷器和人偶彩繪等傳統工藝的高品質畫筆。 高本說：「我父親，也就是會長，當時知道越來越做不出用於傳統工藝的優質筆了，為了將這種筆送到那些需要它的人手中，他創立了白鳳堂。」

白鳳堂本公司 但是，傳統工藝用筆產量不怎麼高，只製作這種筆，生意是虧本的。於是為了維持公司經營，他們開始製作那時預計市場會擴大的化妝筆。 雖然現在看到高級化妝筆的機會大大增加，但當時說到化妝刷，幾乎都是很簡單的東西，只不過被當做擺在粉底或眼影盒裡的附屬品而已。 而且那種簡單的化妝刷是由西洋畫筆改製而成的。用於畫油畫等西畫的西洋畫筆，雖然平面繪畫功能優越，但並不能說它多麼適合用於臉部這樣的立體畫面。 倒不如說，要想使妝容更具立體感，「和筆」（日式毛筆）反而更合適，因為在如何更易於在陶瓷器和人偶上施以彩繪這方面，和筆的研製下了很多功夫。和筆在各種材料上彩繪的功能都很出色，比如像漆製品之類的高黏度材料，或金粉類的粉末等，從這方面來講它也適用於化妝筆。 和男關注到了這一點。如果將白鳳堂製作和筆的高超技藝應用於此，就能與當時大量上市的簡易化妝刷劃清界限，而且他確信自己能製作出讓妝容更加精緻的工具。 「我父親以熊野筆的傳統製作技術為根基，心懷『製作出化妝筆中的愛馬仕』的夢想，從1980年前後開始，花了3到4年時間進行研發，最終完成。現在我們依然採用傳統技術製作所有的化妝筆。」（高本） 所謂熊野筆的傳統技術，其中也包括挑選作為化妝筆材料的天然毛，在統一毛質的「選毛」過程中進行的「雜毛剔除」技術。為了不至於把毛剪切掉，用加工過的小刀貼在天然毛束上，彎曲的和磨損的毛就會被檢出來。所謂「雜毛剔除」，就是指將這種受損的毛經由匠人之手，一根一根仔細去除的作業。 不過，只經過這個程序還不足以去除所有不合格的毛，因此，白鳳堂在每一道程序的前後都會進行毛尖檢查工作。結果，據說多的時候會剔除掉原毛的3分之1到2分之1的量，但也因為這種縝密的作業，才製作出整齊而柔順的筆尖。

去除雜毛的「雜毛剔除」技術 白鳳堂的獨特技藝「筆頭製造法」也運用了傳統技術。這種筆頭製造法，是指在使筆尖（筆毛部分）成型的「筆頭製作」工序中使用的技術。在熊野筆的筆頭製作工序中，傳統上是將毛束放入被稱為「陀螺」的木筒模具中，以手工作業讓筆尖成型；而白鳳堂在木筒的內部形狀上開動腦筋鑽研，為了能穩定地生產高品質的產品而不斷更新技術。

使用木筒將筆頭修整得美觀精緻