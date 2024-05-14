白鳳堂的高級化妝筆，好萊塢也認可的頂級品牌：傳統工藝出類拔萃

白鳳堂的高級化妝筆，好萊塢也認可的頂級品牌：傳統工藝出類拔萃財經 工作勞動 文化 時尚
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講究「製筆」而非「製刷」
白鳳堂是全球公認的化妝筆頂級品牌，這一評價是毋庸置疑的。
接觸皮膚後仿佛被吸上似的，非常貼合舒適。刷一下就能均勻塗上化妝品，稱心如意地打造出具有透明感的肌膚以及立體而豔麗的眼角和嘴唇，極大地提高妝容的完成度。這種讓夢想成真的化妝筆，就是白鳳堂製作的。
白鳳堂的本公司設在距離東京800多公里的廣島縣山間的熊野町。作為亦被指定為傳統工藝品的「熊野筆」之產地，這裡廣為人知。讓人感受到白鳳堂獨特之處的是，他們並不把自己的商品稱為「化妝刷」，而是始終稱為「化妝筆」。關於這一點，常務董事統括本部長高本光如是說。
「我們把紮成束的毛尖剪齊後成形製成的東西稱為『刷』，而將不剪切毛尖、根據組合方式來調整形狀的東西定義為『筆』，白鳳堂的商品屬於後者。筆的主要原料為動物毛，毛的尖端非常纖細。這種毛尖正是決定化妝筆與皮膚觸感的關鍵點。不剪切毛尖，而是充分利用它來成形，由此整理好筆尖，最後做成能光滑而細膩地移動的化妝筆。」
致力於打造化妝筆界的愛馬仕
白鳳堂始創於1974年。現任會長高本和男出生在熊野町的製筆世家，後來獨立出來創建了白鳳堂。當初夫婦兩人在狹小的移動板房裡，用熊野町自古傳承的傳統製作方式，製作用於陶瓷器和人偶彩繪等傳統工藝的高品質畫筆。
高本說：「我父親，也就是會長，當時知道越來越做不出用於傳統工藝的優質筆了，為了將這種筆送到那些需要它的人手中，他創立了白鳳堂。」
但是，傳統工藝用筆產量不怎麼高，只製作這種筆，生意是虧本的。於是為了維持公司經營，他們開始製作那時預計市場會擴大的化妝筆。
雖然現在看到高級化妝筆的機會大大增加，但當時說到化妝刷，幾乎都是很簡單的東西，只不過被當做擺在粉底或眼影盒裡的附屬品而已。
而且那種簡單的化妝刷是由西洋畫筆改製而成的。用於畫油畫等西畫的西洋畫筆，雖然平面繪畫功能優越，但並不能說它多麼適合用於臉部這樣的立體畫面。
倒不如說，要想使妝容更具立體感，「和筆」（日式毛筆）反而更合適，因為在如何更易於在陶瓷器和人偶上施以彩繪這方面，和筆的研製下了很多功夫。和筆在各種材料上彩繪的功能都很出色，比如像漆製品之類的高黏度材料，或金粉類的粉末等，從這方面來講它也適用於化妝筆。
和男關注到了這一點。如果將白鳳堂製作和筆的高超技藝應用於此，就能與當時大量上市的簡易化妝刷劃清界限，而且他確信自己能製作出讓妝容更加精緻的工具。
「我父親以熊野筆的傳統製作技術為根基，心懷『製作出化妝筆中的愛馬仕』的夢想，從1980年前後開始，花了3到4年時間進行研發，最終完成。現在我們依然採用傳統技術製作所有的化妝筆。」（高本）
所謂熊野筆的傳統技術，其中也包括挑選作為化妝筆材料的天然毛，在統一毛質的「選毛」過程中進行的「雜毛剔除」技術。為了不至於把毛剪切掉，用加工過的小刀貼在天然毛束上，彎曲的和磨損的毛就會被檢出來。所謂「雜毛剔除」，就是指將這種受損的毛經由匠人之手，一根一根仔細去除的作業。
不過，只經過這個程序還不足以去除所有不合格的毛，因此，白鳳堂在每一道程序的前後都會進行毛尖檢查工作。結果，據說多的時候會剔除掉原毛的3分之1到2分之1的量，但也因為這種縝密的作業，才製作出整齊而柔順的筆尖。
白鳳堂的獨特技藝「筆頭製造法」也運用了傳統技術。這種筆頭製造法，是指在使筆尖（筆毛部分）成型的「筆頭製作」工序中使用的技術。在熊野筆的筆頭製作工序中，傳統上是將毛束放入被稱為「陀螺」的木筒模具中，以手工作業讓筆尖成型；而白鳳堂在木筒的內部形狀上開動腦筋鑽研，為了能穩定地生產高品質的產品而不斷更新技術。
通過細分程序，用傳統工藝的品質進行大量生產
雖然白鳳堂為社會帶來如此優越的產品，但由於它比一般的化妝刷價格昂貴，當時日本市場的反應比較遲鈍。1995年，活躍在美國紐約的日本化妝師安藤廣美的一句話給白鳳堂帶來了巨大轉機，這位化妝師非常喜歡用白鳳堂的化妝筆，她說，「加拿大有一個我很中意的化妝品品牌，他們也許需要白鳳堂的化妝筆」，白鳳堂接受了她的建議。
現在盡人皆知的這個品牌，當時還處於成立階段，年銷售額為15億日圓左右，規模很小。但公司堅持重視化妝工具的方針，化妝刷占到銷售額的6成。和男在全無人脈説明的情況下去推銷。身為化妝師的品牌經營者精準地理解了白鳳堂產品的妙處，當場就與和男簽訂了OEM契約。
此後，該品牌的化妝筆在好萊塢女演員中引發熱議，作為生產方，白鳳堂的名字也通過口碑傳播開來。以此為契機，白鳳堂打開了銷路，以出口轉內銷的形式在日本銷售，同樣受到了歡迎。現在除了自家品牌之外，白鳳堂已經與國內外150多家公司簽訂了OEM代工協定，作為高級化妝筆的頂級品牌在世界範圍內得到廣泛認可。
「現在每天生產1萬枝化妝筆。在廣島縣的兩家本公司工廠裡，約有150名員工進行手工製作。之所以不採取機械化生產，是因為製作化妝筆的毛作為原料處理起來很不穩定。即使機器運轉的方式也是一樣，製作出來的會是不同的化妝筆。」（高本）
另外，白鳳堂引以為傲的是可以製作一切你想要的化妝筆，不論你想化出怎樣的妝容。公司始終根據時代和市場需求積極開發商品，僅化妝筆的品種就達800種之多，加上傳統工藝用筆，足以超過1000種。
「我們的生產屬於典型的少量多品種的模式。如果實行機械化，只會耗費钜資，效率反而會降低。手工方式則能製作出物美價廉的好產品。」
雖然全部都是手工製作，但依然能保證高品質而且穩定的大量生產，要點就在於工序的細分。一般化妝筆的生產工序分為7道左右，而白鳳堂的工序則達到80道之多。為此他們建立了每個人負責3道工序的體制。
傳統製筆方式從頭到尾所有工序都由一位匠人完成，與此相比，採用這種細分工序的方法，員工需要掌握的技術是有限的。因此，花費在學習技術上的時間大幅縮短，作業的完成度也大大提高。
另外，白鳳堂在輔助手工作業的工具上也下了很大功夫。比如，上文提到的筆頭製造法中的木筒。通過利用工具提高作業效率，任何人都能穩定地製作出高品質的產品。
筆是支撐傳統工藝的工具
雖然看似一帆風順，但也存在尚待解決的課題。在製筆最重要的材料天然毛的問題上，從保護小動物的觀點出發，近年除了山羊、馬、豬等家畜之外，其他動物的毛已經不能使用。因此，有必要致力於開發作為替代品的合成纖維。
即便如此，讓白鳳堂的化妝筆名揚天下的，無論是現在還是將來，都是自古傳承的傳統技術。
白鳳堂的化妝筆是在傳統工藝品熊野筆的基礎上進行調整和發展之後誕生的。而且更重要的是，公司至今仍在製作用於陶瓷器和人偶等傳統工藝的畫筆，從這一點上也可以說，白鳳堂與傳統工藝有著密不可分的關係。高本這樣闡述自己的想法。
「縱觀整個日本傳統工藝，我們發現使用筆的工序相當多。筆是支撐傳統工藝的工具。按照我們的邏輯，如此重要的傳統工藝用筆，不能說因為不賺錢就不做了。今後也要繼續製作出品質優良的筆來支持日本的傳統工藝，我認為這才是我們的使命。」
最後，關於化妝筆的魅力，他是這樣描述的。
「我覺得筆是幫助人們實現自我的工具。如果是化妝的話，那麼原本的目的也是讓自己變得更有魅力，以便充滿自信地去行動，成為自己理想中的樣子吧。另外，畫畫、製作東西也是自我實現的一種方式。我們希望一直堅持下去，幫助大家去完成這樣的自我實現。」
公司概要
株式會社白鳳堂
地址：郵遞區號731-4215 廣島縣安藝郡熊野町城之堀7-10-9
法人代表：高本壯代表取締役
業務範圍：化妝筆、書法筆、面部勾線筆、日本畫筆、西洋畫筆、設計用筆、工業用筆的生產銷售
註冊資金：5000萬日圓
員工人數：250人
採訪、撰文：杉原由花、POWER NEWS編輯部
圖片均由白鳳堂提供