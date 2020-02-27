日本消費市場的牽引者：Power Couple（2）

在上次的專欄中，我們介紹了現在日本消費市場最強勁的Power Couple。他們是指丈夫年收入在600萬日圓，並且妻子年收入在400萬日圓，即家庭年收入在1000萬日圓）的家庭。由於夫妻雙方都有一定程度上的經濟自由，使得他們的消費能力和消費欲望都高於一般生活者。另外，無論是對於資訊敏感度還是在SNS上面的資訊傳播，他們可以說帶領時代的潮流，是一個有影響力的群體。這次我們來看看他們在哪些方面有著強大的消費力量。

Power Couple引領住房市場

雖然日本早已過了泡沫時期對於住房的過剩需求，在當今的日本，買房仍然可以說是一個人一生最大的購物。現在特別是東京，因為奧運和外國投資者的湧入，導致房價偏高，令很多日本人一籌莫展。然而從圖1可見，一直以來引領日本住房市場的都是Power Couple。雖然這幾年的住房市場回暖，讓日本生活者的買房欲望比起前幾年有了一些回溫。然而，無論是換房還是改建裝修，Power Couple都超出了平均水準的10%以上。從他們的儲蓄目的中，也可知道對於「買房」一項的選擇比率，從2011年的13%成長到了2018年的22%。當然，從資料走向也可窺見，雖然不及中國的房地產熱潮，現在的日本房地產行業相較過去有回溫的趨勢。



圖 1 Power Couple引領住房市場（資料來源：株式會社三菱綜合研究所生活者市場預測系統mif）

有點貴也會買



圖2 就算貴點兒也會買的Power Couple（資料來源：株式會社三菱綜合研究所生活者市場預測系統mif）

Power Couple的另外一個特點是有貴也會買。從圖2中可知，無論是吃還是休閒娛樂，無論是家電還是酒吧的選擇，Power Couple都更在乎自己的感受，並不斤斤計較價格。這個傾向也符合現在的日本家電市場的動態。現在，除了物美價廉的家電以外，一些追求性能和設計的家電也非常有人氣。譬如外觀造型講究復古情懷，性能上追求完美口感的吐司機是熱銷的商品，花1萬多塊台幣買台只能烤麵包片的消費者，相比是經濟上和精神上都比較富裕和有追求的。

什麼都要



圖3 追求物質精神雙重享受的Power Couple（資料來源：株式會社三菱綜合研究所生活者市場預測系統mif）

與此相關的是Power Couple對於精神物質的雙重追求。從圖3中我們可以知道，使用掃地機器人，無線耳機等高科技電器的比例是其他已婚者平均使用比例的一倍。這樣的資料對於商家來說實在是令人歡喜。不僅如此，有67%的Power Couple選擇出國旅行，而只有38%的一般夫婦會這樣做。他們中還有12%的人會去乘坐價格從小貴到昂貴的觀光列車，這個數字是全體已婚者的3倍。正是因為經濟上精神上的富足，才能讓Power Couple在生活各方面追求新事物，新享受，從而帶領日本的消費市場吧。

撰文：三菱綜合研究所研究員、加州大學聖地牙哥校客座研究員 劉瀟瀟

轉載自 JST《客觀日本》

標題圖片：位於東京都港區的高層住宅