日本消費市場的牽引者：Power Couple（3）

在上2集的專欄中，我們介紹了現在日本消費市場最強勁的Power Couple以及他們的消費特徵。 Power Couple是指丈夫年收入在600萬日圓，並且妻子年收入在400萬日圓，即家庭年收入在1000萬日圓的家庭。他們引領以住房為首的消費潮流，價格敏感度較低，喜歡享受各種好的商品服務，是一個有影響力的群體。這次我們來看看他們的客戶像以及從時間軸上可看出的消費趨勢。

Power Couple 是怎樣的夫妻

三菱綜合研究所根已有據資料，抓取出了Power Couple的客戶像。40幾的妻子在製造業進行研發的工作。課長的她工作認真，比較保守，但是還是希望工作家庭兩手抓，努力做好兩者之間的平衡。比妻子大一些的丈夫是公務員，雖然是在內部崗位，但是工作和價值觀都是積極進取。



圖1 Power Couple的客戶像（資料來源：株式會社三菱綜合研究所生活者市場預測系統mif）

3大消費趨勢

這樣工作家庭穩定的Power Couple從時間軸上看到底有什麼樣的消費呢？

① 節約時間的消費

從資料中可以知道，因為大多是雙薪，並且妻子是正式雇員，這就導致了平時並沒有那麼多的富裕時間。於是，用錢買時間成為了他們的首選。在有沒有洗碗機這一選項上，相對於已婚者35%的擁有率，Power Couple的數字是56%。2011年利用網購的已婚者有18%，到了2018年微幅成長至21%。與之相對，Power Couple在2011年就已經達到了23%，到了2018年更是成長到了32%。儘管網購在中國已經是司空見慣的事，但對於現在日本的一般消費者來說還是比較不習慣的。

② 「外部化」消費

特別是對於Power Couple的妻子們來說，重視節省時間似乎是最大的任務。因此有1/3的她們會買切好的蔬菜。去美容院剪頭髮的比例也是已婚者平均的3倍，到了24%。

③ 「準備型」消費

Power Couple 的最後一個消費趨勢是「準備型」消費。



圖2 Power Couple的「準備型」消費（資料來源：株式會社三菱綜合研究所生活者市場預測系統mif）

為了迎接人生100年時代的來到，Power Couple也把更多的消費重點放在了對未來的準備上。如圖2可知，他們中有越來越多的人選擇去健身房，攜帶計步器，或者用網路進行健康管理，甚至去精油按摩。這些比例都比已婚者全體的數字高出不少。

除了健康，對於經濟方面也是有很多考慮。為了老年生活而進行儲蓄的比例，由2011年的74%成長到了81%。他們參加金融相關講座的比例，也從2011年的5%成長到了2018年的14%。而全體已婚者的平均數字，在2018年只有5%。請專業人士為自己設計理財計畫的Power Couple的比例有15%，是全體已婚者的2倍。也許是這樣從健康到經濟上面準備良多，只有4成的Power Couple對於未來生活感到不安。和已婚者全體的53%相比，可以說是相對較少。

可以預見，今後，Power Couple將在節約時間，外部化以及準備型消費上，將繼續引領日本的消費。

撰文：三菱綜合研究所研究員、加州大學聖地牙哥校客座研究員 劉瀟瀟

轉載自JST《客觀日本》

標題圖片：週末海邊瑜伽（張曉亮提供）