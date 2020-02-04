日本人為什麼喜歡戴口罩？預防傳染小知識！

正值新型冠狀病毒肆虐之時，戴口罩、勤洗手都成為自我保護的有效手段。但是，如果不掌握正確方法，也無法達到預期的目的。讓我們跟作者一起來了解一下日常生活中預防傳染的小知識吧。

冬去春來，感冒、流感和花粉症等紛至沓來的季節，日本街頭隨處可見戴口罩的人。很多從外國來日本的人都對為什麼有這麼多人戴口罩感到不可思議。日本天氣新聞社實施的調查顯示，日本常戴口罩的人約占2分之1。最近，因為PM2.5和新型冠狀病毒等，中國國內的口罩需求也不斷高漲，但現階段從口罩佩戴率來看還是日本更高。日本人為何這麼喜歡戴口罩呢？



為方便小朋友佩戴，還有兒童用口罩

口罩在日本誕生應該是在1900年代的大正時代。當時被有「工廠口罩」一說，主要是工人們為了防塵而佩戴。直到1919年前後由於西班牙流感大流行，普通人才紛紛戴上了口罩。所以說，戴口罩的最主要原因是為了預防感冒和流感等。未感染者佩戴口罩是為了防止傳染或者儘量降低被傳染的可能性。不過，專家表示，即使佩戴口罩，也很難完全防止病毒等入侵。而且很多人都沒有正確佩戴口罩，因此了解口罩的正確使用方法也同等重要。



口罩的正確戴法

除病毒外，還有很多人戴口罩是為了防止花粉等其他微粒。約40%的日本人都對杉樹花粉過敏，他們在杉樹花粉紛飛的春季會始終佩戴口罩。

也有人戴口罩是出於預防病毒和花粉以外的目的。包括那些已經罹患感冒或流感等疾病，有咳嗽或打噴嚏等症狀的人。他們為了避免傳染給周圍的人而佩戴口罩。隨著流感等的流行，「咳嗽禮儀」一詞在日本變得廣為人知，即咳嗽的人要戴口罩。另外，如果沒有戴口罩時咳嗽，要用面紙或手帕遮住嘴；來不及找出面紙或手帕時，建議用衣袖掩住。不採取任何措施就咳嗽和打噴嚏，或者用手遮嘴的話，飛沫中的病毒會飛散向周圍。用沾染病毒的手再去觸摸門把手等，也會間接傳染給別人，因此需要注意。此外，在電車、公司或學校等人員密集的場所，為防止感染擴大尤其要遵守「咳嗽禮儀」。



咳嗽禮儀

實際上，筆者孩子就讀的幼稚園每年冬春季節都會要求所有兒童戴口罩以預防傳染病。剛開始的時候筆者也很不理解，為何孩子沒有生病也必須每天戴口罩。但實際佩戴口罩度過這段時間後，筆者個人感覺，孩子生病的頻率確實比以前降低了。

不過，儘管如此，孩子還是很容易感冒或生病。生病後去醫院時，筆者前去的兒科也規定，有咳嗽和打噴嚏症狀就診時必須佩戴口罩。家裡有人感冒時，為了避免感冒在家人之間進一步擴散，所有人在家中也都會佩戴口罩。

我們知道，戴口罩的一般目的是預防疾病、減輕症狀和防止傳染。但近些年還經常聽到「伊達口罩」一詞。「伊達口罩」並不是為了上述目的，而是因為戴口罩「有保濕效果，能滋潤肌膚」、「可以隱藏素顏」以及「不用在意別人的目光」等非醫學或健康目的。另外，長期出於這樣的目的戴口罩的話，會逐漸導致不戴口罩就產生不安感，變成「口罩依賴症」。



日本口罩的年產量

日本衛生材料工業聯合會的統計顯示，2018年家用口罩（上圖紅色部分）的年產量約為43億枚。這裡所說的口罩不是指可洗並重複使用的布口罩，而是一次性無紡布口罩。與外國人相比，日本人很多都積極佩戴口罩，而且已經習慣成自然。至於理由，用一句話來說應該主要是受國民性影響，比如「喜歡乾淨」、「為周圍人著想」。這種國民性是從小在家、幼稚園和學校等環境中漸漸養成的。

在日本，到處都能聽到預防感冒的宣傳語「洗手、漱口、戴口罩」，街上也經常看到此類宣傳海報，這些都是人盡皆知的常識。關於洗手漱口，在孩子小時候就會徹底進行教導。嬰兒雖然還不能洗手，但有可以嬰兒使用的消毒凝膠，已經成為寶爸寶媽的必備品。從孩子可以自己洗手後，便會教導他們每天多次洗手，比如外出歸來時以及飯前便後等。同時，漱口對於預防感冒和調理身體健康也非常重要。上幼稚園和上學後經常聽到這些話。日本從小就注重個人衛生教育。說點稍微離題的話，作為喜歡乾淨的日本人的習慣，一年四季每天都會先沖澡、洗淨頭髮和身體，然後再泡澡。從衛生管理方面來說被認為是理所當然的事。



洗手的正確方式



消毒凝膠和酒精消毒液



漱口的正確方式

另外，為周圍人著想的國民性應該是基於「不給周圍的人添麻煩」和「考慮別人的感受」等想法。感冒會傳染別人也會被別人傳染。對工作認真的日本人來說，在日常工作中健康管理也是非常重要的。因為如果自己病休，不僅給客戶，還會給同事等添麻煩。誰都有生病的時候，因此在具體組織裡，為了避免有人缺席時影響業務，同事能合作接管工作很重要。需要形成一種能自然而然地完成這些事的氛圍。

不生病最好。無論是商務人士還是家庭主婦，無論老人還是孩子，盡力做好預防措施，健康生活非常重要。據筆者所知，中國有食物養生的說法，非常注重飲食和食物搭配禁忌等，是一個重視健康的國家。今後，除了通過飲食健康管理外，還希望能讓所有人都培養起「重視咳嗽禮儀，防止傳染擴大」，以及「洗手、漱口、戴口罩預防傳染」的意識。首先，父母和成年人要認識到這一點並行動起來。然後在家中和學校教導孩子，幫助孩子養成習慣。讓我們一起過上健康的生活吧。

文／圖 ：原田捷子

轉載自 JST客觀日本編輯部