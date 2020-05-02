日本的男性現在越來越重視自己的外貌了，在很多大城市，男性化妝品走銷，人氣品牌甚至還會出現斷貨。那麼，為什麼會出現這樣的變化呢？

早晨上班走在去車站的路上，隨著匆匆的腳步聲身旁會有各種各樣的香味飄過。從前可以通過香水的氣味判別從身邊走過的是男士還是女士。但近來男女都可以使用的中性香水的流行，結束了我的小小智力遊戲。可有一個群體的香氣引起了我的好奇：那氣味不是香水而是洗衣粉中添加的芳香劑，隨著清爽而微甜的水果芳香，從我身邊走過的不是輕盈歡快的女學生而是膀大腰圓的壯小夥子。

我家附近有一個大學柔道部的學生宿舍，經常在上下班的路上遇到他們，不嗆人卻非常鮮明的香氣撲鼻。據說正是因為他們每天訓練大量出汗，臭氣熏天才更加注意清潔，洗衣服時多加一些芳香劑讓周圍的人感覺舒服。看著他們搖晃著沉重的軀體大步行走的樣子我心裡覺得好笑，不禁多看了他們幾眼。更讓我吃驚的是他們一個個眉毛修剪整齊，有描畫過的痕跡，皮膚細嫩看得出經過精心的呵護。

還有一次，我坐在茶館裡喝下午茶，旁邊來了兩個年輕男子。他們裝束一般，面容端莊清秀得引人注目，明顯眉毛經過修整，唇邊滋潤光亮。倆人操著關西口音邊喝茶喝邊聊天，好像在談論著護膚用品和美妝的話題。



注重眉毛修剪的日本男生越來越多

最近注意護膚並化妝的男子好像越來越多。隨著互聯網的發達，Instagram為人們提供了展現自己的舞臺。不論誰都可以成為這個大舞臺上的演員，把最美好的自己表現出來。2003年前後裴勇俊、李秉憲、張東健、元彬韓流四天王掀起了日本的「哈韓熱潮」，之後一代又一代「小鮮肉」登陸日本。「韓國型美男子」已經固定成為美妝男人的代名詞。如今他們不僅走在東京最時尚的澀谷原宿，幾乎所有街巷都可以看到，特別是大學生比較集中的地區。已經習以為常融入到了生活當中，不會有人因為好奇去多看他們幾眼。

有文章稱如今是「男子看臉」的時代。各種宣傳書籍和講座大受歡迎。《五分鐘叫你變身為帥哥》一書十分暢銷。教你只需5分鐘立即變得目光炯炯，面頰俊俏。讀過這本書的人在網上評論說：「門外漢也能立刻學會。與其說是化妝更在乎儀錶端莊。工薪族和營業員什麼的肯定需要。我覺得健康和外表越來越重要。這本書簡直就是經典，受益匪淺。」還有的說：「稍微把黑眼圈兒和暗斑遮掩一下就大不相同了。通過這本書我改變了自己。希望更多的人知道怎樣去欣賞自己。」作者高橋通過自己長年積累的經驗技巧，在YouTube上頻繁視訊介紹。浮腫的眼皮消失了，塌鼻子顯得挺拔了。高橋的粉絲越來越多。

書攤上，《為什麼一流男士護皮膚》、《會賺錢男人的秘密美容法》、《美男子是怎樣炮製出來的》、《男子的美容武裝》、《男子眉毛款式革命》《眉毛形成理論》、等等。男性美容美妝指南比比皆是，面向男性的雜誌還不斷推出新潮流大預測之類為人們指明方向。

化妝不只是社交網上頻繁出沒的大學生，為了給對方留下好印象去面試的畢業生，已經工作的銷售員等，在各個年齡段各種不同行業中不聲不響地普及開來。

日本公司對公司形象非常重視，對新職工進行嚴格的儀錶禮節培訓。記得我剛進入公司的頭三個月接受培訓時，公司要求營業員必須至少準備三雙皮鞋，每天換襪子，襪子不能有破洞。每個月必須去理一次發等。因為一些客戶的辦公室以及有些餐館是榻榻米，經常要脫鞋，所以對鞋襪反復叮囑。

2011年東日本大地震後，各大寫字樓，各公司都開始進一步的節電。悶熱潮濕的日本夏季，在空調設定溫度27、8度的室內，人們不免汗流浹背。於是各種除菌擦汗紙巾、止汗噴霧等流行起來。擦汗的紙巾中有的加入不同的香味，有的還加入化妝水等保護肌膚作用的成分，誘導人們對自己的體臭、防曬、防斑、皮膚狀況的注意。

注重形象增加自己的附加價值，也受到了《金裝律師》等美國電視連續劇的影響。電視劇塑造的“精英”形象，健康的膚色給人留下精明強幹的印象，化妝水和乳液後塗上BB霜，刮鬍子後的痕跡和肌膚不適的斑痕瞬間即逝。精神飽滿的面容表現出良好的自我管理能力，既可增強自信又可得到對方的好感和信賴。

當然，女性在職場地位的提高也促進了男性在外表方面的注意。一家網上美容相關公司（Hotpepper Beauty Academy）的調查表明，女員工較多的職場裡，對美容健身持有關心的男性比率遠遠大於女性較少的職場。說是有一半以上女員工的單位，超過60%的男員工在進行護膚健身等，而女職工不到20%的單位關注健身美容的男職工不到一半。這一資料證實了女性走入職場，對男性的外觀儀表意識的影響，人們越來越在乎5米以內的視線。

加之，在日本這個強調對周圍氣氛要知趣的國度，跟上步伐非常重要。幾乎所有日本人都會認為融入周圍的環境是人生必備的技能之一。社會上開始流行化妝，自己也不能落後，至少自己也想試試看。



日本街頭的男士化妝品廣告

那麼對周圍男性越來越多化妝的現象，女性有什麼樣的看法呢？我問了問周圍的年輕女性，她們說：「男性化妝也是應該的吧。只要求女性化妝本來就不公平。男性也應該注意儀錶，漂亮一點有什麼不好呢？沒有人願意和醜陋骯髒的人在一起吧。」

如今化妝不單指濃妝豔抹，更多的是突出自然美。男性化妝並不是要把自己打扮成女性，而是借助化妝品遮掩一下自己的負面因素，讓自己更加具有男人的魅力，增強自信心。比如臉上起了痘痘，刮臉不小心劃出了傷痕，工作緊張熬夜後眼睛下方發黑或醉酒後無精打采的時候，粉底或BB霜可以幫助恢復正常的精神面貌。而女子化妝也不再強調塗脂抹粉，柳眉唇紅，而是流行自然妝、裸妝，讓化妝輔助完善自己容顏。

無論是曬臉，還是為找工作四處面試的青年，無論是開拓客戶的中年營業員，還是為膚上的暗斑和眉毛脫落煩惱的老年，化妝為不同年齡段的男性鼓起了勇氣增強了自信，美容商品物件遍及所有男性。有統計說20歲前後買過粉底或眼線筆的男性超過一成，40歲前後買過化妝水或乳液的超過兩成。

當然這樣的潮流少不了商家的企劃和造勢。在女性化妝品市場近於飽和的今天，各大商家都在積極宣傳並擴大男性市場。例如，資生堂的品牌「uno」原本是美髮產品品牌。它利用人們對品牌的熟悉，又推出了系列美容產品非常暢銷。據說去年9月推出的修補膚色用乳霜搶手到缺貨。寶麗、香奈兒等品牌的男性化妝品也備受青睞。在老牌化妝品不斷推出新產品的形勢下，公司富士膠捲2019年8月26日宣佈正式進入男性化妝品市場，推出了4款護膚產品。他們特別看好男性用化妝品市場對抗衰老商品的需求，利用長年在膠捲領域積累的技術經驗開發了面向30歲至50歲年齡段的抗衰老化妝系列。不少百貨商場還專門開設了男士化妝品專櫃。



一家商場內的男士化妝品專櫃

偶爾看到一篇文章介紹中國的男性化妝品市場正在急速擴大，「彩妝男子」不斷增加，2019年男性 化妝品市場的銷售額達到154億元人民幣。還說如今女性找物件的條件正在從高收入、有房產等經濟條件轉為重視外貌。日本的大型化妝品公司也已經在中國出售男用化妝水和美容乳霜等。

想起三十多年前我還在國內的時候，只有楊子榮、李玉和等舞臺或銀幕上的演員才會化妝，別說男士，女士也很少化妝，如今的這般情景不禁讓我感歎，年輕人對美的追求已經發生了巨變，真可謂今非昔比。

撰文：張意意

圖片：庫索

轉載自一覽扶桑

標題圖片：PIXTA