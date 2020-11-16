象棋之道社會 文化
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近半年，新型冠狀病毒在日本境內橫行肆虐。進入8月，每日東京的新增確診病例數持續增加，463人、472人…眼看就要突破500人的大關。
但在安倍晉三政權「經濟V字復甦」的宣導之下，日本自7月22日起，在全國範圍內開展了「GOTO TRAVEL（去旅行）」主題活動。根據活動規則，日本國民可以向政府報銷旅行過程中產生的部分交通費和住宿費。然而，這項刺激消費的政策帶來的並不是「V字復甦」，而是疫情的再次加劇。現如今，大多數日本人都放棄了旅行的念頭，乖乖的呆在家裡「自我隔離」。
長時間呆在家裡的人，一定會找點事情來打發時間，比如說，玩玩遊戲什麼的。說到玩遊戲，一個「遊戲青年」已經成了時下日本最了不起的「英雄」。他玩的遊戲是大家非常熟悉的象棋。
其實，用「玩象棋」這個詞，是對這位「英雄」的極大不尊重。因為他是日本職業象棋棋手藤井聰太。
藤井聰太，一個在上個月19號剛剛過完18周歲生日的高3學生，但卻被譽為「百年一遇的天才棋手」、「唯一超越AI的棋手」…
關於象棋的起源，不同國家的人可能有不同的說法。日本象棋聯盟在其官網上表示，「象棋源於古印度的一種名為『chaturańga』的遊戲」的說法，最具說服力。chaturańga傳到了中國，演變成了中國的象棋；也傳到了西方，演變成了國際象棋。
象棋究竟是在什麼時候傳到了日本，目前沒有人能夠答出標準答案。日本象棋聯盟認為，1993年發現於奈良縣興福寺的木簡是日本最古老的象棋棋子——裡面寫有文字以及「天喜六年（西元1058年）」的字樣。而關於日本象棋的最早史料記載，出現於平安時代貴族藤原明衛筆下的《新猿樂記》（成書於1058至1064年之間）。書中主角右衛門尉的女兒的戀人非常喜歡下象棋。所以，日本象棋有可能是遣隋使或遣唐使從中國帶回，又或是由朝鮮半島的人帶到了日本。
如果日本象棋真的源自中國象棋，那麼讓人感到意味深長的莫過於，兩國象棋規則的截然不同。古代的日本人把象棋這種非常有趣的腦力遊戲從中國引進日本之後，就讓它發生了脫胎換骨的變化，以便讓它符合日本的風土人情和日本人的氣質。這就像日本人在中國漢字的上面標上平假名一樣，把外來的東西變成了「本土貨」。
日本人對象棋的最大改良點在於，可以將「吃掉」的對方棋子變成自己的棋子，重新放在棋盤上。眾所周知，象棋是一種類似戰爭的遊戲，棋子間相互「拼殺」，最終打敗對方。按照中國象棋的規則，被吃掉的棋子等同於「陣亡的士兵」，需要被移到棋盤之外。而在日本象棋裡，被吃掉的棋子相當於「被捕之後，歸降的士兵」，所以這些棋子可以重新「上戰場」。
我的父親非常喜歡日本象棋，一直希望身邊能有個人陪他下棋，於是我自然而然的成了他的首選對象。由於從小學習日本象棋，我很快就達到了業餘三段的水準（距離專業棋手的水準只有一步之遙）。後來，我的工作和中國產生了聯繫，所以我又學習了中國象棋。至今我仍然記得，在北京大學留學期間，一位教授曾告訴我「如果想和中國人深交，一定要學會下象棋或者打麻將。最終，我選擇了被視為「日本象棋之起源」的中國象棋。
只不過，當我知道中國象棋裡被吃掉的棋子只能被放到棋盤外時，一種「太可惜了」的感覺油然而生。其實，這是一種非常典型的日式思維——與地大物博的中國不同，古代的日本是一個資源極度匱乏的島國。古代的日本人無論使用什麼東西，都會一直用到徹底無法使用為止。所以，這就不難理解，為什麼我們看到被吃掉的棋子只能被放到棋盤外時，會感到可惜了。
中國象棋震撼我的第二個方面在於它的速度感。對戰雙方各有兩個「炮」（日本象棋中沒有功能類似的棋子），開局之後寥寥幾手棋，「炮」就能殺入敵陣，甚至直接「將死」對手。另外，在中國象棋裡，雙方各有兩個可以橫衝直撞的「車」（日本象棋裡，雙方各有一個），「馬」可以跳到前後左右八個位置中的任意一個位置（日本象棋裡的「馬」只能跳到前方左右位置中的任意一個位置）。
總而言之，中國象棋充滿了速度感和生機。同時，也充滿了機遇和風險。所以，下中國象棋的時候，必須全神貫注，不能有一絲一毫的鬆懈。在方寸棋盤之上，或多或少的折射出中國社會的發展速度、機遇與風險——昨天一貧如洗，一夜之間風生水起，陡然而富；昨天位高權重，一夜之間聲名盡失，鋃鐺入獄。
與中國象棋不同，在日本象棋的開局階段，雙方的主要工作都是建立完備的防守陣型，保護王或玉（相當於中國象棋中的將或帥）。然後，雙方的「步」（相當於中國象棋中的兵或卒）一步一步沖向敵陣。中國象棋中的兵和卒各有5個，日本象棋裡的「步」，雙方各有9個。在開局階段，這18個「步」是絕對的戰鬥主力。
伴隨著「步」的前移，雙方產生了摩擦和衝突，最終戰爭爆發。當「步」殺入敵陣（對方棋盤第三行）時，就會搖身一變（將棋子翻過來），變成「金」（類似於中國象棋中的「士」）。與中國自上而下的社會體制不同，日本是一個地地道道的由下而上的社會。所以，日本象棋裡的這個「由步變金」的過程，儼然就像是日本的工薪階層，經過了幾十年的努力奮鬥，終於成為了公司的董事。
除此之外，中國象棋還有很多地方讓我感到驚訝。比方說，每個棋子都用漢字標明它的種類。但是，在擺放自己一方棋子的時候，並不需要讓漢字處於便於自己閱讀的方向——可以橫著放，可以斜著放，甚至還可以倒過來放，讓漢字處於便於對方閱讀的方向。這樣情況絕對不可能出現在日本象棋界。如果有日本人連棋子的方向都沒有擺好，就要開局，那他的對手一定會怒吼一聲「真是太沒有禮貌了！」然後拒絕下這盤棋。這也體現了中日兩國社會的另一個不同之處，中國注重內容和內在，日本講究形式和外在。
1996年，我在北京大學留學的時候，作為日中友好交流事業重要一環的「龍王戰」首次在北京舉行。「龍王戰」是和「名人戰」齊名的日本象棋界頂級賽事。所以，我蹺課去現場觀看了比賽。賽場設在了北京五星級酒店的宴會大廳。廳內鋪設了榻榻米，對戰雙方身穿和服，一手拿著扇子，一手拿著棋子較量。其中一位是時年25歲，被譽為「百年一遇的天才棋手」的「龍王」羽生善治。賽前，我有幸和他聊了幾句。他說自己被北京的大馬路（長安街）嚇到了。
很多中國媒體也來到賽場報導這場比賽。但是，他們對日本象棋的規則知之甚少。於是，我臨時承擔了現場翻譯的工作。直到今天，我還記得當時有一位元中國記者問我：明明只是一場遊戲，為什麼日本棋手穿的這麼正式，就像是古代的王公貴族一樣？
我一臉驚訝地回答說：「日本人把象棋叫做「象棋道」。它和武士道、相撲道一樣，都含有「極盡之道」的寓意。所以，日本約150位職業象棋棋手，受到了日本人的尊敬。在這些棋手之中，又以「名人」和「龍王」的地位最高，類似於相撲界的「橫綱」。他們都是日本人的品行表率和行為楷模。」聽完我的回答，這位元中國記者的臉上浮現出了似懂非懂的表情。
據統計，羽生善治一共獲得了99個頭銜戰冠軍。但是，從今年開始，日本象棋界已經變成了「力壓AI」的18歲少年藤井聰太的時代。當所有日本人都在為新一輪的新冠肺炎疫情瑟瑟發抖的時候，天才棋手藤井聰太通過精彩的表現，給我們帶來了不少的安慰。
文/圖：日本《現代週刊》副主編 近藤大介
轉載自經濟觀察網
（nippon.com注：本文系作者於安倍晉三首相辭職前撰寫）