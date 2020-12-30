《鬼滅之刃》：人類應有的風貌

電影《鬼滅之刃》裡充滿了被生活在21世紀的現代人所遺忘的「人類應該有的風貌」。所以，在新冠病毒肆虐的當下，每一個被迫「居家」的人，都被《鬼滅之刃》牢牢抓住了內心。

在這個新冠疫情蔓延的深秋時節，一部名為《鬼滅之刃》的動漫電影正在日本熱映。自10月16日上映時起，這部電影用了短短10天的時間，就一舉獲得了100億日圓（約合人民幣6.28億元）的票房。

在此之前，日本的「收穫百億票房最快」紀錄保持者，是上映於2001年的宮崎駿的代表作《千與千尋》，用時僅25天。最終，《千與千尋》收穫了308億日圓的票房，一度成為日本人心中的「不可能被超越的神話」。然而，如果《鬼滅之刃》能夠繼續高歌猛進，它很有可能刷新這個塵封了近20年的票房紀錄。

疫情之下，日本政府勸導國民「非必要，不外出」。但是，最近一段時間，各大影院都在放映《鬼滅之刃》。就連我東京住所附近的小影院也是如此。從早上8點半直到深夜，迴圈播放《鬼滅之刃》20多次。儘管如此，大量的年輕觀眾絡繹不絕的湧進影院，以至於每個場次都座無虛席。

現在日本人只要聚在一起，就會談論這部電影。在我的朋友圈裡，有人竟然去電影院看了3遍。上周日，我應邀參加了電視討論節目。節目組原定的話題是「日本的地方自治」。但在錄製的過程中，大家不知不覺的聊起了《鬼滅之刃》。

其實，這部電影源於2016年2月至今年5月連載在漫畫雜誌《週刊少年Jump》上的同名漫畫。刊載之初，原作漫畫的人氣並不是特別高。

但從去年4月起，原作漫畫被改編成了電視動漫。一經播出，就獲得了潮水般的好評和超高的人氣——「畫面太美了！」「角色太可愛啦！」。截至目前，漫畫單行本已經發行了22卷，在日本國內的銷量突破了1億冊！的大關。最終卷的第一次印刷量多達350萬冊。充分證明了這部漫畫有多麼受人青睞。

漫畫中的故事，發生在距今約100年前的日本大正時代（1912-1926年）。地點是一個位於大山深處的村落。

主人公灶門炭治郎繼承了已故父親的家業，靠燒炭維持自己和家人的生計。在一個大雪紛飛的冬日，炭治郎獨自一人去山腳下的小鎮上賣炭。其間，一群惡鬼襲擊了炭治郎的家，殘忍的殺害了他的家人。炭治郎的妹妹彌豆子死裡逃生，僥倖活了下來，但卻變成鬼怪。

炭治郎回到家中，看到家人慘死，悲憤與驚愕油然而生。就在這個時候，變成了鬼怪的彌豆子向自己的哥哥痛下殺手。

後來，炭治郎被一位名叫富岡義勇的成名劍士救了下來。正當富岡義勇揮劍準備殺死彌豆子的時候，他隱隱的感覺到了炭治郎和彌豆子之間的兄妹之情，於是默默的放下了手中的寶劍。

為了找到將妹妹變回人形的方法，也為了誅殺惡鬼替家人報仇，炭治郎在富岡義勇的指引下，拜劍術大師鱗瀧左近次為師，苦心修行劍術。兩年之後，炭治郎加入了「鬼殺隊」，以自己的生命為代價，開啟了誅殺惡鬼之旅……

看完以上的故事簡介，不少人都會有不知所云的感覺吧。畢竟，這部少年漫畫的主題既不是足球或者籃球之類的運動項目，也不是中學生之間的朦朧的愛情。

當我得知這個故事發生在100年前的某個山村時，我的第一反應是「誒？好奇怪啊！」伴隨著惡鬼的登場以及殺人事件的發生，我愈發覺得，這個故事已經構建了一個與「少年漫畫」應有的風格截然不同的、完全不可思議的世界。

說到不可思議，這部漫畫的作者也是一個像謎一樣的人物——吾峠呼世晴。通過這個筆名，我們很難猜測出作者本人的性別和年齡。而且，這位「大神」從來不參加任何漫畫界的活動，也沒有接受過任何的媒體採訪。

於是，現在日本的媒體在挖掘吾峠呼世晴的廬山真面目。其中，聽上去最可信的資訊是「出生於福岡縣，現年31歲的單身女性」。《週刊少年Jump》的發行方集英社也對吾峠呼世晴的真實身份三緘其口。

那麼，《鬼滅之刃》為什麼會比動漫大師宮崎駿以及新海誠的作品更受歡迎呢？

我通過Netflix看了電視動漫，也去電影院觀看了電影。看完電影之後，我似乎明白了一些事情。首先，雖然《鬼滅之刃》是一部少年漫畫，但其中蘊含了豐富的人生哲學。比如，日本傳統的美好家景，前人質樸的日常生活，以及人與人之間的牽絆等等。

換句話說，電影裡充滿了被生活在21世紀的現代人所遺忘的「人類應該有的風貌」。所以，在新冠病毒肆虐的當下，每一個被迫「居家」的人，都被《鬼滅之刃》牢牢抓住了內心。

其次，內容通俗易懂。主人公炭治郎的每一個舉手投足，都配有說明。

最近，為了讓視力受限的人也能順利的「觀看」電視劇，製作方會在電視劇的音訊中增加一條特殊的音軌。只要按一下電視機遙控器上的某個特定按鈕，電視機裡就會傳出講解電視畫面的聲音。《鬼滅之刃》使用了這個方法，對於主人公炭治郎以及他身邊的每一個人的動作和情感，都用語音逐一做了說明。

通常情況下，動漫作品非常注重「用影像讓觀眾感知狀況和情感」。比如，「萬里晴空突然烏雲密佈」的畫面，意味著將會有不好的事情發生。緩慢的對主人公微笑的臉龐做拉進特寫，表明人物的情緒在向好的方向變化。但是，《鬼滅之刃》把所有本應該「意會」的東西，都用語言表達了出來。

最後，畫面美不勝收。日本動漫最大的特點就是畫面極其美麗。在此基礎上，《鬼滅之刃》的畫面之美，更超越了過往無數日本動漫的水準。比方說，動漫中有一個飄雪的片段，我感覺眼前真的有漫天的雪花在飄落。

目前，這部電影已經開始在海外上映。第一站就是中國臺灣。10月30日首映後刷新了臺灣地區的「動漫電影首映前10日票房紀錄」。各大影院內，也出現了很多「鬼滅Cosplay」的年輕女孩。

按照發行方的計畫，《鬼滅之刃》也會登錄中國大陸地區的院線。到時候，大家會怎麼評價這部另類的動漫電影呢？

文：日本《現代週刊》副主編 近藤大介

標題圖片：CFP供圖

轉載自經濟觀察網