臺灣電影《我們的青春，在臺灣》：描繪在普遍價值觀與國家主義間掙扎的年輕人

描述年輕人投身臺灣社會運動的紀錄片《我們的青春，在臺灣》於10月31日起在日本上映。內容記錄了年輕人為了社會改革而投身社會運動，在「自由」「民主」「人權」等普遍的價值觀與國家主義間的種種掙扎，是一部帶給觀眾深刻感動的作品。

紀錄片導演。1982年於臺北出生。父親為馬來西亞華僑，母親為印尼華僑。2008年畢業於國立臺南藝術大學音像紀錄研究所。作品《我在臺灣，我正青春》獲得臺灣新北市紀錄片獎首獎，《藍綠對話實驗室》獲得中國FIRST青年電影展最佳紀錄片。2016年以短篇紀錄片《完美墜地》獲得香港華語記錄片節短片組首獎。2018年，以《我們的青春，在臺灣》榮獲金馬獎與臺北電影節最佳紀錄片。

金馬獎得獎感言引發的風波 那個事件是指在2018年金馬獎頒獎典禮上發生的事情。傅榆短短90秒的致詞，成為了金馬獎上被長久討論的歷史性話題。對於我的提問，傅榆答道：「那晚之後發生了很多事，也在很多地方帶給很多人困擾，傷害了很多人。其中受到最大傷害的應該是蔡博藝，甚至造成她人身安全上的問題。對此我非常非常的痛苦。另外也造成公司很大的困擾，因為公司跟中國有一些合作的案子正在進行。」

究竟，發生了什麼事情呢？ 金馬獎一直以來都是最令人感到榮耀的地方。2018年傅榆榮獲金馬獎最佳紀錄片時，從上台領獎，到她手持麥克風時，都顯得很激動興奮，淚水在眼眶裡不停打轉，強忍著那份感動。她先向很多人表達了感謝，然後開始說道「站在這個頒獎台，我有些話想說。」 「《我們的青春，在臺灣》這部片，很多人以為是在講政治，但它其實更多是在講青春，青春很美好，但也容易犯錯。我們可能把錯誤的期待投射在別人身上，這有可能發生在人對人，也有可能發生在國家對國家。我希望有一天，我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」 最後幾句激動的話語引來大量的歡呼甚至蓋過的了司儀的聲音，讓整個會場沸騰。