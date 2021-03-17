酒井法子復出銀幕，沉睡倉庫的電影《空蟬之森》事隔7年終於上映

女演員酒井法子以掌控自如的演技，用堅定的決心，挑戰電影≪空蟬之森≫劇中命途多舛的女主角。宛如迷失在森林深處，無法預料發展的懸疑劇情，伴隨著强大的卡司陣容、唯美的畫面、細膩的聲響配樂而逐一呈現。7年來不見天日的衝擊作品，終於公開了。

1986年15歲的酒井法子以偶像歌手的身分出道以來，跨足歌手、演員，並致力於擴大自己的演藝活動，長久以來一直獨霸人氣藝人的寶座。90年代初期，因著在華語圈的人氣高過於日本的契機，在邁向20歲的時候脫離了偶像身份，轉型成功，進而拓展了演藝活動範圍。

緊接著1993年的連續劇「一個屋簷下」（富士電視台），1995年所主演的「白色之戀」（日本電視台）以及主題曲「藍色的玉兔」(*1)都造成大轟動，達成了在同年除夕夜NHK的紅白歌合戰的首次出場，不管是演員或歌手，均達到了事業的巔峰。



出自電影≪空蟬之森≫。經過了3個月的空白時光，回到家裏的女性，到底是妻子？還是別的人？ ©《空蟬之森》製作委員會 NBI

結婚、生子之後，兼顧了育兒以及演藝事業等的活動，看似一帆風順的三字頭的年歲，卻在2009年因涉嫌吸食及持有毒品而被逮捕。被判了1年6個月，緩刑3年的有罪判決。世間所受到的衝擊之大，可以從當時希望能旁聽審判的人蜂擁而至，而抽籤的機率創下日本刑事審判史上最高的330倍的記錄上看得出來。

如此人物酒井在2012年11月結束緩刑，重新復出演藝活動後，所主演的第一部電影就是《空蟬之森》。導演是2005年以《心中エレジー》（暫譯：自殺哀歌）(*2)出道之後，陸續拍攝了《黑貓計程車》（2010年）、《黑貓露西》（2012年）等電影的龜井亨。該部電影在2014年幾乎已拍攝完成，但不知何故，就在即將公開上映之前，製片公司突然破產，這部電影也就被送進「倉庫」。在克服了種種的障礙之後，時隔約7年，終於重見天日在電影院公開上映。



酒井法子 ©《空蟬之森》製作委員會 NBI

酒井所飾演的結子，是一位失蹤三個月後，再次出現的充滿謎團的女性。黎明時分，赤脚走在沿海的國道上時，被警察救助後回到了家裏，但失蹤前後的那段記憶似乎喪失了。本來為了妻子結子的平安歸來而感到高興的丈夫明彥，沒想到卻對著隔天來家裏做調查的警察說，女子是「別的人」。面對逼問「你到底是誰？」的丈夫，妻子再三地說著「你在説什麽？我是結子啊」。到底是丈夫的腦筋出了問題？還是長得非常相像的女性僞裝成妻子說謊…？環繞著謎團，出乎意料之外的事實一一被揭開，故事也曲折縈紆地離奇展現。



結子的弟弟（右邊，池田努飾演）也是在老家的釀酒廠擔任社長的姐夫明彥（左邊，齊藤步飾演）的屬下。場景和人物的設定都很深奧的故事。 ©《空蟬之森》製作委員會 NBI

始終低著頭，用幾乎聽不到的微弱聲音説話的女主角的「陰暗面」藉由酒井法子的姿勢狀態顯露出來。看起來像是勉勉强强維持住精神狀態平衡的明彥，由齊藤步精湛地演出。藉著臨近退休的老警官（柄本明飾演）和新手刑警輕快風趣的對話，抽絲剝繭巧妙地找出事件的相關綫索的拍攝手法出類拔萃。先別提柄本出神入化的演技，他那2018年過世的妻子角替和枝、飾演明彥的心理咨商醫師的西岡德馬、扮演追查失蹤事件記者角色的金山一彥等的資深演員，發揮各自的獨特風格，陣容堅強。



來向負責失蹤事件的警官（柄本明飾演）探聽調查的記者青柳（金山一彥飾演） ©《空蟬之森》製作委員會 NBI



青柳到某個島上去向民宿老闆娘（角替和枝飾演）打聽詢問15年前失蹤的女性 ©《空蟬之森》製作委員會 NBI

陰暗色調的畫面和大量使用遠景拍攝的手法，將觀衆吸引入無法分辨真僞，充滿謎團的戲中。還有在劇中人物的周遭，充斥著紛亂喧囂的蟬鳴聲。蒼翠的森林深處到底發生了什麽？有過什麽事？或者即將發生什麽事？觀衆一定會從頭到尾，驚奇訝異地緊盯著銀幕不放吧。



心理醫師（西岡德馬飾演）能夠追溯到結子記憶深處的陰暗面嗎？ ©《空蟬之森》製作委員會 NBI



©《空蟬之森》製作委員會 NBI

作品資訊

主演：酒井 法子 齊藤 歩 金山 一彦 池田 努 長澤 奈央 角替 和枝

西岡 德馬 柄本 明

導演：龜井 亨

劇本：龜井 亨 相原 Kasane

製作協助：株式會社 NBI

製作：山本 風彬 吉井 盛治

製片：太田 裕輝

協同製片：伊與木敏郎

主題曲：《OK》大黒摩季（Being）

製作年：2016年

製作國：日本

片長：118分

發行・宣傳：NBI

協助：Armide

官網： utsuseminomori.com

utsuseminomori.com 2月5日（五）開始在澀谷UPLINK等電影院上映

預告片